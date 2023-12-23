Аньелли забанили на стриме выступления Чеферина на тему Суперлиги. Сооснователь турнира досматривал пресс-конференцию на телефоне коллеги

Теги Ювентус серия А Италия УЕФА происшествия Андреа Аньелли Александер Чеферин Суперлига Европы Футбол

В УЕФА не захотели, чтобы Андреа Аньелли смотрел выступление главы организации.

В четверг Александер Чеферин поучаствовал в пресс-конференции, посвященной решению Европейского суда, в котором говорилось о злоупотреблении ФИФА и УЕФА их доминирующим положением с целью не допустить создание Суперлиги Европы.

Как передает Tuttosport, бывший президент «Ювентуса», выступавший одним из основателей Суперлиги, подключился к трансляции выступления под своим аккаунтом, но был забанен сотрудниками УЕФА после того, как его заметили.

Итальянский бизнесмен попросил телефон у одного из коллег, чтобы досмотреть стрим.

Ранее Чеферин заявлял о предательстве со стороны Аньелли и говорил, что для него такого человека «больше не существует».

Чеферин об Аньелли: «Президент организации с 247 клубами просто сбежал из нее – я такого в жизни не видел»

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17 комментариев
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Очень слабая позиция не дать высказываться оппонентам. Попахивает автократией
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Обидчивый, злопамятный человек, каким выставляет себя Чеферин, не может и не должен быть у власти.
Он обязательно будет делить всех на наших и не наших, идя на разрешение спорных, сложных ситуаций через конфликт, а не диалог.
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Детский сад😃
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Ответ Нэту Никуа
Очень слабая позиция не дать высказываться оппонентам. Попахивает автократией
пованивает уже
+16
-3
+13
Какой обидчивый этот Чеферин
+8
-1
+7
Ответ Нэту Никуа
Очень слабая позиция не дать высказываться оппонентам. Попахивает автократией
Да нет, ну что вы, какая автократия. Нам же тут в комментах под каждой новостью и материалом пишут о том, какие Реал с Барселоной негодяи, что хотят прекратить монополию УЕФА на европейский футбол.
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как же это низко )
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После кинет в ЧС в телеграмме
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Ответ Sundance Neeskens
Да нет, ну что вы, какая автократия. Нам же тут в комментах под каждой новостью и материалом пишут о том, какие Реал с Барселоной негодяи, что хотят прекратить монополию УЕФА на европейский футбол.
Легко и приятно пинать того, кто не может тебе ответить. Но, узурпация футбола кликой жадных коррупционеров проходит. Не сегодня, но скоро потоки денег в карманы жадин иссякнут.
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Жестко у них там)
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Смелая позиция)
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Гo ббaм надо запустить столько шариков, сколько клубов в суперлигу планируется, в поддержку Аньели.
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вещ или бан. аташол
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свобода слова , она у кого надо свобода
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Все кто считает что Суперлига должна прийти взамен УЕФА и Чиферину, может в чем-то и правы, но на мой взгляд к её управлению и близко нельзя подпускать таких персонажей как Перес, Лапорта и уж тем-более Аньели, иначе они быстро организуют новый "кальчополли" по своим нароботаным схемам, только уже в новой лиге.
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