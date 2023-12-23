Алаба 10-й раз признан футболистом года в Австрии. Он выигрывает награду 4-й год подряд

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Австрия сборная Австрии по футболу рейтинги Марко Арнаутович Давид Алаба Футбол

Давида Алабу признали лучшим футболистом 2023 года в Австрии.

Австрийский защитник «Реала» выиграл эту награду 10-й раз и четвертый год подряд. Приз также присуждался Давиду в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 и 2022 годах.

Алаба победил в голосовании главных тренеров 12 клубов австрийского чемпионата. Защитник набрал 58 очков и опередил ближайшего соперника Марко Арнаутовича на 42 балла.

Напомним, ранее Алаба выбыл из-за повреждения  передней крестообразной связки.

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4 комментария
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Ну, объективно, в последние годы в Австралии не так много ярких футболистов, после того как закончили Кэйхилд и Кьюэлл.
+6
0
+6
Ответ Savardus
Ну, объективно, в последние годы в Австралии не так много ярких футболистов, после того как закончили Кэйхилд и Кьюэлл.
Это рофл же надеюсь
+4
0
+4
Ответ ParvizLNDRreal
Это рофл же надеюсь
Я тоже надеюсь)
+3
0
+3
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