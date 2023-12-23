Аньелли забанили на стриме выступления Чеферина на тему Суперлиги. Сооснователь турнира досматривал пресс-конференцию на телефоне коллеги
В УЕФА не захотели, чтобы Андреа Аньелли смотрел выступление главы организации.
В четверг Александер Чеферин поучаствовал в пресс-конференции, посвященной решению Европейского суда, в котором говорилось о злоупотреблении ФИФА и УЕФА их доминирующим положением с целью не допустить создание Суперлиги Европы.
Как передает Tuttosport, бывший президент «Ювентуса», выступавший одним из основателей Суперлиги, подключился к трансляции выступления под своим аккаунтом, но был забанен сотрудниками УЕФА после того, как его заметили.
Итальянский бизнесмен попросил телефон у одного из коллег, чтобы досмотреть стрим.
Ранее Чеферин заявлял о предательстве со стороны Аньелли и говорил, что для него такого человека «больше не существует».
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Он обязательно будет делить всех на наших и не наших, идя на разрешение спорных, сложных ситуаций через конфликт, а не диалог.