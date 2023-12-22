«Ливерпуль» выступил против Суперлиги – последним из 6 английских клубов-основателей турнира

«Ливерпуль» дистанцировался от Суперлиги Европы.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

«Вчерашнее решение суда Европейского Союза не меняет позицию «Ливерпуля» по предлагаемому проекту . Наше участие было прекращено.

Мы продолжим работать с клубами-партнерами через Ассоциацию европейских клубов и будем участвовать в турнирах под эгидой УЕФА», – сказано в заявлении «Ливерпуля».

В апреле 2021 года в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы вошли шесть английских команд – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Затем все они объявили о выходе из состава участников турнира.

Теперь, после заявления « », против создания Суперлиги выступили все 6 клубов-основателей турнира из Англии.

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