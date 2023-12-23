Перес поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и Рождеством: «Пусть 2024-й принесет здоровье, мир, счастье, работу и солидарность для всех»

Президент «Реала» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Мы в « » от всей души желаем вам провести этот особенный праздничный период со своими семьями и любимыми людьми.

Мы столкнулись со многими сложными обстоятельствами в разных частях света. Следовательно, в этот раз мы нуждаемся в единстве сильнее, чем когда-либо, и должны распространить послание мера, воодушевления и надежды для всех, особенно для нуждающихся.

Мы в мадридском «Реале» усердно работаем, чтобы иметь возможность делиться успехом и радостью и чтобы единство было движущей силой нашего общества.

Миллионы человек разделяют ценности клуба и общую страсть. Мадридизм объединяет нас объединяет нас во всех уголках мира. Мы наблюдаем спортивную эпоху, которую мадридиста никогда не забудут. Мы разделили много моментов радости, которые уже вошли в вечность и будут оставаться нашим стимулом.

Мы должны стремиться к тому, чтобы мечты наших болельщиков воплотились в жизнь в 2024 году. Счастливого Рождества, и пусть новый год принесет здоровье, мир, счастье, работу и солидарность для всех», – сказал .

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