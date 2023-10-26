«Челси» предоставит Почеттино последнее слово в вопросе трансферов. Клуб будет подписывать игроков под нужды тренера, приоритет на январь – центрфорвард

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

Маурисио Почеттино получит больше влияния на трансферы «Челси».

Как сообщает Independent, большое количество подписаний после смены руководства в «Челси», которое привело к переполненности состава, было связано с желанием новых владельцев провести полную перестройку команды. Несмотря на то, что «синие» планируют активную работу в зимнее трансферное окно, цель клуба состоит в точечном усилении команды.

За Почеттино останется последнее слово в вопросе трансферов после обсуждения их со спортивным руководством «Челси», поскольку клуб намерен подписывать игроков под нужды главного тренера. Схожую трансферную политику проводит «Манчестер Сити».

Сообщается, что приоритетом «Челси» этой зимой является подписание центрфорварда. В частности, рассматривается кандидатура нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни, чей срок дисквалификации за нарушения регламента о ставках истечет 16 января.

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30 комментариев

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Ваня Шипитко
Надеюсь возьмут бельгийца Лукаку из Ромы. Один из лучших форвардов Серии А.
+72
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bevooch
Ответ Тухель
Главное решить вопрос с физподготовкой и травматами. По хорошему у Челси и сейчас отличный состав, если бы все были здоровы. А так как пол состава регулярно лечится, то это не круто. И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба. Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
Томас, хватит думать о бывшей.
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GrandPapa
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Слабо верится, разрешите хотя бы нынешний раздутый состав расчистить. Почитал список игроков- и сравнил с победным годом в ЛЧ - ошалел)
В чём же его раздутость? Остались с лета не проданные пара-тройка игроков. К ним надо добавить пару-тройку тех, кто хрусталь и не выдерживают АПЛ-физики. Сейчас впервые у Челси только 7 игроков в лазарете. А было всё время 10-15. К тому же, учитывая молодость состава, необходимо иметь длинную скамейку на заменах.
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Тухель
Главное решить вопрос с физподготовкой и травматами. По хорошему у Челси и сейчас отличный состав, если бы все были здоровы. А так как пол состава регулярно лечится, то это не круто.
И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба.
Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
+16
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Krauvec Cool
Как они до такого додумались, покупать игроков под систему тренера - гениально.
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Shikari
фига он умный
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Тони Каскарино
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Слабо верится, разрешите хотя бы нынешний раздутый состав расчистить. Почитал список игроков- и сравнил с победным годом в ЛЧ - ошалел)
Где вы видите раздутый состав? У них на сезон заявлено 26 полевых игроков. После массовых покупок Боули у всех в голове сидит будто у Челси 50 игроков, а при этом, летом клуб продал и отдал в аренду 20 игроков. Вот и считайте....
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ali10line
Ответ James2208
Чувак явно не следит за новостями
а у тебя проблемы с юмором 😆
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Natan Pilkin
Что там сейчас с топ-страйкерами на рынке...

Напрашивается трансфер Лукаку.
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Константин Ловков
Ответ King_X
А когда должен Нкунку вернуться?
В декабре
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kisliy33
Ответ Ваня Шипитко
Надеюсь возьмут бельгийца Лукаку из Ромы. Один из лучших форвардов Серии А.
у ха ха ха ха )))) от души )))
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qfxtruxp
купят Осимхена за 150 млн
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qfxtruxp
Челси нужно было не кучу бесполезных ноунеймов покупать, а купить только Райса и Кейна, сейчас бы в топ 4 были
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Ocean OS
Странно, что Де Хеа без работы сейчас. Или он совсем сдулся, кто в курсе?
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Утка_по_пекински
Тухеля уволили через месяц после подобных заявлений клуба
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Cruel Snake
От хаотично к разумно... Дорогой был путь в плане затрат
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Ноно Гомес
парень из Наполи придет?)
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lavrusha87
Новость не законченная какая-то...
Приоритет на январь - центрфорвард, вратарь, опорник, цз и вингер.
Действуй, Почеттино!
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Максим Столбов
Боули теперь кошмары сниться будут. Его система не дала эффекта.
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KeriLLo
Ответ Тухель
Главное решить вопрос с физподготовкой и травматами. По хорошему у Челси и сейчас отличный состав, если бы все были здоровы. А так как пол состава регулярно лечится, то это не круто. И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба. Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
Атлетик писал, что пришли новые спецы в штаб + Поч в начале очень сильно грузанул команду на предсезонке, может повлияло.
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Adil_K
Ответ Тухель
Главное решить вопрос с физподготовкой и травматами. По хорошему у Челси и сейчас отличный состав, если бы все были здоровы. А так как пол состава регулярно лечится, то это не круто. И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба. Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
Если верить Атлетику, Силва вне поля никакой пользы не приносит и вообще не хочет быть лидером, так что капитаном по лидерским качествам заслуживает быть Энцо.
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King_X
А когда должен Нкунку вернуться?
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Утка_по_пекински
Ответ Ноно Гомес
парень из Наполи придет?)
Надо пополнять коллекцию фарфора.
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