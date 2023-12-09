Тухель созванивался с Араухо и убеждал защитника «Барсы» перейти в «Баварию»

«Бавария» хочет подписать защитника «Барселоны» Рональда Араухо.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, вчера главный тренер мюнхенцев Томас Тухель созванивался с Араухо. Тухель дал понять, что хочет заполучить защитника срочно – независимо от стоимости.

Отмечается, что «Бавария» готова заплатить «огромную сумму за трансфер». Сделка будет сложной, все зависит от игрока. Другие источники отмечают, что Араухо счастлив в «Барсе» и не хочет уходить.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!