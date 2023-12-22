Почеттино о трансферах «Челси» зимой: «Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас давит необходимость подписывать молодые таланты»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино не исключил, что «Челси» выйдет на трансферный рынок в январе.

«Мы со спортивным директором постоянно общаемся и оцениваем ситуацию. Если что-то потребуется, мы будем готовы. На нас всегда давит необходимость подписывать молодых талантливых игроков, и у нас есть разные типы целей – с опытом и без, более молодые и те, кто постарше. Это то, что нужно, чтобы обеспечить команду тем, в чем она нуждается.

Нужно быть открытыми к описанию ситуации. Постоянное общение с владельцами – это здорово, мы делимся всем. Обмениваемся идеями. Мы нужны друг другу, чтобы выразить наше видение таким образом, чтобы это было позитивным заявлением для клуба.

Если нам потребуются трансферы, мы сделаем это вместе. Так, чтобы это было наилучшим решением для клуба», – сказал Почеттино.

После покупки консорциумом во главе с Тоддом Боули в мае 2022 года «Челси» потратил более 1 млрд фунтов – за три трансферных окна.

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11 комментариев
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Так если все травмированные восстановятся, то считай и провели трансферную компанию
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Ответ headmaster
Так если все травмированные восстановятся, то считай и провели трансферную компанию
там только за вчера Чука, Уго и Лавиа вернулись к тренировкам. также говорят, что Бен опережает график восстановления. вот вам и закупка)
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Отмазался короче😏
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Такие молодые таланты как Чуквуэмека, Угочуква и остальной шлак?
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Надо обойти МЮ на турнирной таблице. Будет большим достижением для синих
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Нападающего купят и пару киндеров ))
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Тяжелая ноша конечно, подписывать молодые таланты. В Тоттенхэме давило отсутствие трансферов, теперь давит их наличие. Может просто профессию сменить.
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Ответ d.xoxlov
А турнирная таблица – это так, фигня.
Каким образом это следует из его речи?
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Ответ Сергей Кайзер
Каким образом это следует из его речи?
Она, видимо, не давит.
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Ответ Evgen_Hazard
Такие молодые таланты как Чуквуэмека, Угочуква и остальной шлак?
Чуквуэмека шлак? Угочукву? В 20 и 19 лет? Chill. Они сегодня чемпионство для Челси не добудут, но как развивающийся актив и запасные игроки - отличные ребята.
Тренер, в свою очередь, не сказал о цели приобретать исключительно молодёжь.
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