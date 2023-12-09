Тухель созванивался с Араухо и убеждал защитника «Барсы» перейти в «Баварию»
«Бавария» хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, вчера главный тренер мюнхенцев Томас Тухель созванивался с Араухо. Тухель дал понять, что хочет заполучить защитника срочно – независимо от стоимости.
Отмечается, что «Бавария» готова заплатить «огромную сумму за трансфер». Сделка будет сложной, все зависит от игрока. Другие источники отмечают, что Араухо счастлив в «Барсе» и не хочет уходить.
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Тем более топ-клуб делает предложение.