Чеферин о Суперлиге: «Футбол больше не был бы прежним, если бы эту безумную идею не остановили. Не вижу возможности для ее реализации в ближайшие 20-30 лет»

Президент УЕФА уверен, что проект Суперлиги не будет реализован в ближайшие годы.

– Вашим самым большим достижением является прекращение проекта Суперлиги, намерения 12 богатейших европейских клубов учредить закрытое соревнование. Вы тоже ставите это достижение на первое место?

– Я в принципе не люблю говорить о своих достижениях, и в потоке дел, которыми мы занимаемся каждый день, у меня не остается времени на их анализ. Безусловно, это было одно из самых важных событий для футбола, так все говорят. Футбол больше бы не был прежним, если бы этот проект, эта безумная идея не были остановлены.

– Как вы думаете, эта идея сейчас мертва или она все еще ждет новой возможности?

– Я не вижу никакой возможности для реализации этой идеи, по крайней мере, в ближайшие 20 или 30 лет. Что произойдет позже, очень трудно предсказать.

– В то же время Лига чемпионов в какой-то степени сама стала Суперлигой. Национальным чемпионам из небольших стран очень трудно пробиться в нее. Вам не кажется, что в Лиге чемпионов должны играть все чемпионы?

– Я уже говорил, что тот, кто утверждает, что Лига чемпионов чем-то похожа на Суперлигу, не знает или не хочет знать футбол. Чемпион из любой страны имеет возможность попасть в Лигу чемпионов. Сейчас в Лиге чемпионов играют 32 команды, а в следующем сезоне их будет 36. Таким образом, открываются четыре дополнительных места.

Однако для того, чтобы квалифицироваться в основную стадию, необходимо победить в отборочных турнирах, что логично. Но сравнивать это с закрытой Суперлигой...

В прошлом году « » проиграл все матчи в квалификации к еврокубкам, но все равно получил один миллион евро от УЕФА. Система, существующая в УЕФА, поддерживает весь футбол. В Суперлиге было бы 12 клубов, которые никогда бы никого не впустили. Как можно сравнивать эти турниры – это выше моего понимания, – сказал в интервью N1.

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