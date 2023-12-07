«Зенит» сыграет на «Кубке равноправия» с командами стран БРИКС на сборе. Будут клубы из Катара, Бразилии и Китая

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Катар Александр Медведев высшая лига Китай Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» на зимних сборах проведет турнир с участием команд из стран БРИКС.

Об этом рассказал председатель правления клуба Александр Медведев.

«Помимо тренировочных сборов в Абу-Даби, в Катаре будет проведен турнир с участием 4 команд стран БРИКС.

В соперниках у «Зенита» будут команды из Китая, Катара и Бразилии. Будет проведен круговой турнир. Может быть, разыграем и суперфинал с участием первого и второго мест.

Будет вручен приз, который предварительно получил название «Кубок равноправия», – сказал Медведев.

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25 комментариев
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Семак после проигрыша бразильскому клубу на «Кубке равноправия» : «У них 11 бразильцев в старте, у нас таких возможностей нет»
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Лучше так: кубок развития многополярного мира и борьбы с англосаксонским империализмом!
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Вот вчера президент Казахстана бил по одному мячу э, а в ворота влетел уже другой. Просто смех. Вот и название кубка приблизительно то же видео.
Равноправие!? Вы серьезно?
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Катар и Китай в "Турнире равноправия". Браво менеджерам!
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И ведь какой-то ущербный придумал таки название суперское!!)
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Ну хоть не кубок Игоря Новикова
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Политический проект для этого и существует
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Ответ Chernoy
Вот вчера президент Казахстана бил по одному мячу э, а в ворота влетел уже другой. Просто смех. Вот и название кубка приблизительно то же видео. Равноправие!? Вы серьезно?
Чё за тема с президентом, где посмотреть ?
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Ответ uragan
Лига чемпионов для отщепенцев.
для тебя что ли
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Ответ Иосиф Сталин
Ну хоть не кубок Игоря Новикова
Кубок мюллера
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Лига чемпионов для отщепенцев.
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Эх, а были времена когда с Интером на сборах играли…
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Отличное решение ;) это вам не московские бездельники 🤮
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везде свою политическую игрушку таскают
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Без Эритреи равноправия не будет. Это будет недокубок какой-то.
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Кубок дружественных государств
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Хорошо, что у Газпрома связи. Но лучше б он и другие наши команды подтянул на такое мероприятие.
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