Виртц намерен остаться в «Байере» до 2025-го ради ЛЧ. «Бавария», «Ливерпуль» и «Барселона» связывались с хавбеком
Флориан Виртц не собирается уходить из «Байера» в следующем году.
По сведениям журналиста Керри Хау, полузащитник и его окружение настроены на то, чтобы остаться в Леверкузене еще на один сезон и сыграть в Лиге чемпионов, прежде чем делать следующий шаг в карьере.
Представители футболиста в курсе интереса со стороны «Баварии». Также с ними связывались «Барселона» и «Ливерпуль».
Утверждается, что мюнхенцы планируют попытаться приобрести Виртца летом 2025 года.
В текущем сезоне 20-летний игрок провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Его индивидуальные навыки позволяет ему играть на топ уровне при любых обстоятельствах. По мне, он талантливее даже Мусиалы