Тренеры «Реала» ждут защитника на замену Алабе зимой. Но денег на новичка будет мало

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы возможные трансферы Сантьяго Бернабеу Давид Алаба деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» разрабатывает план действий на рынке с учетом травмы Давида Алабы.

Защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Как ожидается, он пропустит до 9 месяцев и не сыграет в этом сезоне и на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что «Реал» не подпишет центрального защитника на место Алабы и рассчитывает на Начо Фернандеса, Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.

Как пишет The Athletic, «Мадрид» с осторожностью подходит к тратам в январе, а также опасается, что разговоры о желании подписать новичка скажутся на цене. «Еще рано», – сказал источник в руководстве «Реала».

Источники, близкие к тренерскому штабу, считают, что «Мадрид» подпишет нового защитника зимой, учитывая тот факт, что команда потеряла двух основных игроков, выступающих на этой позиции, и не имеет хороших альтернатив в запасе или резервной команде.

При этом источники, близкие к скаутскому отделу «Реала», полагают, что сумма, доступная для покупки нового защитника, будет ограниченной, так как клуб работает над реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» и потратил очень крупную сумму на Джуда Беллингема прошлым летом. Также учитывается продолжительный интерес «Реала» к отдельным игрокам.

«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте

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54 комментария
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Ответ костя Suchkov
В смысле Денег Мало??
это когда их количества не хватает на то, что ты хочешь
+40
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+38
Реал, который регулярно доходит минимум до полуфинала ЛЧ и не сильно реже выигрывает турнир, не может себе позволить лишний раз потратиться на крайне необходимого защитника. Это как вообще ?🤦🏻‍♂️
И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
+40
-9
+31
Все мы, болельщики, немного сейчас тренеры «Реала» )))
+19
-8
+11
Читаю комменты, и солидарен со многими заплюсованными: стыдно, что клуб взявший миллион чашек ЛЧ за последние 15 лет (я недвусмысленно намекаю, что это лучший клуб мира) так натужно ведёт себя на трансферном рынке, буквально наскрёбывая деньги на трансферы. Как будто разбивает последнюю копилку. Непонятна.
+5
-1
+4
Ответ Онюнсон Кюнтер
Реалу надо было продлять Рамоса на любых условиях,забив на правило о не заключении с возрастными игроками контракта на 2 года.
Так Серхио сам виноват, ему предложили контракт 1+1, он тогда пол сезона пропустил из-за травмы и если бы провел 20 матчей в следующем сезоне, то он автоматически бы продлился с ним на год. Он так и оставил без ответа предложение Мадрида. Клуб установил срок, до какого числа нужно дать ответ, он это не сделал. А потом уже начал говорить, что предложения не было.
+6
-2
+4
Ответ corazón blanco
Так Серхио сам виноват, ему предложили контракт 1+1, он тогда пол сезона пропустил из-за травмы и если бы провел 20 матчей в следующем сезоне, то он автоматически бы продлился с ним на год. Он так и оставил без ответа предложение Мадрида. Клуб установил срок, до какого числа нужно дать ответ, он это не сделал. А потом уже начал говорить, что предложения не было.
он не говорил, что предложения не было, Рамос сказал как есть. Сказал, что не ответил на предложение в установленный клубом срок. Так что все было честно с обеих сторон
+3
0
+3
В смысле Денег Мало??
+5
-3
+2
Ответ Barsenoga
видимо проблемы у них такие же как и у Барселоны, учитывая что за 2-3 сезона только Беллингема купили
Беллингем
Эндрик
Гюлер
Чуамени
Камавинга

Обновили Сантьяго Бернабеу

Только Реал и Бавария из топ клубов не уходили в минус по отчётности в период пандемии

