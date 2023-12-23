14-летний Леонид Салихов из «Нефтехимика» интересен «Спартаку» и «Зениту»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Нефтехимик Футбол

«Зениту» и «Спартаку» интересен 14-летний игрок «Нефтехимика» Леонид Салихов.

Об этом сообщили в пресс-службе нижнекамского клуба.

«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», – сообщили в пресс-службе «Нефтехимика».

Стоит отметить, что на счету Салихова также два матча за сборную России U15. 

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14 комментариев
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Ответ Катя_СПб
Салихову прямая дорога к Зареме.
он ещё и Леонид
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Почему не Федун?)
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Леонид Арнольдович Салихов, боюсь, по возрасту уже не подойдет обеим командам.
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Внебрачный сын Заремы? Названный в честь Федуна?
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Ответ Дядя ТУРА
он ещё и Леонид
Да, точно ))
А может еще и Арнольдыч?
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Ответ Катя_СПб
Да, точно )) А может еще и Арнольдыч?
Леонидович
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Салихову прямая дорога к Зареме.
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Сын Заремы должен играть в Спартаке!
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с именем Леонид Салихов дорога только в спартак)
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Как теперь спартаковская легенда и одновременно эскпертница саун и советов директоров, будет комментировать свою фамилию в "любимом" клубе?
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Впервые вижу футболиста выглядевшего моложе своего возраста
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Если Аршавин младший играет в школе ФКСМа ( хотя чему там можно научиться среди алкоголиков непонятно), то Салихову прямая дорога в Зенит.
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Тогда Локомотиву нужен Ральф Смородский
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Ответ Катя_СПб
Салихову прямая дорога к Зареме.
Это что за категория такая?)))
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