В УЕФА не захотели, чтобы Андреа Аньелли смотрел выступление главы организации.

В четверг поучаствовал в пресс-конференции, посвященной решению Европейского суда, в котором говорилось о злоупотреблении ФИФА и их доминирующим положением с целью не допустить создание .

Как передает Tuttosport, бывший президент «Ювентуса», выступавший одним из основателей Суперлиги, подключился к трансляции выступления под своим аккаунтом, но был забанен сотрудниками УЕФА после того, как его заметили.

Итальянский бизнесмен попросил телефон у одного из коллег, чтобы досмотреть стрим.

Ранее Чеферин заявлял о предательстве со стороны Аньелли и говорил, что для него такого человека «больше не существует».

Чеферин об Аньелли: «Президент организации с 247 клубами просто сбежал из нее – я такого в жизни не видел»

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