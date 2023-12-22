Почеттино о трансферах «Челси» зимой: «Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас давит необходимость подписывать молодые таланты»

Маурисио Почеттино не исключил, что «Челси» выйдет на трансферный рынок в январе.

«Мы со спортивным директором постоянно общаемся и оцениваем ситуацию. Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас всегда давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков, и у нас есть разные типы целей – с опытом и без, более молодые и те, кто постарше. Это то, что нужно, чтобы обеспечить команду тем, в чем она нуждается.

Нужно быть открытыми к описанию ситуации. Постоянное общение с владельцами – это здорово, мы делимся всем. Обмениваемся идеями. Мы нужны друг другу, чтобы выразить наше видение таким образом, чтобы это было позитивным заявлением для клуба.

Если нам потребуются трансферы, мы сделаем это вместе. Так, чтобы это было наилучшим решением для клуба», – сказал .

После покупки консорциумом во главе с Тоддом Боули в мае 2022 года « » потратил более 1 млрд фунтов – за три трансферных окна.

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