Анчелотти о травме Алабы: «Если возникнет шанс подписать игрока, который подойдет «Реалу», мы сделаем это»

Карло Анчелотти допустил, что «Реал» подпишет новичка зимой.

Из-за повреждения передней крестообразной связки « » потерял защитника . На старте сезона из-за аналогичной травмы выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

«Мы с руководством общались. Оценим ситуацию в ближайшие дни. У нас есть время, потому что трансферное окно закрывается 31 января. Мы ищем наилучшее решение. Пока мы не спешим, и это не лучший момент для разговора об именах.

Если возникнет возможность подписать игрока, который подойдет клубу, мы сделаем это.

Сейчас очень сложный этап сезона. К счастью, я могу поблагодарить игроков, которые справляются. То, что команда делает в такой сложный период, – по-настоящему особенно.

Травма «крестов» непредсказуема. В этом сезоне такую травму получили игроки, у которых не было проблем с коленями. Это невозможно контролировать – в этом отличие от мышечного повреждения».

О в центре обороны

«Тчуамени не любит играть в центре обороны – как Камавинга, которому не нравится играть на фланге. Но в экстренном случае он сыграет в центре защиты», – сказал .

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