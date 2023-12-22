Клопп о Суперлиге: «Согласен с заявлением «Ливерпуля», но рад, что мы понимаем: ФИФА и УЕФА не могут делать что хотят. Нравится, что они получают встряску»

Юрген Клопп высказался о решении суда Европейского Союза по Суперлиге.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу , постановив, что и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением» и не имеют право блокировать создание нового турнира. Сегодня «Ливерпуль» заявил, что выступает против Суперлиги.

«Я на 100% согласен с этим заявлением [« »].

Но я рад, что мы наконец-то пришли к некоторому пониманию того, что ФИФА, и другие организации не могут просто делать то, что они хотят.

В будущем нам придется говорить о многих вещах. Если мы просто будем делать то, что делают они – например, проводить больше соревнований и играть больше матчей – у нас не будет реального права голоса в том, что происходит. Мне нравится, что они получают небольшую встряску», – сказал .

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