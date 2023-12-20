Тренеры «Реала» ждут защитника на замену Алабе зимой. Но денег на новичка будет мало
«Реал» разрабатывает план действий на рынке с учетом травмы Давида Алабы.
Защитник получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Как ожидается, он пропустит до 9 месяцев и не сыграет в этом сезоне и на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что «Реал» не подпишет центрального защитника на место Алабы и рассчитывает на Начо Фернандеса, Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени.
Как пишет The Athletic, «Мадрид» с осторожностью подходит к тратам в январе, а также опасается, что разговоры о желании подписать новичка скажутся на цене. «Еще рано», – сказал источник в руководстве «Реала».
Источники, близкие к тренерскому штабу, считают, что «Мадрид» подпишет нового защитника зимой, учитывая тот факт, что команда потеряла двух основных игроков, выступающих на этой позиции, и не имеет хороших альтернатив в запасе или резервной команде.
При этом источники, близкие к скаутскому отделу «Реала», полагают, что сумма, доступная для покупки нового защитника, будет ограниченной, так как клуб работает над реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» и потратил очень крупную сумму на Джуда Беллингема прошлым летом. Также учитывается продолжительный интерес «Реала» к отдельным игрокам.
«Реал» надолго потерял Алабу – кресты. На ровном месте
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И вот в такой ситуации Анчелотти должен бороться за все возможные трофеи, имея на самый энергозатратный отрезок сезона 2 цз. Представьте, если бы у Гвардиолы вдруг хоть на 3 месяца вылетел Диаш. Да шейхи ему бы в начале января привезли двух цз по 50+ миллионов
Эндрик
Гюлер
Чуамени
Камавинга
Обновили Сантьяго Бернабеу
Только Реал и Бавария из топ клубов не уходили в минус по отчётности в период пандемии
"такие же проблемы как у Барсы"
"за 2-3 сезона только Беллингема купили"
Все знаю что у Реала проблемы - будут ломить ценник.