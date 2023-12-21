«Челси» и «Тоттенхэм» против Суперлиги: «Работая с АПЛ, УЕФА и ФИФА, мы сможем продолжать развивать европейский футбол на благо всех»

Теги Челси премьер-лига Англия УЕФА ФИФА Тоттенхэм Ассоциация европейских клубов Футбольная ассоциация Англии Суперлига Европы Футбол

Еще два английских клуба выступили против организации Суперлиги Европы.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Челси» и «Тоттенхэм» опубликовали заявления в связи с этим решением суда.

«Решение, вынесенное сегодня Европейским судом, не меняет позицию ФК «Челси». Мы твердо верим, что, работая с Премьер-лигой, Футбольной ассоциацией Англии, другими европейскими клубами благодаря нашим прочным отношениям с Ассоциацией европейских клубов (ECA), а также с УЕФА и ФИФА, мы сможем вместе продолжать развивать европейский футбол на благо всех», – говорится в сообщении «синих». 

«После сегодняшнего решения Европейского суда в отношении Суперлиги Европы мы хотели бы подтвердить, что наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим работать с другими клубами через ECA и участвовать в турнирах УЕФА», – заявили «шпоры». 

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34 комментария
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В прошлый суперлига прожила 3 дня. В этот раз даже суток не продержалась. Очередная победа переса
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Перец опять на всех опорожнился, вот только забыл снять штанишки(
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Суперлига R.I.P 21.12.2023 - 21.12.2023 ))
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Ответ rigobersong
Забавно, что среди клубов учредителей Суперлиги было 6 клубов АПЛ, а теперь эти лицемерки лижут зад фифа и уефа, вот что такое самое настоящее позорище:))
Получили по носу от болельщиков и общественности - признали ошибку, идут дальнейшим курсом, вполне нормальная ситуация. Другое дело "Барселона", которая на двух стульях все это время пытается усидеть, параллельно рычаги активирую)
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+9
Ответ B@SS
Суперлига R.I.P 21.12.2023 - 21.12.2023 ))
Самая короткая лига. Надо записать в Гиннес
+9
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+8
вы все такие наивные) уверен, что как минимум все топ клубы на фоне этих заявлений ведут переговоры о деньгах с суперлигой
+10
-7
+3
Ответ Грозовая Тень
В прошлый суперлига прожила 3 дня. В этот раз даже суток не продержалась. Очередная победа переса
Перес в доме престарелых будет свою Суперлигу проводить. 😂
+9
-6
+3
Ответ Homelender_666
Так и нет доказательств обратного. Эти заявления ничего не значат
Это по любому больше чем пустое слово. что-то пойдёт не так знаем британцев. они поднимут восстание и напоминают им место
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Ответ B@SS
Суперлига R.I.P 21.12.2023 - 21.12.2023 ))
Я успел запоминать, кто успел унизить дедулю переса сегодня
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Чефир походу компромат на все клубы нарыл
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Плевать всем на отношение, на мнение болельщиков и прочему. Предложат денюжек прибегут все, вопрос цены.
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Очередная геополическая победа Переса
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Даже не хочу говорить как Перес не прав. Но Челси и Тоттенхэм зачем такую делать пахабщину?Уефа и Фифа сейчас такую дичь творят, но можно промолчать. Все поняли, что очконули и решили дальше глотать всякую шляпу от Фифа и Уефа.
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У российских клубов есть шанс попасть в европу
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Сейчас как бы за Реал конкретно не взялись и начали копать. Весь гениальный, на миллион шагов продуманный план Переса может выйти боком Реалу
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Ответ Harryck
Получили по носу от болельщиков и общественности - признали ошибку, идут дальнейшим курсом, вполне нормальная ситуация. Другое дело "Барселона", которая на двух стульях все это время пытается усидеть, параллельно рычаги активирую)
Болельщиков и общественности)))
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Ответ иц а мен
они не сделали самого главного не договорились/подкупили глав нац чемпионатов, а без этого никуда
Да, их поддержка сильно бы помогла. Но, думаю, всё только начинается 😁
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Остаются Арсенал и Ливерпуль...
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УЕФА теперь посерьёзнее берутся за дело вот это радует
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Ответ ss_podonok
вы все такие наивные) уверен, что как минимум все топ клубы на фоне этих заявлений ведут переговоры о деньгах с суперлигой
нет у вас доказательств. только пустое слово
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Ответ ман сити фейк
нет у вас доказательств. только пустое слово
Так и нет доказательств обратного. Эти заявления ничего не значат
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