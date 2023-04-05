Чеферин о Суперлиге: «В Европе нет места картелям. Заслуги не имеют цены, их нельзя купить»

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что европейском футболе нет места картелям

«Мы столкнулись с галопирующей глобализацией и со всем, что из этого вытекает, со своими плюсами и рисками, и об этом нельзя забывать.

Были соблазны и даже попытки создать новые модели (речь о Суперлиге Европы – Sports.ru), но они противоречат той европейской модели, которой мы так дорожим. Наша модель основана на спортивных заслугах.

Там, откуда мы родом, заслуги не имеют цены. О своих заслугах нельзя утверждать на словах, их нельзя купить – только заслужить, сезон за сезоном, на поле и за его пределами.

На этом континенте нет места картелям. Я думаю, что мы все вместе ясно дали понять это», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин, сегодня переизбранный на новый четырехлетний срок.

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33 комментария

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Alex1104
Ответ IntoTheRainBow
ага, попробуй не войти - в ЛЧ не пустят "распространите среди жильцов нашего ЖЭКа, а не будут брать - отключим газ"
Вы путаете порядок событий. Сначала был создан УЕФА.
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Артём Сергеев
Ответ Дмитрий
В 20 веке Кубок Чемпионов могли выиграть Стяуа, Ноттингем, Црвена Звезда, Марсель, Аякс. Даже Спартак был в 1/2. В 21 из таких ребят, только Порту был победителем. Сейчас только мегабабос может выиграть ЛЧ, что это если не галопирующая глобализация?
всю эту конкуренцию и убили клубы навроде Мадрида ,юве и барсы, а сеичас испугались конкуренции и лобируют свою карманную лигу
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IntoTheRainBow
Ответ Alex1104
В УЕФА входят все европейские федерации.
ага, попробуй не войти - в ЛЧ не пустят

"распространите среди жильцов нашего ЖЭКа, а не будут брать - отключим газ"
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Said Axmad
Но вы же дали им (заслугам) цену
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Артём Сергеев
Ответ Футбол_это_жизнь
Нельзя купить, но за деньги -Да сказал чеферин глядя на катарцев и саудитов
единственное что арабы купили в последнее время из полезного,это только ЧМ для Месси
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Артём Сергеев
всё верно,суперлиги не должно быть. УЕФА не идеальная организация,но в противовес ни выступают откровенные жулики
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Андрей Богдановский
Чеферин: "мои пирожки с ливером, волков не пускать в дом!"
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molot p
уефа конечно не сильно лучше, но а кто мешает создать суперлигу? ну конечно, "топ клубы" боятся бабки потерять, куда без этого))
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d.xoxlov
Ответ Wekil Halylow
Бавария,Дортмунд,Псж,Сити,М.Ю,Челси,Ливерпул,Арсенал,Ттх
Исторически заслуженные ПСЖ, Сити и Тоттенхэм – это очень хорошо.
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Alex1104
Ответ Дмитрий
В 20 веке Кубок Чемпионов могли выиграть Стяуа, Ноттингем, Црвена Звезда, Марсель, Аякс. Даже Спартак был в 1/2. В 21 из таких ребят, только Порту был победителем. Сейчас только мегабабос может выиграть ЛЧ, что это если не галопирующая глобализация?
Просто оппоненты хотят резко ускорить и усилить этот процесс.
При всей коррупционности и т. п. УЕФА старается удержать европейский футбол от окончательного расслоения.
Лично мне кажется, что устройство подобных суперлиг только убьет тот футбол, что мы знаем.
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Антон Круть
Так УЕФА и есть самый настоящий картель. Или правильнее сказать, что: "Кроме УЕФА картелей быть не должно. Это наша корова и мы ее доим."
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Alex1104
Ответ Подкат Пенальтьевич
А сам УЕФА не картель ли?
В УЕФА входят все европейские федерации.
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unai
По своей сути УЕФА это и есть картель, который отрицает иные сообщества
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Дмитрий Турецкий
Блин, уже тошнит от него,пытается себя показать постоянно типо правильным. А ты прям свой пост заслужил, столько кандидатов обошёл.
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Nick Crosier
Только наличные осушают слезы и умеряют скорбь
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Покерный Футбол
Ответ Доминатор3000
Аякс был в секундах от финала. Он не был мегабабосом. Вильяреал до полуфинала дошёл. Команды-сенсации все ещё есть.
Вот именно сенсации,а раньше это было обыденностью. Об этом человек и говорит. Раньше разрыв был меньше,сейчас побеждают только те у кого много денег,остальные лишь «сенсация» на сезон-два,пока те же богатые клубы их не растащат.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Dzhansug Bukiya
Ювентус, Реал и Барселона уничтожат любую организацию своим выходом из оной, куда они пойду - туда и пойдут миллионы их болельщиков, Чеферин уже превратился регионального чинуш российского, который от вседозволенности потерял связь с реальностью
УЕФА окажется в критическом положении только в том случае, если клубы АПЛ захотят переметнутся, а уход Юве, Реала и Барсы хоть и будет болезненным, но никак не уничтожит их.
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Александр Гороховик
Ответ Доминатор3000
Аякс был в секундах от финала. Он не был мегабабосом. Вильяреал до полуфинала дошёл. Команды-сенсации все ещё есть.
В секундах, но не был. Поэтому да, только 2004 год и остается вспоминать (а уже два десятка лет прошло), там и финалист Монако не был из крупняков.
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Доминатор3000
Ответ Дмитрий
В 20 веке Кубок Чемпионов могли выиграть Стяуа, Ноттингем, Црвена Звезда, Марсель, Аякс. Даже Спартак был в 1/2. В 21 из таких ребят, только Порту был победителем. Сейчас только мегабабос может выиграть ЛЧ, что это если не галопирующая глобализация?
Аякс был в секундах от финала.
Он не был мегабабосом.
Вильяреал до полуфинала дошёл.
Команды-сенсации все ещё есть.
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Schiaff1no
ПСЖ: 🗿 🗿 🗿
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Артем Гавин
Лицемер
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cektor
как говорится , во время разговора главное не выйти на свой картель ..))
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OldRedWhite
Нет места !
Картелям , борделям и менестрелям !
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Футбол_это_жизнь
Нельзя купить, но за деньги -Да сказал чеферин глядя на катарцев и саудитов
+2
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Дмитрий
В 20 веке Кубок Чемпионов могли выиграть Стяуа, Ноттингем, Црвена Звезда, Марсель, Аякс. Даже Спартак был в 1/2. В 21 из таких ребят, только Порту был победителем. Сейчас только мегабабос может выиграть ЛЧ, что это если не галопирующая глобализация?
+46
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