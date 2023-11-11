«Зенит» сыграет на февральском турнире с клубами из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, сообщил Черданцев

Георгий Черданцев рассказал о соперниках «Зенита» на февральском турнире.

« » там будет играть. Там будут также играть хорошие команды из Бразилии, Китая и Саудовской Аравии, уже четыре участника подтверждены.

Наверное, добавятся еще команды», – заявил комментатор в эфире « », сославшись на слова генерального директора петербуржцев .

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