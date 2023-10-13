«Зенит» сыграет с бразильскими клубами на турнире в Катаре с 1 по 10 февраля
«Зенит» сыграет с бразильскими клубами на турнире в Катаре в феврале.
Об этом рассказал посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима.
– Возможно ли провести турнир с бразильскими командами в России?
– Это не проблема. Единственная сложность – календарь бразильских клубов. Сложно подстроить его под такой турнир. Однако бразильцы с радостью поедут играть в Россию.
Кстати, сейчас я пытаюсь организовать турнир в Катаре, где будет участвовать «Зенит». Но это тоже очень сложно как раз из-за календаря.
– Когда пройдет этот турнир?
– С 1 по 10 февраля. Это уже утверждено.
– Как проходили переговоры с «Зенитом»?
– Дело в том, что организация лежала на ассоциации футбола Катара. Я взаимодействую лишь с бразильскими командами. Все остальные клубы со всего мира были в их ведении.
Но сейчас я на связи со всеми клубами из высшего бразильского дивизиона. Стараюсь привлечь к турниру в Катаре как можно больше участников, – сказал посол.
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