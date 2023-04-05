Чеферин о Суперлиге: «В Европе нет места картелям. Заслуги не имеют цены, их нельзя купить»
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что европейском футболе нет места картелям
«Мы столкнулись с галопирующей глобализацией и со всем, что из этого вытекает, со своими плюсами и рисками, и об этом нельзя забывать.
Были соблазны и даже попытки создать новые модели (речь о Суперлиге Европы – Sports.ru), но они противоречат той европейской модели, которой мы так дорожим. Наша модель основана на спортивных заслугах.
Там, откуда мы родом, заслуги не имеют цены. О своих заслугах нельзя утверждать на словах, их нельзя купить – только заслужить, сезон за сезоном, на поле и за его пределами.
На этом континенте нет места картелям. Я думаю, что мы все вместе ясно дали понять это», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин, сегодня переизбранный на новый четырехлетний срок.
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При всей коррупционности и т. п. УЕФА старается удержать европейский футбол от окончательного расслоения.
Лично мне кажется, что устройство подобных суперлиг только убьет тот футбол, что мы знаем.
Он не был мегабабосом.
Вильяреал до полуфинала дошёл.
Команды-сенсации все ещё есть.
Картелям , борделям и менестрелям !