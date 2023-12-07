«Спартаку», «Зениту», ЦСКА и «Динамо» интересен форвард «Гвадалахары» Вега
Мексиканец Алексис Вега привлек внимание клубов Мир РПЛ.
По данным ESPN, нападающим «Гвадалахары» интересуются «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Также за игроком следят «Аль-Иттифак» и бразильские клубы.
Исполнительный директор мексиканского клуба подтвердил, что на Вегу претендуют российские команды.
«Да, ряд клубов РПЛ действительно заинтересован в Алексисе. Но назвать команды я не могу», – заявил Фран Перес.
Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2024 года. В текущем чемпионате Мексики он забил один гол за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
На какой-то тайной вечеринке попался.
Статс: https://www.sports.ru/football/person/cesar-saul-huerta-valera/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nTlheXhvklY
До этого за 5 сезонов в Толуке всего 12.