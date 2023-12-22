Клопп о Суперлиге: «Согласен с заявлением «Ливерпуля», но рад, что мы понимаем: ФИФА и УЕФА не могут делать что хотят. Нравится, что они получают встряску»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп УЕФА ФИФА календарь Суперлига Европы Футбол

Юрген Клопп высказался о решении суда Европейского Союза по Суперлиге.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением» и не имеют право блокировать создание нового турнира. Сегодня «Ливерпуль» заявил, что выступает против Суперлиги.

«Я на 100% согласен с этим заявлением [«Ливерпуля»].

Но я рад, что мы наконец-то пришли к некоторому пониманию того, что ФИФА, УЕФА и другие организации не могут просто делать то, что они хотят.

В будущем нам придется говорить о многих вещах. Если мы просто будем делать то, что делают они – например, проводить больше соревнований и играть больше матчей – у нас не будет реального права голоса в том, что происходит. Мне нравится, что они получают небольшую встряску», – сказал Клопп.

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33 комментария
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какой же Клопп на-двух-стульях-сидящий!
+80
-19
+61
Ответ atomio
какой же Клопп на-двух-стульях-сидящий!
В чем он на двух стульях сидит ? По-моему базу самую базированную выдал
+34
-17
+17
Короче,он за Суперлигу,но против руководства открыто пойти не может
+25
-9
+16
Так они сейчас за эту встряску, ещё больше матчей придумают
+11
-3
+8
УЕФА давно надо было пенлуля дать , что бы не Витали в облаках , выборы в президенты давно уже с одним кандидатом, не работающий финансовый фэер плей , не понятные турниры типа лиг наций и лиг там чего то ещё , увеличение количества игр уже до безобразия , и ГЛАВНОЕ появление " свой-чужой" , когда что одним можно а другим нельзя ,
+10
-2
+8
Ответ Стахович
Короче,он за Суперлигу,но против руководства открыто пойти не может
все клубы АПЛ в таком положении.Появится хоть одна лазейка, все они готовы переметнуться в СЛ.
+11
-3
+8
Точнее, им немножко дали в морду.
+9
-3
+6
Ответ Заяцволк
Да успокойтесь уже, как только утрясут все финансовые вопросы, все попрут в Суперлигу. Что по сути сказали в Ливерпуле ? "Решение не меняет нашу позицию, мы продолжаем работать с партнерами...". Блин, неужели никто не понимает, что сегодня (!) это не меняет позицию, а завтра после согласования вопросов позиция может поменяться. Позиция - это такая штука, которая актуализируется со временем, и подстраивается под текущие обстоятельства. Например, вчера у меня была такая позиция, что завтра я поеду на каток кататься на коньках. Но если завтра снова будет +5, и лёд растает, очевидно моя позиция поменяется, и я уже не поеду на коньках. Почему никто не осознаёт, что они говорят про свою позицию на текущий момент времени #прямосейчас ?
Всё именно так. Один раз они всем британским скопом уже переобувались. Ничто не мешает им повторить это снова и снова.
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+6
Да успокойтесь уже, как только утрясут все финансовые вопросы, все попрут в Суперлигу. Что по сути сказали в Ливерпуле ? "Решение не меняет нашу позицию, мы продолжаем работать с партнерами...". Блин, неужели никто не понимает, что сегодня (!) это не меняет позицию, а завтра после согласования вопросов позиция может поменяться. Позиция - это такая штука, которая актуализируется со временем, и подстраивается под текущие обстоятельства. Например, вчера у меня была такая позиция, что завтра я поеду на каток кататься на коньках. Но если завтра снова будет +5, и лёд растает, очевидно моя позиция поменяется, и я уже не поеду на коньках. Почему никто не осознаёт, что они говорят про свою позицию на текущий момент времени #прямосейчас ?
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Ответ Verhovn
Ну это в духе западных настроений и ценностей. Я, лично, буду не удивлён, если так будет)
На самом деле это абсолютно нормальное явление, не только западное, разве нет ? ) Вот тебе было 12 лет, ты носил 20-й размер обуви, это была твоя позиция. И что, разве ты не должен был её никогда менять, и всю жизнь носить 20-й размер обуви ? А в 30 лет ты вдруг стал носить 42-й размер обуви - значит поменялась позиция по этому вопросу )
А в 2018 году Путин говорил "Я против изменения конституции", но в 2020-м его позиция поменялась, и он уже оказался "за" - то же самое, позиция изменилась в связи с текущей ситуацией, абсолютно нормальное явление. Наша честная оппозиция любит за это цепляться, и плачет "обещал не менять, а потом поменял" - просто лицемерная ложь с их стороны, он ничего не обещал, так же, как никто не обещал всю жизнь носить 20-й размер обуви, и так же, как никто из клубов не обещал никогда не вступать в Суперлигу )
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Ответ Стахович
Короче,он за Суперлигу,но против руководства открыто пойти не может
Клопп так-то давний противник Суперлиги. Он об этом несколько раз говорил
Просто обрадовался тому, что в будущем у какого-нибудь адекватного турнира будет шанс
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Ответ mr Gadisov
В чем он на двух стульях сидит ? По-моему базу самую базированную выдал
Какой же Клопп базированный
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Клопп выдал базу. Суперлига никому не нужна, но клубы должны больше влиять на Фифа и УЕФА, чтобы они не перегружали календарь новыми турнирами, типа ЧМ среди клубов
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И правильно однополярность к добру не приведет. вон Инфантинно уже тоже в просроченные метит.
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Клопп скрытый сепаратист. Будет разваливать турниры УЕФА изнутри.
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Ответ atomio
какой же Клопп на-двух-стульях-сидящий!
какой же Клопп соломку подстилающий)))
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Ответ ArnoNeputevy
Точнее, им немножко дали в морду.
скорее оплеух накидали
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Какой же клопп левый )))
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Эти две структуры показали себя как марионетки. Ибо спорт, и футбол в частности, должен быть вне политики. Сейчас же, под эгидой этих прогнивших структур, мы наблюдаем обратную тенденцию. Можно как угодно относится к созданию Суперлиги, но то, что эти товарищи зарвались, очевидно всем.
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Ответ Тухель
Комментарий скрыт
Как она может ухудшать календарь, если она фактически прямо предлагает заменить собой все еврокубки от УЕФА (ЛЧ, ЛЕ, ЛК)?
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Ответ Jade CAT Odessa
Как она может ухудшать календарь, если она фактически прямо предлагает заменить собой все еврокубки от УЕФА (ЛЧ, ЛЕ, ЛК)?
да, только матчей в Суперлиге планируется еще больше, чем в новой ЛЧ.
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Маладца!!!
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Клопп довольно правильно говорит, вот только факт отказа от суперлиги большинства клубов эту самую "встряску" немного отменил.
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