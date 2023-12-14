Виртц намерен остаться в «Байере» до 2025-го ради ЛЧ. «Бавария», «Ливерпуль» и «Барселона» связывались с хавбеком

Флориан Виртц не собирается уходить из «Байера» в следующем году.

По сведениям журналиста Керри Хау, полузащитник и его окружение настроены на то, чтобы остаться в еще на один сезон и сыграть в чемпионов, прежде чем делать следующий шаг в карьере.

Представители футболиста в курсе интереса со стороны «Баварии». Также с ними связывались « » и « ».

Утверждается, что мюнхенцы планируют попытаться приобрести летом 2025 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 14 матчей в Бундеслиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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