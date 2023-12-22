Только «Ливерпуль» из английских клубов-основателей Суперлиги до сих пор не выступил против турнира

«Ливерпуль» до сих пор не высказался против Суперлиги Европы.

В апреле 2021 года в число 12 клубов-основателей вошли шесть английских команд – «Манчестер Сити», « », « », «Тоттенхэм», « » и «Ливерпуль». Затем все они объявили о выходе из состава участников турнира.

Вчера суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением» и не имеют право блокировать создание нового турнира.

После этого «Манчестер Юнайтед», «Челси», « », «Тоттенхэм» и «Арсенал» выступили с заявлениями, в которых дистанцировались от Суперлиги, и сообщили о приверженности национальным чемпионатам и турнирам, которые проводятся под эгидой УЕФА.

Единственным английским клубом-основателем Суперлиги, еще не выступившим с заявлением, остается «Ливерпуль».

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