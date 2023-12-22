Только «Ливерпуль» из английских клубов-основателей Суперлиги до сих пор не выступил против турнира

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Суперлига Европы Футбол

«Ливерпуль» до сих пор не высказался против Суперлиги Европы.

В апреле 2021 года в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы вошли шесть английских команд – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Затем все они объявили о выходе из состава участников турнира.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением» и не имеют право блокировать создание нового турнира.

После этого «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» выступили с заявлениями, в которых дистанцировались от Суперлиги, и сообщили о приверженности национальным чемпионатам и турнирам, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Единственным английским клубом-основателем Суперлиги, еще не выступившим с заявлением, остается «Ливерпуль».

Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет

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28 комментариев
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+29
-1
+28
Проблемки с фин отчётностью сталобыть скоро появятся)
+27
-4
+23
А может им не до игрушек, к встрече с Арсеналом готовятся?
+24
-10
+14
Ответ Maggio 13
Ко встрече с Арсеналом пусть готовится тренерский штаб и футболисты. А комментировать те или иные решения, касающиеся клуба, в полномочиях менеджмента и департамента коммуникаций или PR.
Почему вообще клубы ринулись комментировать что-то? Из-за давления Лиги/УЕФА? Можно не вступать никуда и не комментировать ничего
+12
-2
+10
Ответ А.В. Бубнов
А может им не до игрушек, к встрече с Арсеналом готовятся?
Ко встрече с Арсеналом пусть готовится тренерский штаб и футболисты. А комментировать те или иные решения, касающиеся клуба, в полномочиях менеджмента и департамента коммуникаций или PR.
+12
-5
+7
Ответ S H A R K
У них случайно владельцы не американцы?
У Челси тоже владельцы американцы
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Ливерпуль просто не считает нужным обращать внимание на мелочи. Середина сезона - работы навалом.
+6
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Что-то я припоминаю,что владелец Ливерпуля ранее хотел,чтобы топы забирали себе больше.
Как в Испании.
Но его быстро успокоили.
Ливерпуль откажется конечно,но плюсы и минусы руководством явно просчитываются))
Самый жадный из американских владельцев,определённо у Ливерпуля.
Но с титулами(спасибо Клоппу)
+4
-2
+2
Ответ svetqa
Почему вообще клубы ринулись комментировать что-то? Из-за давления Лиги/УЕФА? Можно не вступать никуда и не комментировать ничего
Ливерпуль, видимо, так и делает. Владелец Ливерпуля американец и сторонник Суперлиги.
Помалкивает, слушает, смотрит.
+2
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У них случайно владельцы не американцы?
+3
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+1
Ответ Грозовая Тень
У Челси тоже владельцы американцы
И у Ромы тоже
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Ответ Daniil Kotov
Проблемки с фин отчётностью сталобыть скоро появятся)
+ А ведь не исключено ))
+1
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Может Суперлиги и не будет,но нервы потрепят знатно жабам из УЕФА. А то ЛЧ уже только название,а дальше пошли ЛЕ,ЛК...
Чем это отличается от Суперлиги? Ну кроме подвластности Чеферину
+2
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+1
Ответ А.В. Бубнов
А может им не до игрушек, к встрече с Арсеналом готовятся?
Так готовится состав а заявления делает руководство
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Ответ А.В. Бубнов
А может им не до игрушек, к встрече с Арсеналом готовятся?
Не до игрушек для взрослых))
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Во, нормально, топы подтягиваются, Барса, Реал, Наполи, Ливерпуль, ну там ещё МЮ вроде как заявил, что против, а на самом деле просто ломается, очевидно они тоже будут в числе первых в Суперлиге, в общем, дела идут как надо. А наш Ювентус хз, вроде только на словах вышел, а юридически нет, ну их тоже короче можно отнести к участникам
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Руководствуются пословицей "Молчи - за умного сойдешь".
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это новость для надежды фанов Реала и Барсы на миллиард?)
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Ответ Грозовая Тень
У Челси тоже владельцы американцы
Только что это хотел добавить, вы опередели меня))
В общем, удивительно.
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Ответ svetqa
Почему вообще клубы ринулись комментировать что-то? Из-за давления Лиги/УЕФА? Можно не вступать никуда и не комментировать ничего
Естественно из за давления...
Суперлига это на самом деле очень серьезная угроза для верхушек нынешних футбольных ассоциаций. Понимают, что их доходы не кисло упадут. Тем более, что маячат дорогущие контракты с Саудитами....а Суперлига, это прямая угроза этим контрактам.
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Ответ KMR
Может Суперлиги и не будет,но нервы потрепят знатно жабам из УЕФА. А то ЛЧ уже только название,а дальше пошли ЛЕ,ЛК... Чем это отличается от Суперлиги? Ну кроме подвластности Чеферину
То есть, УЕФА возвращается к классическим "трём Кубкам".
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