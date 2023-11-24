Гари Невилл: «Эвертон» – козел отпущения. В АПЛ что-то сломалось. Топ-6 клубов – хулиганы, пытались разрушить весь европейский футбол, убить игру, а им дали штраф 22 млн»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Челси Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм финансовый фэйр-плей Политика деньги Суперлига Европы Футбол

Гари Невилл раскритиковал АПЛ и топ-клубы на фоне санкций против «Эвертона».

С клуба из Ливерпуля сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

«Доверие «Эвертона», их вера [в Премьер-лигу] полностью утеряны. Жадность и эгоизм вышли из-под контроля – это беззаконие.

Премьер-лига – это несуществующая организация, потому что в ней есть 20 клубов, голосующих в личных интересах. Это происходит уже много лет.

Клубы Суперлиги пытались разрушить весь европейский футбол – их оштрафовали в общей сложности на 22 миллиона фунтов (штраф от УЕФА – примечание Sports.ru), по 3,5 млн на каждую команду. И это абсолютный позор и скандал с учетом того, что они попытались сделать – убить нашу игру.

Хочется надеяться, что в будущем хорошее управление в этой стране вернется – и не только в футболе, но и в парламенте, – что у нас будет хорошее правительство, которое сможет вернуть закон и порядок, сочувствие и социальный подход.

Это не означает, что АПЛ не может быть невероятной, это означает, что то маневрирование, которое мы наблюдаем – я говорю про финансовые маневры, смену власти и политические игры, – то, что происходит в игре, опасно. Они не могут даже контролировать все у себя, не говоря уже о попытках создать международную структуру с участием многих клубов.

Этого никогда не произойдет, они не способны на подобные вещи. У людей в Премьер-лиге нет навыков, необходимых для проведения такого рода операций, нам просто нужно вернуться к основам. Финансовый мониторинг клубов в режиме реального времени позволяет определить, сколько клубы могут терять денег каждый год, сколько они могут инвестировать, и нужно очень строго контролировать это.

Просто уравняйте правила во всех четырех [профессиональных] лигах Англии и сделайте санкции за их несоблюдение одинаковыми, чтобы все точно знали, какой будет ущерб, если их признают виновным.

В Премьер-лиге что-то сломалось в плане управления, сломалось уже много лет назад. И то, как они не растоптали [топ-клубы] после Суперлиги, – это просто невообразимо.

Я был бы в ярости, если бы я был фанатом «Эвертона», я бы чувствовал, что то, что сделали с моим клубом, – это позор. Но, с другой стороны, «Эвертон» сам ошибся и допустил финансовое нарушение, поэтому они должны быть наказаны.

«Эвертон» сейчас – козел отпущения, хотя на самом деле более жесткой Премьер-лиги по-прежнему не существует, потому что «Большая шестерка» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» – примечание Sports.ru) – хулиганы. Действительно ли лига сделала бы это с «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»?» – сказал бывший защитник «МЮ» Невилл в подкасте Sky Bet.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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57 комментариев

