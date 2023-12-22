Клопп о Суперлиге: «Согласен с заявлением «Ливерпуля», но рад, что мы понимаем: ФИФА и УЕФА не могут делать что хотят. Нравится, что они получают встряску»
Юрген Клопп высказался о решении суда Европейского Союза по Суперлиге.
Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением» и не имеют право блокировать создание нового турнира. Сегодня «Ливерпуль» заявил, что выступает против Суперлиги.
«Я на 100% согласен с этим заявлением [«Ливерпуля»].
Но я рад, что мы наконец-то пришли к некоторому пониманию того, что ФИФА, УЕФА и другие организации не могут просто делать то, что они хотят.
В будущем нам придется говорить о многих вещах. Если мы просто будем делать то, что делают они – например, проводить больше соревнований и играть больше матчей – у нас не будет реального права голоса в том, что происходит. Мне нравится, что они получают небольшую встряску», – сказал Клопп.
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А в 2018 году Путин говорил "Я против изменения конституции", но в 2020-м его позиция поменялась, и он уже оказался "за" - то же самое, позиция изменилась в связи с текущей ситуацией, абсолютно нормальное явление. Наша честная оппозиция любит за это цепляться, и плачет "обещал не менять, а потом поменял" - просто лицемерная ложь с их стороны, он ничего не обещал, так же, как никто не обещал всю жизнь носить 20-й размер обуви, и так же, как никто из клубов не обещал никогда не вступать в Суперлигу )
Просто обрадовался тому, что в будущем у какого-нибудь адекватного турнира будет шанс