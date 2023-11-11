«Зенит» сыграет на февральском турнире с клубами из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, сообщил Черданцев

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Александр Медведев высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Георгий Черданцев Матч ТВ Чемпионат.com Футбол

Георгий Черданцев рассказал о соперниках «Зенита» на февральском турнире.

«Зенит» там будет играть. Там будут также играть хорошие команды из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, уже четыре участника подтверждены.

Наверное, добавятся еще команды», – заявил комментатор в эфире «Матч ТВ», сославшись на слова генерального директора петербуржцев Александра Медведева.

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9 комментариев

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Саня Беляков
Теперь из за Черданцева БРИКС распадется и турнир отменится
+5
0
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trick00
Аль наср, Шанхай, Сан Паулу, Гремио, было бы классно на самом деле
+3
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Н.Ф.
1) БРИКС
2) БРИКСэ
3) БРИКэС
Жора, какой вариант произношения правильный?
+3
0
+3
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Giovanni Giovanni
Бэ Рэ И длинное Ка Эс
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Фёдор Кузнецов
Если правда организуют такой турнир с сильными командами из СА, Китая и Бразилии будет очень интересно посмотреть
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Filipp Gorski
Оч круто
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