Тухель обещал Араухо выпускать его в основном в центре обороны. Защитник не отказал «Баварии», но шансы на переход зимой малы

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Рональд Араухо Кристоф Фройнд Футбол

Рональд Араухо не стал исключать переход в «Баварию».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, в ходе пятничного телефонного разговора главный тренер мюнхенцев Томас Тухель сказал защитнику, что в первую очередь будет выпускать его в центр обороны, иногда – на правый фланг. Утверждается, что немецкий специалист говорил «напористо и воодушевляюще».

То же касается беседы со спортивным директором Кристофом Фройндом. Разговор был «уважительным».

Араухо не отказался от перехода в «Баварию», однако шансы на заключение сделки этой зимой крайне малы. «Бавария» об этом знает, но не хочет сдаваться, поскольку в трансферы Харри Кейна и Садьо Мане тоже почти не верили в свое время, но подписать их все же удалось.

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7 комментариев
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Но не обещал что останется тренером Баварии
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Интересно, а что поменяется по сравнению с Барселоной ?)
Араухо так же играет в основном в центре защиты и иногда перемещают на фланг обороны, да еще и является одним из капитанов команды )
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Если Бавария и правда заберёт Араухо, то у Барсы проходной двор в обороне будет
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Тухель зря что-то обещает .
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Ответ Николай Бойко
Если Бавария и правда заберёт Араухо, то у Барсы проходной двор в обороне будет
У Рональда контракт до 26 года с Барселоной - просто так Бавария его не сможет забрать как это делает в Бундеслиге )
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Вот она, тренерская солидарность. Тухель усиляет команду для своего преемника.
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