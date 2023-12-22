«Ливерпуль» выступил против Суперлиги – последним из 6 английских клубов-основателей турнира

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Суперлига Европы Футбол

«Ливерпуль» дистанцировался от Суперлиги Европы.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

«Вчерашнее решение суда Европейского Союза не меняет позицию «Ливерпуля» по предлагаемому проекту Суперлиги Европы. Наше участие было прекращено.

Мы продолжим работать с клубами-партнерами через Ассоциацию европейских клубов и будем участвовать в турнирах под эгидой УЕФА», – сказано в заявлении «Ливерпуля».

В апреле 2021 года в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы вошли шесть английских команд – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Затем все они объявили о выходе из состава участников турнира.

Теперь, после заявления «Ливерпуля», против создания Суперлиги выступили все 6 клубов-основателей турнира из Англии.

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27 комментариев
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Опять Перес всех переиграл, да что ты будешь делать
+29
-5
+24
Без команд АПЛ нет Суперлиги
+24
-5
+19
Ответ Ollala
Опять Перес всех переиграл, да что ты будешь делать
Лицо Переса имаджинировали?
+9
-1
+8
Главное что Нижний остался)
+7
-1
+6
Проект умер, не родившись. Ну и хорошо
+11
-6
+5
Норм спортс
2 новости за час

"Ливерпуль еще не выступил против"

"Ливерпуль выступил против"

Там чуть чуть активности - тут немножко кликов
Так реклама Олимпбета и продается (как же она заманала при каждом запуске приложения)
+5
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+5
Бесплатные телетрансляции привлекли лишь «Реал» и «Барселону»
+4
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Странно,а тут уже утверждали ,что Ливерпуль в Суперлиге ,из за того что в первый день не выпустили заявление.)чёт похоже у Переса не получилось никого развести в итоге
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Таки отвлеклись от подготовки к матчу с Арсеналом)
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Ахаха)) скоро станете подбирать пенсионеров и шлак всякий из Борнмута, Фулхэма и тд. Не видать вам суперпуперлиги. Место лолиги у одного места.
+2
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я вообще не понимаю, почему все команды обязательно должны высказаться. это ни на что не влияет.
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Ответ Илья Гнильчук
Будут без англичан лигу делать, Континентальная Футбольная Лига (где-то я уже это слышал) Перец чефир выпьет и даже не заметит
Такие проекты, возможны с уменьшением матчей в национальных чемпионатах. Кто на это пойдёт?

В первой попытке, ЕМНИП, инициаторы Суперлиги задумали просто украсть клубы из лиг. В этой итерации они уже предполагают паралельное сосуществование. А вот оснащение вторым набором жил, не предлагают.
Могу ошибаться с условиями, но насчёт жил точно нет.
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Ответ Николай Утюжов
Без команд АПЛ нет Суперлиги
Парадокс в том, что она с ними в принципе не возможна, так как задумывалась как убийца АПЛ. Оно им надо, самим участвовать в развале своей топовейшей лиги?
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Ответ Игорь Новиков
Парадокс в том, что она с ними в принципе не возможна, так как задумывалась как убийца АПЛ. Оно им надо, самим участвовать в развале своей топовейшей лиги?
Зачем же по вашему мнению они на нее в начале соглашались?
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Ответ А.В. Бубнов
Таки отвлеклись от подготовки к матчу с Арсеналом)
оказывается к сопернику готовиться нужно) чтобы не получилось как в прошлые выходные)
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Ответ Илья Гнильчук
Будут без англичан лигу делать, Континентальная Футбольная Лига (где-то я уже это слышал) Перец чефир выпьет и даже не заметит
А также без Баварии, Дортмунда, ПСЖ, Интера, Атлетико,
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Ответ Chervonec
Типичная англичанка. Заварила кашу и свалила))
вы как то невнимательно за новостями следите, соберитесь и поищите кто там что заварил
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Ответ Андрей Романов
я вообще не понимаю, почему все команды обязательно должны высказаться. это ни на что не влияет.
Указ сверху
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Ответ TaR
Зачем же по вашему мнению они на нее в начале соглашались?
По наивности, желанию заработать ещё, может. Потом стало понятно, что Суперлига несовместима с чемпионатами.
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Манчестер Сити первым поддержал проект Суперлиги
Что вы из ничего новость создаете липово обвиняя Ливерпуль
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Правильно, лучше уточнить свою позицию, чтобы не быть причисленным к сторонникам суперлиговского восторженного общества.
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Комментарий удален модератором
Да какая уже разница, там все, рип
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Да какая уже разница, там все, рип
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