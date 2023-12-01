Кейн лучше всех в мире использует голевые моменты, Холанд – 7-й, Кассьерра – 8-й, Мбаппе – 10-й

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Харри Кейн лучше всех использует голевые моменты, подсчитали в CIES.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, наиболее эффективно действующих в атаке.

Ранжирование происходило на основании индекса, рассчитанного путем умножения числа голов, забитых в чемпионате в пересчете на 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался в зависимости от спортивного уровня сыгранных матчей.

Учитывались только игроки, которые провели в чемпионате не менее 720 минут в составе одной команды в текущем сезоне.

В первую десятку вошли:

1. Харри Кейн, «Бавария» (1,57 гола в пересчете на 90 минут, реализация – 37%, общий индекс – 0,533).

2. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд» (1,4/33%/0,361).

3. Джуд Беллингем, «Реал Мадрид» (0,98/37%/0,355).

4. Симон Банза, «Брага» (1,23/36%/0,355).

5. Лаутаро Мартинес, «Интер» (1,11/33%/0,341).

6. Оливье Жиру, «Милан» (0,85/41%/0,325).

7. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (1,14/29%/0,314).

8. Матео Кассьерра, «Зенит» (0,97/40%/0,311).

9. Эвангелос Павлидис, АЗ (1,23/31%/0,292).

10. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (1,3/26%/0,289).

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24 комментария
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Норм Кассьерра ворвался
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Жаль Кейн так поздно перешёл в большой клуб.
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По использованию голевых моментов то лучший получается Жиру, а Кейн лучший по какому-то скору как-то высчитанному из количества голов за матч и реализации
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Тысячу раз,видать писали это, но конечно жаль, что так поздно перешел в топ-клуб, и после освобождения - не потухнет в следующем году. А то местные гуру опять напишут - что это игрок одного сезона. Холланд и Мбаппе конечно разрывают,но надеюсь именно Харри получит Золотой мяч, банально заслужил, большим джентельменом и интеллигентным игроком только Хаби Алонсо выглядел,как по мне)
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Кассьерру будто подменили в этом сезоне. Одно из самых неожиданных перерождений.
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Ответ Человек1991
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8. Матео Кассьерра, «Зенит».
10. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».
Ну если ПСЖ предложит махнуться с их доплатой, то можно и подумать...
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Ответ Валерий Малкин
По использованию голевых моментов то лучший получается Жиру, а Кейн лучший по какому-то скору как-то высчитанному из количества голов за матч и реализации
потому что у Жиру из 7 мячей 3 с пенки
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Ответ Человек1991
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это местный счетовод у которого рпл в топ10 чемпионатов. ему только лоботомия поможет
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Ответ Птюч, Ёж.
Жаль Кейн так поздно перешёл в большой клуб.
Как будто он в Шеффилде играл
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0. Гамид Агаларов в сезон в Уфе
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Чувствую, летом за Хименеса будет битва
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Кейн на данное время является лучшим нападающим в топ-5 Европы!
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Какой же всё-таки Жиру крутой.
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Достоин победы в ЛЧ.
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это и так понятно. кейн - киборг убийца, его мячи словно пули револьвера бам бам🔥🔥🔥👑
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А ведь на спортсе была статья в которой предлагалось Спартаку перехватить Хименеса еще из Мексики. Да и голландцам он достался вроде бы за 4 млн, точно не помню.
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Кас в неплохой компании. По реализации так вообще в топ-2.
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Касьерра в этом сезоне 20 матчей 13 голов 5 голевых , Топ15 по гол+пас на данный момент . )
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