Кейн лучше всех в мире использует голевые моменты, Холанд – 7-й, Кассьерра – 8-й, Мбаппе – 10-й

Харри Кейн лучше всех использует голевые моменты, подсчитали в CIES.

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, наиболее эффективно действующих в атаке.

Ранжирование происходило на основании индекса, рассчитанного путем умножения числа голов, забитых в чемпионате в пересчете на 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался в зависимости от спортивного уровня сыгранных матчей.

Учитывались только игроки, которые провели в чемпионате не менее 720 минут в составе одной команды в текущем сезоне.

В первую десятку вошли:

1. , « » (1,57 гола в пересчете на 90 минут, реализация – 37%, общий индекс – 0,533).

2. , «Фейеноорд» (1,4/33%/0,361).

3. , « » (0,98/37%/0,355).

4. Симон Банза, «Брага» (1,23/36%/0,355).

5. Лаутаро Мартинес, «Интер» (1,11/33%/0,341).

6. Оливье Жиру, «Милан» (0,85/41%/0,325).

7. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити» (1,14/29%/0,314).

8. Матео Кассьерра, «Зенит» (0,97/40%/0,311).

9. Эвангелос Павлидис, АЗ (1,23/31%/0,292).

10. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» (1,3/26%/0,289).

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