«Ливерпуль» выступил против Суперлиги – последним из 6 английских клубов-основателей турнира
«Ливерпуль» дистанцировался от Суперлиги Европы.
Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Вчерашнее решение суда Европейского Союза не меняет позицию «Ливерпуля» по предлагаемому проекту Суперлиги Европы. Наше участие было прекращено.
Мы продолжим работать с клубами-партнерами через Ассоциацию европейских клубов и будем участвовать в турнирах под эгидой УЕФА», – сказано в заявлении «Ливерпуля».
В апреле 2021 года в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы вошли шесть английских команд – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Затем все они объявили о выходе из состава участников турнира.
Теперь, после заявления «Ливерпуля», против создания Суперлиги выступили все 6 клубов-основателей турнира из Англии.
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2 новости за час
"Ливерпуль еще не выступил против"
"Ливерпуль выступил против"
Там чуть чуть активности - тут немножко кликов
Так реклама Олимпбета и продается (как же она заманала при каждом запуске приложения)
В первой попытке, ЕМНИП, инициаторы Суперлиги задумали просто украсть клубы из лиг. В этой итерации они уже предполагают паралельное сосуществование. А вот оснащение вторым набором жил, не предлагают.
Могу ошибаться с условиями, но насчёт жил точно нет.
Что вы из ничего новость создаете липово обвиняя Ливерпуль