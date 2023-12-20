«Реал» разрабатывает план действий на рынке с учетом травмы Давида Алабы.

Защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Как ожидается, он пропустит до 9 месяцев и не сыграет в этом сезоне и на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что «Реал» не подпишет центрального защитника на место и рассчитывает на Начо Фернандеса, Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.

Как пишет The Athletic, « » с осторожностью подходит к тратам в январе, а также опасается, что разговоры о желании подписать новичка скажутся на цене. «Еще рано», – сказал источник в руководстве «Реала».

Источники, близкие к тренерскому штабу, считают, что «Мадрид» подпишет нового защитника зимой, учитывая тот факт, что команда потеряла двух основных игроков, выступающих на этой позиции, и не имеет хороших альтернатив в запасе или резервной команде.

При этом источники, близкие к скаутскому отделу «Реала», полагают, что сумма, доступная для покупки нового защитника, будет ограниченной, так как клуб работает над реконструкцией « » и потратил очень крупную сумму на прошлым летом. Также учитывается продолжительный интерес «Реала» к отдельным игрокам.

«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте

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