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Любезный Коссутий
если с Эвертона за мелкое нарушение сняли 10 очков, то сити должен провалиться в Лигу Север, с лишением всех трофеев. это если быть последовательным, в чем, касательно АПЛ, есть сомнения
+67
-13
+54
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Elik1989
Ответ Любезный Коссутий
если с Эвертона за мелкое нарушение сняли 10 очков, то сити должен провалиться в Лигу Север, с лишением всех трофеев. это если быть последовательным, в чем, касательно АПЛ, есть сомнения
С Эвертона взять-то особо нечего, вот и дернули с них 10 очки, а вот сити - спонсор всех кошельков, таких там любят.
+26
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Roman Araslanov
Воровать вагоны гораздо безопаснее, чем велосипеды (с)
+18
0
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Wellerman
Конечно, жалко Эвертон, но нужно говорить по конкретным поводам для наказаний (которые есть у Челси и МС), а не приплетать Суперлигу.
Достала эта пафосная крикливость по поводу СЛ, которая "убьёт европейский футбол", которая "плюёт на фанатов". Почти весь американский спорт живёт, как жила бы Суперлига, и там что-то нет жалоб на то, что им приелись матчи топов и что богатые хотят стать богаче за счёт бедных. И борьбы там больше, чем в любой топ-лиге Европы раза в 3-4.
Да, идея была подана криво, но её можно легко доработать, и потому обвинять топ-клубы в том, что они хотят выйти из модели УЕФА, которая и убивает европейский футбол - дешёвый популизм.
+18
-4
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Александр Рабонов
Ответ Любезный Коссутий
если с Эвертона за мелкое нарушение сняли 10 очков, то сити должен провалиться в Лигу Север, с лишением всех трофеев. это если быть последовательным, в чем, касательно АПЛ, есть сомнения
Вот эти маня фантазии про то что сити забанят так смешны)) Уже давно понятно что этот клуб ни при каких обстоятельствах не тронут)) А все ровно появляются горе фантазеры со своими фанфиками на тему (Сити упадет 100 лигу! Отнимут все трофеи! Да и вообще клуб уничтожат) Особенно жалко смотреть на фанаток маню которые уже года 2-3 на мировой арене котируются шутами а не клубом из высшей лиги)))
+10
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sashka.loker
Ответ 13ыйРычагЛапорты
О боже. Да всем ******* на этот Эвертон
Всем - это тебе?
Что за мода такая за всех говорить?
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Sergey Kuznetsov
"Тебя не смогут повесить, если веревка будет в твоих руках!" (с)
+6
-1
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Fonbaron
Ответ Любезный Коссутий
если с Эвертона за мелкое нарушение сняли 10 очков, то сити должен провалиться в Лигу Север, с лишением всех трофеев. это если быть последовательным, в чем, касательно АПЛ, есть сомнения
Скорее тогда вопрос по Мю. МС хотя бы титулы собирает и доходность очень высокая, часть трат отбивается. МЮ почти сопоставимые траты, но доходности нет. Так скорее проблемы у мЮ большие
+4
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snegoviq
Невилл решил обо всем наболевшем в одном комментарии. Как связаны нарушения Эвертона (которые доказаны) с биг6 и Суперлигой? Как суперлига пыталась "убить нашу игру"? У Гари все смешалось, кони, люди...
+4
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Andrey Bokov
Ответ Roman Araslanov
Воровать вагоны гораздо безопаснее, чем велосипеды (с)
"это я тебе конкретно говорю"(с)
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Ola BP
Ответ Wellerman
Конечно, жалко Эвертон, но нужно говорить по конкретным поводам для наказаний (которые есть у Челси и МС), а не приплетать Суперлигу. Достала эта пафосная крикливость по поводу СЛ, которая "убьёт европейский футбол", которая "плюёт на фанатов". Почти весь американский спорт живёт, как жила бы Суперлига, и там что-то нет жалоб на то, что им приелись матчи топов и что богатые хотят стать богаче за счёт бедных. И борьбы там больше, чем в любой топ-лиге Европы раза в 3-4. Да, идея была подана криво, но её можно легко доработать, и потому обвинять топ-клубы в том, что они хотят выйти из модели УЕФА, которая и убивает европейский футбол - дешёвый популизм.
Лол
НБА для привлечения зрителя придумали внутрисезонный турнир. Регулярка там уже уже очень давно воспринимается как что-то не имеющее смысла.
Интерес просыпается лишь в плей-офф.
В АПЛ же нет вообще проблем с интересом зрителя.
И, как бы, СЛ убьет интерес к внутренним лигам, по крайней мере на какое-то время.
И я не люблю ЭльКлассико со времён Жозе, когда за год они раз 7 сыграли. А прошло уже лет десять, а интерес к этим матчам у меня так и не появился.
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Proper Chels
Ответ Любезный Коссутий
если с Эвертона за мелкое нарушение сняли 10 очков, то сити должен провалиться в Лигу Север, с лишением всех трофеев. это если быть последовательным, в чем, касательно АПЛ, есть сомнения
Ну не влезть в ффп- это надо постараться, особенно клубу АПЛ, учитывая их доходы.
Так что тут Эвертон сам виноват.
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Олег Лисицын
Ответ Сити 7
Все правильно говорит Невилл, из Эвертона сделали козла отпущения, хотя Эвертон титулованный и клуб с историей, но их опустили, что очень странно, ведь это старейший клуб Англии, основатель АПЛ, а их кинули, видно на самом деле у Сити и Челси очень хорошие адвокаты и все проплачено в конвертах ...
Сити родился на два года позже Эвертона.
Сити также клуб с историей, до прихода шейхов у Сити был еврокубок и 2 чемпионства.
У того же Тоттенхэма за всю историю лишь 2 чемпионства.
Сити также является клубом основателем АПЛ.
Сити значит тоже клуб с историей, так ведь.
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13ыйРычагЛапорты
