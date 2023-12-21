«Челси» и «Тоттенхэм» против Суперлиги: «Работая с АПЛ, УЕФА и ФИФА, мы сможем продолжать развивать европейский футбол на благо всех»
Еще два английских клуба выступили против организации Суперлиги Европы.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Челси» и «Тоттенхэм» опубликовали заявления в связи с этим решением суда.
«Решение, вынесенное сегодня Европейским судом, не меняет позицию ФК «Челси». Мы твердо верим, что, работая с Премьер-лигой, Футбольной ассоциацией Англии, другими европейскими клубами благодаря нашим прочным отношениям с Ассоциацией европейских клубов (ECA), а также с УЕФА и ФИФА, мы сможем вместе продолжать развивать европейский футбол на благо всех», – говорится в сообщении «синих».
«После сегодняшнего решения Европейского суда в отношении Суперлиги Европы мы хотели бы подтвердить, что наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим работать с другими клубами через ECA и участвовать в турнирах УЕФА», – заявили «шпоры».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам