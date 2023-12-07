«Зенит» сыграет на «Кубке равноправия» с командами стран БРИКС на сборе. Будут клубы из Катара, Бразилии и Китая
«Зенит» на зимних сборах проведет турнир с участием команд из стран БРИКС.
Об этом рассказал председатель правления клуба Александр Медведев.
«Помимо тренировочных сборов в Абу-Даби, в Катаре будет проведен турнир с участием 4 команд стран БРИКС.
В соперниках у «Зенита» будут команды из Китая, Катара и Бразилии. Будет проведен круговой турнир. Может быть, разыграем и суперфинал с участием первого и второго мест.
Будет вручен приз, который предварительно получил название «Кубок равноправия», – сказал Медведев.
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