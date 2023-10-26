«Челси» предоставит Почеттино последнее слово в вопросе трансферов. Клуб будет подписывать игроков под нужды тренера, приоритет на январь – центрфорвард

Маурисио Почеттино получит больше влияния на трансферы «Челси».

Как сообщает Independent, большое количество подписаний после смены руководства в « », которое привело к переполненности состава, было связано с желанием новых владельцев провести полную перестройку команды. Несмотря на то, что «синие» планируют активную работу в зимнее трансферное окно, цель клуба состоит в точечном усилении команды.

За Почеттино останется последнее слово в вопросе трансферов после обсуждения их со спортивным руководством «Челси», поскольку клуб намерен подписывать игроков под нужды главного тренера. Схожую трансферную политику проводит « ».

Сообщается, что приоритетом «Челси» этой зимой является подписание центрфорварда. В частности, рассматривается кандидатура нападающего « » , чей срок дисквалификации за нарушения регламента о ставках истечет 16 января.

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