Виртц намерен остаться в «Байере» до 2025-го ради ЛЧ. «Бавария», «Ливерпуль» и «Барселона» связывались с хавбеком

Теги Бавария Байер Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц не собирается уходить из «Байера» в следующем году.

По сведениям журналиста Керри Хау, полузащитник и его окружение настроены на то, чтобы остаться в Леверкузене еще на один сезон и сыграть в Лиге чемпионов, прежде чем делать следующий шаг в карьере.

Представители футболиста в курсе интереса со стороны «Баварии». Также с ними связывались «Барселона» и «Ливерпуль».

Утверждается, что мюнхенцы планируют попытаться приобрести Виртца летом 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Барсуки апельсинами платить будут?!
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Ответ Дима Сиротин
мне кажется, многое будет зависеть от того, уйдёт Алонсо или нет. Если разберут пол состава, и заберут тренера, то и смысл там оставаться
Вирц и без Алонсо, и до нынешнего состава, зажигал там с Шиком еше в 2021м при Боше.

Его индивидуальные навыки позволяет ему играть на топ уровне при любых обстоятельствах. По мне, он талантливее даже Мусиалы
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мне кажется, многое будет зависеть от того, уйдёт Алонсо или нет. Если разберут пол состава, и заберут тренера, то и смысл там оставаться
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Ответ RealJon
Вирц и без Алонсо, и до нынешнего состава, зажигал там с Шиком еше в 2021м при Боше. Его индивидуальные навыки позволяет ему играть на топ уровне при любых обстоятельствах. По мне, он талантливее даже Мусиалы
зажигал, спору нет, но это не повод не менять команду, на более амбициозную. Если костяк и тренер остаются, то можно попробовать в целом всем клубом выйти на новый уровень, или просто доиграть историю до конца, что вот, вышли в лч, и сыграть там с этим клубом. Если состав и тренерский штаб будут другие, то хз зачем ему это. Понятно, что как у Униона, наверно, не будет, но скорее всего будет всё довольно грустно
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