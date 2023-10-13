«Зенит» сыграет с бразильскими клубами на турнире в Катаре с 1 по 10 февраля

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Катар Футбольная ассоциация Катара Политика Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» сыграет с бразильскими клубами на турнире в Катаре в феврале.

Об этом рассказал посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима.

– Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?

– Это не проблема. Единственная сложность – календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию.

Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.

– Когда пройдет этот турнир?

– С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.

– Как проходили переговоры с «Зенитом»?

– Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении.

Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников, – сказал посол.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Артем Гладских
Ответ T622222
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чушь.
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Артем Гладских
Ответ T622222
Ага бразильцы нищие сами оплатят себе билеты и полетят к 100 кратным 🤣🤣🤣🤣🎈🎈
хахахах , ещё и удалил комент. минусов забоялся , сыкун?
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Артем Гладских
ну , хорошо. Будет интересно посмотреть на эти матчи.
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T622222
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pavelrytov@icloud.com
На просмотр всей командой едут
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Нормальный такой бразильский междусобойчик) Заодно и присмотримся к потенциально новым игрокам.
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Данил Луговский
Зенит заявился в Бразильскую Серию А? Какой-то местечковый турнир для своих?
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Любезный Коссутий
Зенит Рио-ле-Жанейро
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