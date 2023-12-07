«Спартаку», «Зениту», ЦСКА и «Динамо» интересен форвард «Гвадалахары» Вега

Теги Спартак ЦСКА Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика высшая лига Саудовская Аравия Гвадалахара Аль-Иттифак Алексис Вега Футбол

Мексиканец Алексис Вега привлек внимание клубов Мир РПЛ.

По данным ESPN, нападающим «Гвадалахары» интересуются «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Также за игроком следят «Аль-Иттифак» и бразильские клубы.

Исполнительный директор мексиканского клуба подтвердил, что на Вегу претендуют российские команды.

«Да, ряд клубов РПЛ действительно заинтересован в Алексисе. Но назвать команды я не могу», – заявил Фран Перес.

Контракт 26-летнего футболиста истекает летом 2024 года. В текущем чемпионате Мексики он забил один гол за 10 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария
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1 гол за 10 матчей - и такой интерес? Я представляю, какие клубы заинтересовались бы им, если бы он целых 2 банки положил.
+32
-1
+31
Чёт для нападающего один гол в 10 матчах не очень стата
+9
-3
+6
Винсент Вега - наш человек в Амстердаме!
+4
0
+4
Вега - мега-драйв!
+3
-1
+2
причём всем лучшим клубам.
+2
0
+2
Ответ Дурачок
1 гол за 10 матчей - и такой интерес? Я представляю, какие клубы заинтересовались бы им, если бы он целых 2 банки положил.
Клуб из медиалиги , не меньше
+3
-1
+2
26 лет, а все дома пылит? 🤔
+1
0
+1
Ответ Eric_Cartman
26 лет, а все дома пылит? 🤔
оставался ради токийской Олимпиады, полагаю, впоследствии тоже хорошо играл. мексиканцам почётно, в принципе, играть за Гвадалахару
+2
-1
+1
Если есть интерес из РПЛ, то первый в списке всегда Зенит. Не надоело, господа агенты?
+2
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Ответ waleri
Если уж очень так хочется очередного мексиканца, ловите пока не поздно - Сесар Уэрта, 23 года "Пумас" Статс: https://www.sports.ru/football/person/cesar-saul-huerta-valera/ Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nTlheXhvklY
не, этот забивает чаще. не подходит
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А что ж самое интересное не перевели - "Гвадалахара" готова на всё, чтобы избавиться от форварда"))

На какой-то тайной вечеринке попался.
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Если уж очень так хочется очередного мексиканца, ловите пока не поздно - Сесар Уэрта, 23 года "Пумас"
Статс: https://www.sports.ru/football/person/cesar-saul-huerta-valera/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nTlheXhvklY
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Чушь кака-то. В "Гвадалахаре" 9-й сезон, больше 6 не забивал. Всего за столько времени за этот клуб 29 голов.
До этого за 5 сезонов в Толуке всего 12.
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С такой старой своих форвардов хватает в каждой из интересующихся командах :)
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Ну,ЦСКА как может конкурировать и что может предложить?
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Скорее всего, авторы статьи просто других названий российских команд не знают.
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Мексиканцев как то забавно к нам продают. То Чавеса сначала Спартаку предлагали, потом Динамо. Теперь этого аж 4 клубам.
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Я бы лучше Зангиева подписал, порядок в раздевалке в раз наведёт.
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