Алаба 10-й раз признан футболистом года в Австрии. Он выигрывает награду 4-й год подряд

Давида Алабу признали лучшим футболистом 2023 года в Австрии.

Австрийский защитник «Реала» выиграл эту награду 10-й раз и четвертый год подряд. Приз также присуждался Давиду в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах.

Алаба победил в голосовании главных тренеров 12 клубов австрийского чемпионата. Защитник набрал 58 очков и опередил ближайшего соперника Марко Арнаутовича на 42 балла.

Напомним, ранее Алаба выбыл из-за повреждения передней крестообразной связки.

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