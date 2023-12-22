Только «Ливерпуль» из английских клубов-основателей Суперлиги до сих пор не выступил против турнира
«Ливерпуль» до сих пор не высказался против Суперлиги Европы.
В апреле 2021 года в число 12 клубов-основателей Суперлиги Европы вошли шесть английских команд – «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Затем все они объявили о выходе из состава участников турнира.
Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением» и не имеют право блокировать создание нового турнира.
После этого «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» выступили с заявлениями, в которых дистанцировались от Суперлиги, и сообщили о приверженности национальным чемпионатам и турнирам, которые проводятся под эгидой УЕФА.
Единственным английским клубом-основателем Суперлиги, еще не выступившим с заявлением, остается «Ливерпуль».
Эти клубы точно против Суперлиги. Список растет
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Как в Испании.
Но его быстро успокоили.
Ливерпуль откажется конечно,но плюсы и минусы руководством явно просчитываются))
Самый жадный из американских владельцев,определённо у Ливерпуля.
Но с титулами(спасибо Клоппу)
Помалкивает, слушает, смотрит.
Чем это отличается от Суперлиги? Ну кроме подвластности Чеферину
В общем, удивительно.
Суперлига это на самом деле очень серьезная угроза для верхушек нынешних футбольных ассоциаций. Понимают, что их доходы не кисло упадут. Тем более, что маячат дорогущие контракты с Саудитами....а Суперлига, это прямая угроза этим контрактам.