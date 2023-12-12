Тухель обещал Араухо выпускать его в основном в центре обороны. Защитник не отказал «Баварии», но шансы на переход зимой малы
Рональд Араухо не стал исключать переход в «Баварию».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в ходе пятничного телефонного разговора главный тренер мюнхенцев Томас Тухель сказал защитнику, что в первую очередь будет выпускать его в центр обороны, иногда – на правый фланг. Утверждается, что немецкий специалист говорил «напористо и воодушевляюще».
То же касается беседы со спортивным директором Кристофом Фройндом. Разговор был «уважительным».
Араухо не отказался от перехода в «Баварию», однако шансы на заключение сделки этой зимой крайне малы. «Бавария» об этом знает, но не хочет сдаваться, поскольку в трансферы Харри Кейна и Садьо Мане тоже почти не верили в свое время, но подписать их все же удалось.
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Араухо так же играет в основном в центре защиты и иногда перемещают на фланг обороны, да еще и является одним из капитанов команды )