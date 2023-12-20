Тони Кроос может продлить контракт с «Реалом» еще на сезон.

Год назад полузащитник всерьез задумывался о завершении карьеры, но продлил контракт с «Реалом» – теперь он рассчитан до лета 2024 года.

Как пишет As, тренер « » уже несколько раз просил Крооса вновь отложить завершение карьеры и продлить контракт еще на сезон. Об этом же Тони просят и партнеры по «Реалу».

Кроос не будет спешить с решением. Он хочет оценить свою игру в каждом матче – как отмечается, Тони – главный свой критик. Он уйдет, как только почувствует, что не соответствует требованиям «Реала». Пока от этой мысли в клубе далеки – все, начиная с президента , с радостью воспримут решение остаться еще на сезон, до лета 2025 года.

«Реал» не торопится с решением по Кроосу, но считает, что в случае, если ситуация не изменится, и Кроос продолжит так играть, он останется в команде еще на сезон.

В этом сезоне Тони сыграл в 21 из 23 матчей «Реала», забил гол и сделал пять результативных передач. Статистику полузащитника, которому в январе исполнится 34 года, можно найти здесь.

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