Гари Невилл: «Эвертон» – козел отпущения. В АПЛ что-то сломалось. Топ-6 клубов – хулиганы, пытались разрушить весь европейский футбол, убить игру, а им дали штраф 22 млн»

Гари Невилл раскритиковал АПЛ и топ-клубы на фоне санкций против «Эвертона».

С клуба из Ливерпуля сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице .

«Доверие «Эвертона», их вера [в Премьер-лигу] полностью утеряны. Жадность и эгоизм вышли из-под контроля – это беззаконие.

Премьер-лига – это несуществующая организация, потому что в ней есть 20 клубов, голосующих в личных интересах. Это происходит уже много лет.

Клубы Суперлиги пытались разрушить весь европейский футбол – их оштрафовали в общей сложности на 22 миллиона фунтов (штраф от УЕФА – примечание Sports.ru), по 3,5 млн на каждую команду. И это абсолютный позор и скандал с учетом того, что они попытались сделать – убить нашу игру.

Хочется надеяться, что в будущем хорошее управление в этой стране вернется – и не только в футболе, но и в парламенте, – что у нас будет хорошее правительство, которое сможет вернуть закон и порядок, сочувствие и социальный подход.

Это не означает, что АПЛ не может быть невероятной, это означает, что то маневрирование, которое мы наблюдаем – я говорю про финансовые маневры, смену власти и политические игры, – то, что происходит в игре, опасно. Они не могут даже контролировать все у себя, не говоря уже о попытках создать международную структуру с участием многих клубов.

Этого никогда не произойдет, они не способны на подобные вещи. У людей в Премьер-лиге нет навыков, необходимых для проведения такого рода операций, нам просто нужно вернуться к основам. Финансовый мониторинг клубов в режиме реального времени позволяет определить, сколько клубы могут терять денег каждый год, сколько они могут инвестировать, и нужно очень строго контролировать это.

Просто уравняйте правила во всех четырех [профессиональных] лигах Англии и сделайте санкции за их несоблюдение одинаковыми, чтобы все точно знали, какой будет ущерб, если их признают виновным.

В Премьер-лиге что-то сломалось в плане управления, сломалось уже много лет назад. И то, как они не растоптали [топ-клубы] после Суперлиги, – это просто невообразимо.

Я был бы в ярости, если бы я был фанатом «Эвертона», я бы чувствовал, что то, что сделали с моим клубом, – это позор. Но, с другой стороны, «Эвертон» сам ошибся и допустил финансовое нарушение, поэтому они должны быть наказаны.

«Эвертон» сейчас – козел отпущения, хотя на самом деле более жесткой Премьер-лиги по-прежнему не существует, потому что «Большая шестерка» (« », «Ливерпуль», «Манчестер Сити», « », « » и « » – примечание Sports.ru) – хулиганы. Действительно ли лига сделала бы это с « » или « »?» – сказал бывший защитник «МЮ» в подкасте Sky Bet.

С «Эвертона» сняли 10 очков из-за убытков. Клуб протестует – и кажется, намекает на дело «Ман Сити»

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