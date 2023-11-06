«Зенит» может сыграть с «Сантосом» и «Сан-Паулу» на товарищеском турнире в Катаре

Теги Зенит Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу товарищеские матчи (клубы) Спорт-Экспресс Футбол

Бразильские клубы могут стать соперниками «Зенита» по выставочному турниру.

По информации «Спорт-Экспресса», бразильские «Сантос» и «Сан-Паулу» могут стать соперниками «Зенита» по товарищескому турниру, который планируется провести в феврале в Катаре. Организаторы турнира ведут переговоры с бразильскими клубами.

Помимо «Зенита», в турнире может принять участие еще одна российская команда.

Турнир пройдет с 1 по 10 февраля 2024 года.

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12 комментариев

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Дмитрий9779
Это будет. нтересно,да и вообще Зенит все правильно делает,играя с иностранными клубами.
+20
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Михаил Иванов
Ответ werter
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В детском саду выходной ....Завтра утром пойдешь ?
+14
-2
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Жорег Борщофф
Ответ Ковид 07.10.52
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Может, просто кто-то работает, а кто-то только ныть умеет? Не приходило в голову? Хотя вряд ли такое могло прийти в голову болельщику Спартака.
+8
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+8
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Сергей Жарковский
Хорошая новость, игры в международных турнирах большой опыт для команды! Интересно, а какая ещё российская команда примет участие?
+7
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Жорег Борщофф
Ответ Ковид 07.10.52
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О, ещё и в этом Зенит виноват! =)
+6
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justburn
Ответ Жорег Борщофф
Может, просто кто-то работает, а кто-то только ныть умеет? Не приходило в голову? Хотя вряд ли такое могло прийти в голову болельщику Спартака.
В голову болельщика Спартака может только прилететь
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Жорег Борщофф
Ответ Ковид 07.10.52
Не Зенит, а типы , которые им управляют и страной. Так понятно?
Это разные люди, глупости не говорите. Руководству страны делать больше нефиг, как футбольным клубом заниматься.
В чеченских кампаниях ФК "Урал", случаем, не виноват?
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