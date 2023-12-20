«Реал» считает, что Кроос останется еще на год – Анчелотти и игроки просят его об этом. Тони готов уйти, как только почувствует спад

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Тони Кроос Футбол

Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом» еще на сезон.

Год назад полузащитник всерьез задумывался о завершении карьеры, но продлил контракт с «Реалом» – теперь он рассчитан до лета 2024 года.

Как пишет As, тренер «Мадрида» Карло Анчелотти уже несколько раз просил Крооса вновь отложить завершение карьеры и продлить контракт еще на сезон. Об этом же Тони просят и партнеры по «Реалу».

Кроос не будет спешить с решением. Он хочет оценить свою игру в каждом матче – как отмечается, Тони – главный свой критик. Он уйдет, как только почувствует, что не соответствует требованиям «Реала». Пока от этой мысли в клубе далеки – все, начиная с президента Флорентино Переса, с радостью воспримут решение Крооса остаться еще на сезон, до лета 2025 года.

«Реал» не торопится с решением по Кроосу, но считает, что в случае, если ситуация не изменится, и Кроос продолжит так играть, он останется в команде еще на сезон.

В этом сезоне Тони сыграл в 21 из 23 матчей «Реала», забил гол и сделал пять результативных передач. Статистику полузащитника, которому в январе исполнится 34 года, можно найти здесь.

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16 комментариев
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Кроос как дорогое вино с годами все лучше и лучше. Конечно рано еще завершать с таким уровнем
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Смотришь на игру Тони и думаешь, блин а ему точно 33года?
Я пока не заметил его спад...
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Ответ MADRiD_00
Смотришь на игру Тони и думаешь, блин а ему точно 33года? Я пока не заметил его спад...
Еще он недавно получил от "Sanitas" награду как самый здоровый игрок команды))
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Обязательно продлевать! Тони по-прежнему хорош, уверен, немец ещё не сказал последнее слово в «Мадриде»!
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Тони сейчас демонстрирует прекрасную игру, как в лучшие годы. Нужно продлевать легенду!
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Приятно смотреть на его точные дальние передачи!
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Ответ corazón blanco
Тони сейчас демонстрирует прекрасную игру, как в лучшие годы. Нужно продлевать легенду!
Очень тяжело будет его заменить. В Реале нет игроков, контролирующих темп. Игра точно изменится с его уходом😥
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Тони точно не помешает Реалу и на поле и в раздевалке, как пример для молодых
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если Кросс и Модрич уйдут вместе у Реала просто не будет глубины состава, на замены в центр выпускать будет некого
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Он не хочет резкого спада, я его прекрасно понимаю. Пример Зидана, ушедшего на пике

Можно, конечно, продолжить, пока играется, но тогда есть риск замучаться с травмами, как Ибра, попасть в стрессовую яму, как Рон, либо резко перестать творить, как Ови
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2029 год. 40 летний Тони Кросс думает над тем, чтобы завершить карьеру в Реале. Отмечается, что главным фактором станет возможность футболиста играть на высоком уровне.
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когда Кроос играет, то всех делает лучше. Кроос это уже амплуа на поле
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Учитывая, что у Тони главное оружие - мозги, а не физуха, он на топ-уровне спокойно ещё года 2 может играть и пользу приносить. Продлевать однозначно нужно. А самому Тони перестать думать о спаде )
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Какое-то показушничешство от Крооса с этим завершением карьеры, типа: я завершаю, но так уж и быть, если поуговариваете, то останусь. Ну или грамотный приём от Крооса чтобы уменьшить ожидания болельщиков от его игры, типа : ну он завершать собирался, но его уговорили остаться, так что ожидаемо что у него спад в игре (когда будет спад) - не его вина.
Обычно никто, ну или мало кто болтает об этом, все просто завершают, когда решили.
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Уникальный игрок, подольше бы ещё поиграл на высоком уровне.
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Карьеру нужно провести так, чтобы все в команде и тренер умоляли тебя остаться
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