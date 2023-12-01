Кейн лучше всех в мире использует голевые моменты, Холанд – 7-й, Кассьерра – 8-й, Мбаппе – 10-й
Харри Кейн лучше всех использует голевые моменты, подсчитали в CIES.
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, наиболее эффективно действующих в атаке.
Ранжирование происходило на основании индекса, рассчитанного путем умножения числа голов, забитых в чемпионате в пересчете на 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался в зависимости от спортивного уровня сыгранных матчей.
Учитывались только игроки, которые провели в чемпионате не менее 720 минут в составе одной команды в текущем сезоне.
В первую десятку вошли:
1. Харри Кейн, «Бавария» (1,57 гола в пересчете на 90 минут, реализация – 37%, общий индекс – 0,533).
2. Сантьяго Хименес, «Фейеноорд» (1,4/33%/0,361).
3. Джуд Беллингем, «Реал Мадрид» (0,98/37%/0,355).
4. Симон Банза, «Брага» (1,23/36%/0,355).
5. Лаутаро Мартинес, «Интер» (1,11/33%/0,341).
6. Оливье Жиру, «Милан» (0,85/41%/0,325).
7. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (1,14/29%/0,314).
8. Матео Кассьерра, «Зенит» (0,97/40%/0,311).
9. Эвангелос Павлидис, АЗ (1,23/31%/0,292).
10. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (1,3/26%/0,289).
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10. Килиан Мбаппе, «ПСЖ».
Ну если ПСЖ предложит махнуться с их доплатой, то можно и подумать...