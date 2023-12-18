Лаутаро забил 15-й гол в Серии А – в топ-5 лиг больше лишь у Кейна и Гирасси. У Мбаппе 15 мячей, у Холанда – 14, у Беллингема – 13

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Лаутаро Мартинес забил 15-й гол в Серии А.

Нападающий «Интера» открыл счет в матче с «Лацио» на 40-й минуте. С 15 голами Лаутаро является лучшим бомбардиром Серии А.

По количеству забитых голов в топ-5 лиг в нынешнем сезоне аргентинец догнал Килиана МбаппеПСЖ»). Больше забили лишь Харри Кейн («Бавария», 20 голов) и Серу Гирасси («Штутгарт», 16 голов).

На счету лучшего бомбардира нынешнего сезона АПЛ Эрлинга Холанда 14 голов. Лучший бомбардир Ла Лиги Джуд Беллингем забил 13 мячей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер» (0:1, перерыв).

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8 комментариев
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Топ, ждём новый контракт
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Капитан ведёт нас к чемпионству. 👍
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Сейчас один из чуханов,припомнит ЧМ
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один Кейн забил больше, чем весь МЮ в АПЛ однако) / хорошо что не перешёл
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Ответ Streetbor
один Кейн забил больше, чем весь МЮ в АПЛ однако) / хорошо что не перешёл
В Бундеслиге и Санчо топарём был .
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Ответ alexmixer9
Это да, а в МЮ все в дно превращаются, поэтому для хорошей выборки Санчо нужен нормальный клуб
не в АПЛ. АПЛ он не тянет.
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