«Спартаку», «Зениту», ЦСКА и «Динамо» интересен форвард «Гвадалахары» Вега

Мексиканец Алексис Вега привлек внимание клубов Мир РПЛ.

По данным ESPN, нападающим «Гвадалахары» интересуются « », « », и « ». Также за игроком следят «Аль-Иттифак» и бразильские клубы.

Исполнительный директор мексиканского клуба подтвердил, что на Вегу претендуют российские команды.

«Да, ряд клубов действительно заинтересован в Алексисе. Но назвать команды я не могу», – заявил Фран Перес.

Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2024 года. В текущем чемпионате Мексики он забил один гол за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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