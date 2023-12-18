Лаутаро забил 15-й гол в Серии А – в топ-5 лиг больше лишь у Кейна и Гирасси. У Мбаппе 15 мячей, у Холанда – 14, у Беллингема – 13

Лаутаро Мартинес забил 15-й гол в Серии А.

Нападающий « » открыл счет в матче с «Лацио» на 40-й минуте. С 15 голами является лучшим бомбардиром Серии А.

По количеству забитых голов в топ-5 лиг в нынешнем сезоне аргентинец догнал (« »). Больше забили лишь Харри Кейн (« », 20 голов) и Серу Гирасси («Штутгарт», 16 голов).

На счету лучшего бомбардира нынешнего сезона АПЛ Эрлинга Холанда 14 голов. Лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем забил 13 мячей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер» (0:1, перерыв).

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