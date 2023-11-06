«Зенит» может сыграть с «Сантосом» и «Сан-Паулу» на товарищеском турнире в Катаре

Бразильские клубы могут стать соперниками «Зенита» по выставочному турниру.

По информации « », бразильские « » и « » могут стать соперниками « » по товарищескому турниру, который планируется провести в феврале в Катаре. Организаторы турнира ведут переговоры с бразильскими клубами.

Помимо «Зенита», в турнире может принять участие еще одна российская команда.

Турнир пройдет с 1 по 10 февраля 2024 года.

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