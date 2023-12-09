Тухель созванивался с Араухо и убеждал защитника «Барсы» перейти в «Баварию»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона возможные трансферы Томас Тухель Рональд Араухо Футбол

«Бавария» хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, вчера главный тренер мюнхенцев Томас Тухель созванивался с Араухо. Тухель дал понять, что хочет заполучить защитника срочно – независимо от стоимости.

Отмечается, что «Бавария» готова заплатить «огромную сумму за трансфер». Сделка будет сложной, все зависит от игрока. Другие источники отмечают, что Араухо счастлив в «Барсе» и не хочет уходить. 

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50 комментариев
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Ответ Marslan Akmataliev
Барсу смешали бы с ***ном если бы была новость по типу: "Хави созванивался с Киммихом и уговаривал его перейти в Барселону"
Почему? Это нормальная практика. Если тренер заинтересован в игроке, то имеет право с ним это обсудить.
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+16
За ним все топы в очередь встанут, повезло, что Рональд всем своим видом показывает как он предан Барсе
+18
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Барсу смешали бы с ***ном если бы была новость по типу: "Хави созванивался с Киммихом и уговаривал его перейти в Барселону"
+18
-10
+8
Бавария готова заплатить за Араухо больше, чем ПСЖ за Неймара в своё время? Нет? На этом можно тему считать закрытой - не будет Барселона рассматривать продажу своего капитана за рыночную цену.
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Ответ войд
Тухель прежде чем созваниваться с привозом матчи с его участием хоть смотрит,особенно в еврокубках?)
К чему этот наброс? Араухо - топовый, прогрессирующий защитник с лидерскими качествами. Так что о каких привозах речь?
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Ответ Homelender_666
Почему? Это нормальная практика. Если тренер заинтересован в игроке, то имеет право с ним это обсудить.
Ааа, понятно.Когда это делают другие, это нормальная практика, а если не дай бог, Хави звонить кому то, ээээ, так нельзя это неуважение , что он себе позволяет бла бла бла ,
+6
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Скорее всего Бревандовски понял, что в БЧК только деградировать можно. И дал наводку тренеру Баварии, вытащить хорошего защитника из болота.
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Ответ войд
Топовый разве что на фоне мёртвой ЛЛ (и то спорно) в еврокубках он абсолютно бесполезен,как в принципе и клуб в котором он играет)
😐
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Ответ Михаил Хромаков
так к ним и обращались, вы зачем отреагировали?
А зачем он мне это написал?
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Ответ Homelender_666
Лично я никого не поливал. Обращайся к тем, кто этим занимается 😉
так к ним и обращались, вы зачем отреагировали?
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Ответ бек саидов
А почему такие как вы поливаете грязью Барсу , абсолютно всегда, кого бы они не купили? каким стандартам вы придерживаетесь? Барсе нельзя говорить с игроком из другого клуба с контрактом более 6 месяцев, это подло, а Бавария звонит Араухо , который имеет контракт до 26 года, и уговаривает, это уже нормально ?
Лично я никого не поливал. Обращайся к тем, кто этим занимается 😉
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Ответ Marslan Akmataliev
Барсу смешали бы с ***ном если бы была новость по типу: "Хави созванивался с Киммихом и уговаривал его перейти в Барселону"
А как Левандовский переходил?
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Ответ иц а мен
от издания ничего не зависит, всё зависит от конкретного журналиста работающего в этом издании, в той же марке и мундо есть вполне нормальные журналисты
Вполне возможно. Но у издания всё равно есть своя политика, когда от журналиста мало что зависит.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Теперь уже источники из Германии пишут про это. Интересно местные хомячки будут писать то, что они писали про каталонские издания под прошлой новостью?
Какие хомячки? Как это отменяет тот факт, что каталонские и мадридские издания - дно?
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Ответ бек саидов
Так ? Ну хорошо.Скоро Лапорта поедет за Киммихом, будьте с ним вежливее
Мне без разницы. Киммих - это усиление для Ла Лиги.
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Ответ Homelender_666
Нет, это тоже самое
Так ? Ну хорошо.Скоро Лапорта поедет за Киммихом, будьте с ним вежливее
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Ответ бек саидов
когда барса говорить с игроком другого клуба, почему то все льют слёзы, что это не честно.А тут что, " это другое"?
Нет, это тоже самое
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Ответ Homelender_666
Это стандартная практика. За такими вещами чиновники не следят)
когда барса говорить с игроком другого клуба, почему то все льют слёзы, что это не честно.А тут что, " это другое"?
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Ответ Ya_Mama
Контракт до 2026, кто-нибудь объясните почему он вообще ведёт переговоры с игроком без предоставления отступных или согласия клуба.
Это стандартная практика. За такими вещами чиновники не следят)
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Ответ Ya_Mama
Контракт до 2026, кто-нибудь объясните почему он вообще ведёт переговоры с игроком без предоставления отступных или согласия клуба.
Видимо, сейчас это уже абсолютно другое )
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Ответ Homelender_666
Вы правы. Бавария не может дать что-то кардинально новое Рональду. При Бартомеу я бы поверил в этот трансфер, а сейчас это обычные слухи.
При Бартомеу Араухо, как Пике, получил бы личку в 10-15 лямов чистыми и сидел бы на жопе ровно. Как раз сейчас, в условиях экономический нестабильности в клубе, уход ведущих игроков кажется более реальным
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Ответ Mokka Keane
И если хочет всю свою дальнейшую карьеру тонуть в этом душном немецком чемпионате с 1-2 топовыми матчами за сезон, но зато с никому уже ненужной тарелкой для салата, то в таком случае я не понимаю почему он ещё не в Мюнхене
Вы правы. Бавария не может дать что-то кардинально новое Рональду. При Бартомеу я бы поверил в этот трансфер, а сейчас это обычные слухи.
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Новость скорее всего фейк. Нет ни одной причины, чтобы не перейти в Баварию.
Тем более топ-клуб делает предложение.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
что может предложить нищая повария?
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вот это поворот
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