Анчелотти о травме Алабы: «Если возникнет шанс подписать игрока, который подойдет «Реалу», мы сделаем это»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти допустил, что «Реал» подпишет новичка зимой.

Из-за повреждения передней крестообразной связки «Мадрид» потерял защитника Давида Алабу. На старте сезона из-за аналогичной травмы выбыли Тибо Куртуа и Эдер Милитао.

«Мы с руководством общались. Оценим ситуацию в ближайшие дни. У нас есть время, потому что трансферное окно закрывается 31 января. Мы ищем наилучшее решение. Пока мы не спешим, и это не лучший момент для разговора об именах.

Если возникнет возможность подписать игрока, который подойдет клубу, мы сделаем это.

Сейчас очень сложный этап сезона. К счастью, я могу поблагодарить игроков, которые справляются. То, что команда делает в такой сложный период, – по-настоящему особенно.

Травма «крестов» непредсказуема. В этом сезоне такую травму получили игроки, у которых не было проблем с коленями. Это невозможно контролировать – в этом отличие от мышечного повреждения».

О Тчуамени в центре обороны

«Тчуамени не любит играть в центре обороны – как Камавинга, которому не нравится играть на фланге. Но в экстренном случае он сыграет в центре защиты», – сказал Анчелотти.

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6 комментариев
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Ждём грамотное и точечное усиление в защиту. Вернётся Милитао, но ему нужно будет время, чтобы набрать форму, а сражаться за все трофеи с 2 профильными ЦЗ - это самоубийство
+8
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+6
На данный момент команда справляется и очень хорошо.

Успехов Мадрид!
+6
-1
+5
Ответ JENNINGS
Ждём грамотное и точечное усиление в защиту. Вернётся Милитао, но ему нужно будет время, чтобы набрать форму, а сражаться за все трофеи с 2 профильными ЦЗ - это самоубийство
не покупать жизненноважного игрока в команду,в которой и так почти всё время огромные кадровые потери из-за травм-подло по отношению к своим футболистам,от которых требуешь результата.
+1
0
+1
спасибо что хоть не ,,команда полностью укомплектована",как летом.
+1
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Милитао вернется в феврале, форму наберет к марту. За это время вполне реально просрать один или несколько турниров. Так что нужна минимум аренда достойного ЦЗ.

В идеале - трансфер молодого защитника, который в перспективе будет парой для Милитао. Ведь Алабе, Начo и Рюдигеру уже за 30.
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Ответ JENNINGS
Ждём грамотное и точечное усиление в защиту. Вернётся Милитао, но ему нужно будет время, чтобы набрать форму, а сражаться за все трофеи с 2 профильными ЦЗ - это самоубийство
Ну, там Тчуамени и Менди как центр. защы будет лучше всяких там из возможных за 20-30млнов, не думаете?! если конечно не купят один из этих: Инасио (спортинг), Лени Йоро (Лиль), или Антонио Силва (бенфика), а эти обойдется где-то €60-80млн.

Вот о чем руководство думает, сделать такой шаг, и дело с концом, или доверять Тчуамени и Менди как замены Рюдигеру и Начо.

Не купить же какого-то ЦЗа за 20-30лямов только чтобы он сидел в скамейке,
понимаете разницу?!
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