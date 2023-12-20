Анчелотти о травме Алабы: «Если возникнет шанс подписать игрока, который подойдет «Реалу», мы сделаем это»
Карло Анчелотти допустил, что «Реал» подпишет новичка зимой.
Из-за повреждения передней крестообразной связки «Мадрид» потерял защитника Давида Алабу. На старте сезона из-за аналогичной травмы выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао.
«Мы с руководством общались. Оценим ситуацию в ближайшие дни. У нас есть время, потому что трансферное окно закрывается 31 января. Мы ищем наилучшее решение. Пока мы не спешим, и это не лучший момент для разговора об именах.
Если возникнет возможность подписать игрока, который подойдет клубу, мы сделаем это.
Сейчас очень сложный этап сезона. К счастью, я могу поблагодарить игроков, которые справляются. То, что команда делает в такой сложный период, – по-настоящему особенно.
Травма «крестов» непредсказуема. В этом сезоне такую травму получили игроки, у которых не было проблем с коленями. Это невозможно контролировать – в этом отличие от мышечного повреждения».
О Тчуамени в центре обороны
«Тчуамени не любит играть в центре обороны – как Камавинга, которому не нравится играть на фланге. Но в экстренном случае он сыграет в центре защиты», – сказал Анчелотти.
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Успехов Мадрид!
В идеале - трансфер молодого защитника, который в перспективе будет парой для Милитао. Ведь Алабе, Начo и Рюдигеру уже за 30.
Вот о чем руководство думает, сделать такой шаг, и дело с концом, или доверять Тчуамени и Менди как замены Рюдигеру и Начо.
Не купить же какого-то ЦЗа за 20-30лямов только чтобы он сидел в скамейке,
понимаете разницу?!