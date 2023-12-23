14-летний Леонид Салихов из «Нефтехимика» интересен «Спартаку» и «Зениту»
«Зениту» и «Спартаку» интересен 14-летний игрок «Нефтехимика» Леонид Салихов.
Об этом сообщили в пресс-службе нижнекамского клуба.
«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но [мы] думаем, что он хочет переехать», – сообщили в пресс-службе «Нефтехимика».
Стоит отметить, что на счету Салихова также два матча за сборную России U15.
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