Ответ sashka.loker
Всем - это тебе? Что за мода такая за всех говорить?
Всем интересны только неудачи португальцы и аргентинца. Всё остальное ради плюсов.
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Сити 7
МЮ просто клоуны на данный момент, а у Сити требл, кто их забанит, гордость Манчестера ☝️
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Kapitan Klos
Эвертон - это такой британский условный Лудогорец((
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Madcomposer
Ответ Wellerman
Да, согласен, там сейчас не лучшее положение. Но по игре в этом сезоне они вылета не достойны. Эвертон прошлого сезона - да, но не этого.
Я ещё и к тому, что у них громадный бюджет, они хорошо так тратятся периодически, но при этом такое бездарное управление, что болтаются в зоне вылета. У тех же МС просто божественное руководство, просто сравните их результаты при бюджете, сопоставимым с Челси и МЮ.
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TeddyLasso
Кажется, Гарри интуитивно подходит к понятию «переговорная позиция». Если бы Эвертон тоже объединился с десятком других клубов против Английского ФФП, то и им бы АПЛ влепила символический штраф и отечески пожурила
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Владимир Долгополов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Что за дичь ....
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SergScouser
Ответ snegoviq
Невилл решил обо всем наболевшем в одном комментарии. Как связаны нарушения Эвертона (которые доказаны) с биг6 и Суперлигой? Как суперлига пыталась "убить нашу игру"? У Гари все смешалось, кони, люди...
Гари пляшет под дудку Ская, который пляшет под дудку АПЛ, которой разумеется выгодно лишний раз выступить против Суперлиги.
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snegoviq
Ответ Денис Давыдов
Нет ничего такого у Арсенала и Ливерпуля. А на Челси уже и баны трансферные накладывали и из за их лазеек правила меняли, там расследовать и расследовать
Бан был за подписание игроков до 18. Этим грешат многие топ-клубы. У Барселоны было за это наказание, еще у кого-то.
Расследовать — это всегда хорошо, только нужно всех расследовать, а не выборочно.
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Wellerman
Ответ Madcomposer
Кому блин жалко Эвертон?) мне не жалко, им давно пора очиститься пердивом, там полный хаос твориться последние годы.
Да, согласен, там сейчас не лучшее положение. Но по игре в этом сезоне они вылета не достойны. Эвертон прошлого сезона - да, но не этого.
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North213
Ответ Wellerman
Конечно, жалко Эвертон, но нужно говорить по конкретным поводам для наказаний (которые есть у Челси и МС), а не приплетать Суперлигу. Достала эта пафосная крикливость по поводу СЛ, которая "убьёт европейский футбол", которая "плюёт на фанатов". Почти весь американский спорт живёт, как жила бы Суперлига, и там что-то нет жалоб на то, что им приелись матчи топов и что богатые хотят стать богаче за счёт бедных. И борьбы там больше, чем в любой топ-лиге Европы раза в 3-4. Да, идея была подана криво, но её можно легко доработать, и потому обвинять топ-клубы в том, что они хотят выйти из модели УЕФА, которая и убивает европейский футбол - дешёвый популизм.
Как вообще в здравом уме можно сравнивать американские лиги, ограниченные одной, максимум - двумя странами, с пространством всей Европы?
Не говоря уже о том, что там есть системы сдержек, которые не дают одному-двум особенным клубам просто заваливать деньгами игроков конкурентов, и так на протяжении лет 10-15-20...
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Wellerman
Ответ Madcomposer
Я ещё и к тому, что у них громадный бюджет, они хорошо так тратятся периодически, но при этом такое бездарное управление, что болтаются в зоне вылета. У тех же МС просто божественное руководство, просто сравните их результаты при бюджете, сопоставимым с Челси и МЮ.
Это правда, согласен. С такими возможностями надо быть на уровне Брайтона/Виллы
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ман сити фейк
Ответ Wellerman
Конечно, жалко Эвертон, но нужно говорить по конкретным поводам для наказаний (которые есть у Челси и МС), а не приплетать Суперлигу. Достала эта пафосная крикливость по поводу СЛ, которая "убьёт европейский футбол", которая "плюёт на фанатов". Почти весь американский спорт живёт, как жила бы Суперлига, и там что-то нет жалоб на то, что им приелись матчи топов и что богатые хотят стать богаче за счёт бедных. И борьбы там больше, чем в любой топ-лиге Европы раза в 3-4. Да, идея была подана криво, но её можно легко доработать, и потому обвинять топ-клубы в том, что они хотят выйти из модели УЕФА, которая и убивает европейский футбол - дешёвый популизм.
Эти не знают футбол основан на традициях в отличии от американского спорта. Суперлиги ближайшие годы не будет. Максимум будет ЛолЛига+Сериял. Это даже не уровень АПЛ. Так что всем этим сторонникам мусорлиги остаётся просто мечтать. Разделение европейского футбола на две никому неинтересно. Будет два евро турнира. ЛЧ и Суперлига, как думаешь что выберут игроки? Середняк Суперлиги или фаворита ЛЧ. Я уверен второй более интереснее.
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Сити 7
Ответ Roman Araslanov
Воровать вагоны гораздо безопаснее, чем велосипеды (с)
Верно
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Proper Chels
Ответ Сити 7
Все правильно говорит Невилл, из Эвертона сделали козла отпущения, хотя Эвертон титулованный и клуб с историей, но их опустили, что очень странно, ведь это старейший клуб Англии, основатель АПЛ, а их кинули, видно на самом деле у Сити и Челси очень хорошие адвокаты и все проплачено в конвертах ...
Челси не нарушал правил ффп, а Эвертон нарушил.