"такие же проблемы как у Барсы"
"за 2-3 сезона только Беллингема купили"
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Реал, который регулярно доходит минимум до полуфинала ЛЧ и не сильно реже выигрывает турнир, не может себе позволить лишний раз потратиться на крайне необходимого защитника. Это как вообще ?🤦🏻‍♂️ И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
Дело не только в деньгах. Даже на пике Ла Лиги Перес практически не покупал игроков зимой. Такая стратегия, что трансфер только летом, видимо. Но сейчас обязаны подписать защитника, иначе есть огромный риск слить успешный сезон.
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Уверен, будь лишние деньги, Перес бы дал добро на дорогой трансфер. Надеюсь это не связано с навязчивой идеей заплатить 100 миллионов бонусных Мбаппе, вместо того чтобы укрепить по-настоящему проблемную позицию.
+1
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+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Реал, который регулярно доходит минимум до полуфинала ЛЧ и не сильно реже выигрывает турнир, не может себе позволить лишний раз потратиться на крайне необходимого защитника. Это как вообще ?🤦🏻‍♂️ И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
Проблема в том, что сейчас нет цз за такую сумму.
Все знаю что у Реала проблемы - будут ломить ценник.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Читаю комменты, и солидарен со многими заплюсованными: стыдно, что клуб взявший миллион чашек ЛЧ за последние 15 лет (я недвусмысленно намекаю, что это лучший клуб мира) так натужно ведёт себя на трансферном рынке, буквально наскрёбывая деньги на трансферы. Как будто разбивает последнюю копилку. Непонятна.
Я надеюсь, они хотя бы отсутствием трансферов копят деньги на будущее или инвестируют в инфраструктуру, а не просто денег по какой-то причине нет.
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Мадрид конечно во всех турнирах идет хорошо но, если с таким количеством травм выиграет хотя бы один титул можно считать сезон успешным. Придется играть целый сезон без половины оснавных игроков. Не помню другой топ клуб с таким количеством травм выиграл что то серьезно.
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Ответ LLC TRUST
А нужен Варан то..? С такой зп, а самое главное, с такой игрой, что он Эвансу и Магваэру конкуренцию периодически проигрывает…
там Магуаер из грязи в князи вышел, это МЮ. там сегодня Онана лучший, а завтра поливают. также с Решфордом
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Ответ Homelender_666
Перес не возвращает клубных легенд. Если подпишут, то молодого.
имел ввиду в аренду, временно. сейчас никто не будет продавать основного из топ-5, которые борются за попадание в лч. только вроде Бенфики, Челси
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Реал, который регулярно доходит минимум до полуфинала ЛЧ и не сильно реже выигрывает турнир, не может себе позволить лишний раз потратиться на крайне необходимого защитника. Это как вообще ?🤦🏻‍♂️ И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
Кроме Уокера там уже год нет профильных фланговых защитников
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Реал, который регулярно доходит минимум до полуфинала ЛЧ и не сильно реже выигрывает турнир, не может себе позволить лишний раз потратиться на крайне необходимого защитника. Это как вообще ?🤦🏻‍♂️ И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
А это у нас называется Ла Лига на уровне АПЛ, как говорит клоун Тебас. Очевидно что Реал экономит каждое ТО, и старается вести грамотную трансферную политику, что у них явно получается. Но с другой стороны, если бы Реал швырялся деньгами, был бы как Барселона, неспособным купить игрока даже за 20 миллионов. А мы имеем лучший стадион в мире, и, как минимум топ 2 состав в ЛЧ. Так что если не покупают, значит так надо. Я думаю большие планы на летнее ТО, а этот сезон изначально котировался как переходный, это Анчелотти творит чудеса на тренерском мостике.
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Вброс про деньги, не хотят, чтобы цены завышали)
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Ответ Musa Bark
В экстренных ситуациях зачем много тратить? Этим и отличаются Сити и команды АПЛ от других клубов, что покупают ноунеймов за 60к+.
Какого ноунейма Сити купил за 60 лям?)) не помню ни 1 трансфера у них за овер 50 лям, который не оправдал бы свой ценник
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Реал, который регулярно доходит минимум до полуфинала ЛЧ и не сильно реже выигрывает турнир, не может себе позволить лишний раз потратиться на крайне необходимого защитника. Это как вообще ?🤦🏻‍♂️ И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
В экстренных ситуациях зачем много тратить? Этим и отличаются Сити и команды АПЛ от других клубов, что покупают ноунеймов за 60к+.
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Я готов
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Ответ Артём Поддубный
может поэтому они и в финансовой яме?
В яме они уже давно и не стесняются продолжать работу на трансферном рынке
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Ответ костя Suchkov
У одного клуба рычагов на всё хватает, хотя они ничего не выигрывали уже давно
может поэтому они и в финансовой яме?
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Поздравляем Жирону или ещё рано?
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Джикия
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Ответ JENNINGS
Все мы, болельщики, немного сейчас тренеры «Реала» )))
Скорее хотим ими быть.
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Ответ JENNINGS
Все мы, болельщики, немного сейчас тренеры «Реала» )))
в данном случае и скауты, и спортивные директора, и финансисты
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