Гари Невилл: «Эвертон» – козел отпущения. В АПЛ что-то сломалось. Топ-6 клубов – хулиганы, пытались разрушить весь европейский футбол, убить игру, а им дали штраф 22 млн»
Гари Невилл раскритиковал АПЛ и топ-клубы на фоне санкций против «Эвертона».
С клуба из Ливерпуля сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.
«Доверие «Эвертона», их вера [в Премьер-лигу] полностью утеряны. Жадность и эгоизм вышли из-под контроля – это беззаконие.
Премьер-лига – это несуществующая организация, потому что в ней есть 20 клубов, голосующих в личных интересах. Это происходит уже много лет.
Клубы Суперлиги пытались разрушить весь европейский футбол – их оштрафовали в общей сложности на 22 миллиона фунтов (штраф от УЕФА – примечание Sports.ru), по 3,5 млн на каждую команду. И это абсолютный позор и скандал с учетом того, что они попытались сделать – убить нашу игру.
Хочется надеяться, что в будущем хорошее управление в этой стране вернется – и не только в футболе, но и в парламенте, – что у нас будет хорошее правительство, которое сможет вернуть закон и порядок, сочувствие и социальный подход.
Это не означает, что АПЛ не может быть невероятной, это означает, что то маневрирование, которое мы наблюдаем – я говорю про финансовые маневры, смену власти и политические игры, – то, что происходит в игре, опасно. Они не могут даже контролировать все у себя, не говоря уже о попытках создать международную структуру с участием многих клубов.
Этого никогда не произойдет, они не способны на подобные вещи. У людей в Премьер-лиге нет навыков, необходимых для проведения такого рода операций, нам просто нужно вернуться к основам. Финансовый мониторинг клубов в режиме реального времени позволяет определить, сколько клубы могут терять денег каждый год, сколько они могут инвестировать, и нужно очень строго контролировать это.
Просто уравняйте правила во всех четырех [профессиональных] лигах Англии и сделайте санкции за их несоблюдение одинаковыми, чтобы все точно знали, какой будет ущерб, если их признают виновным.
В Премьер-лиге что-то сломалось в плане управления, сломалось уже много лет назад. И то, как они не растоптали [топ-клубы] после Суперлиги, – это просто невообразимо.
Я был бы в ярости, если бы я был фанатом «Эвертона», я бы чувствовал, что то, что сделали с моим клубом, – это позор. Но, с другой стороны, «Эвертон» сам ошибся и допустил финансовое нарушение, поэтому они должны быть наказаны.
«Эвертон» сейчас – козел отпущения, хотя на самом деле более жесткой Премьер-лиги по-прежнему не существует, потому что «Большая шестерка» («Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» – примечание Sports.ru) – хулиганы. Действительно ли лига сделала бы это с «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»?» – сказал бывший защитник «МЮ» Невилл в подкасте Sky Bet.
С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»
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Достала эта пафосная крикливость по поводу СЛ, которая "убьёт европейский футбол", которая "плюёт на фанатов". Почти весь американский спорт живёт, как жила бы Суперлига, и там что-то нет жалоб на то, что им приелись матчи топов и что богатые хотят стать богаче за счёт бедных. И борьбы там больше, чем в любой топ-лиге Европы раза в 3-4.
Да, идея была подана криво, но её можно легко доработать, и потому обвинять топ-клубы в том, что они хотят выйти из модели УЕФА, которая и убивает европейский футбол - дешёвый популизм.
Что за мода такая за всех говорить?
НБА для привлечения зрителя придумали внутрисезонный турнир. Регулярка там уже уже очень давно воспринимается как что-то не имеющее смысла.
Интерес просыпается лишь в плей-офф.
В АПЛ же нет вообще проблем с интересом зрителя.
И, как бы, СЛ убьет интерес к внутренним лигам, по крайней мере на какое-то время.
И я не люблю ЭльКлассико со времён Жозе, когда за год они раз 7 сыграли. А прошло уже лет десять, а интерес к этим матчам у меня так и не появился.
Так что тут Эвертон сам виноват.
Сити также клуб с историей, до прихода шейхов у Сити был еврокубок и 2 чемпионства.
У того же Тоттенхэма за всю историю лишь 2 чемпионства.
Сити также является клубом основателем АПЛ.
Сити значит тоже клуб с историей, так ведь.
Расследовать — это всегда хорошо, только нужно всех расследовать, а не выборочно.
Не говоря уже о том, что там есть системы сдержек, которые не дают одному-двум особенным клубам просто заваливать деньгами игроков конкурентов, и так на протяжении лет 10-15-20...
Факты.
"джентльмены играют по правилам. правила придумывают джентльмены"
когда то было по другому?
Все равны, но кто-то равнее. Но, если ваш самый успешный клуб последних лет замешан в мошенничестве и вы это не порицаете - виноваты только вы. Вывод только один - бан Лудогорца и -10 очков Ювентусу.