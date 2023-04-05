Чеферин о Суперлиге: «В Европе нет места картелям. Заслуги не имеют цены, их нельзя купить»

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что европейском футболе нет места картелям

«Мы столкнулись с галопирующей глобализацией и со всем, что из этого вытекает, со своими плюсами и рисками, и об этом нельзя забывать.

Были соблазны и даже попытки создать новые модели (речь о – Sports.ru), но они противоречат той европейской модели, которой мы так дорожим. Наша модель основана на спортивных заслугах.

Там, откуда мы родом, заслуги не имеют цены. О своих заслугах нельзя утверждать на словах, их нельзя купить – только заслужить, сезон за сезоном, на поле и за его пределами.

На этом континенте нет места картелям. Я думаю, что мы все вместе ясно дали понять это», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин, сегодня переизбранный на новый четырехлетний срок.