Факты.
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гилберт
Ответ Elik1989
С Эвертона взять-то особо нечего, вот и дернули с них 10 очки, а вот сити - спонсор всех кошельков, таких там любят.
Эвертон мог ирисками откупиться.
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Эксперимент
Ответ Любезный Коссутий
если с Эвертона за мелкое нарушение сняли 10 очков, то сити должен провалиться в Лигу Север, с лишением всех трофеев. это если быть последовательным, в чем, касательно АПЛ, есть сомнения
Почему с МЮ не сняли очки???? https://www.championat.com/football/news-5171501-uefa-oshtrafoval-barselonu-i-myu-za-narushenie-pravil-finansovogo-fejr-plej.html
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Санжар Уразбаев
Вместо 10 очков могли бы 10 лямов взять за нарушение ))
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Санжар Уразбаев
Вместо 10 очков могли бы 10 лямов взять за нарушение ))
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гилберт
Как понять разрушить футбол? АПЛ так и осталась бы лучшей лигой мира.
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Замкнул в пустые
Это другое, они богатые прост
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Лунев спасет
Северсталь позор!!! Вообще не играла
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Лунев спасет
Эвертону очки вернуть!! Деньгами наказали а сити дать в 10 раз больше и под единые правила весь европейский футбол
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sintenced
Гари Невилл: «Эвертон» – козел
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Артур Азимов
Не топ-6, а всего 2 клуба. Клубы - выскочки, которые бы не добились нынешнего успеха без нарушений. Гарри, хоть и отлично это понимает, все же как и обычно, скользит в своих популистских, но аккуратных выражениях.
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Сити 7
Забанить и выслать в ШИП нужно Мю как главного и бестолкового организатора суперлиги ☝️
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Andrey Bokov
не понятно, почему некоторые удивляются)
"джентльмены играют по правилам. правила придумывают джентльмены"
когда то было по другому?
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Сити 7
Все правильно говорит Невилл, из Эвертона сделали козла отпущения, хотя Эвертон титулованный и клуб с историей, но их опустили, что очень странно, ведь это старейший клуб Англии, основатель АПЛ, а их кинули, видно на самом деле у Сити и Челси очень хорошие адвокаты и все проплачено в конвертах ...
+1
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МеняИгнорируетСпортс
АПЛ знатно подсадило себя на нефтедолларовую иглу. Винить Суперлигу в этом не имеет никакого смысла. Левые спонсоры Сити были до этого, к примеру. АПЛ себе в ногу стрелять не будет, так как деньги льются рекой, лига в топе, сумасшедшие ТВ контракты. Начнется облава на сити, Ньюкасл, вливание арабских денег может и прекратиться. Слишком большие риски, поэтому и находят козлов отпущения.
Все равны, но кто-то равнее. Но, если ваш самый успешный клуб последних лет замешан в мошенничестве и вы это не порицаете - виноваты только вы. Вывод только один - бан Лудогорца и -10 очков Ювентусу.
+3
-3
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igls54
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