«Челси» предоставит Почеттино последнее слово в вопросе трансферов. Клуб будет подписывать игроков под нужды тренера, приоритет на январь – центрфорвард
Маурисио Почеттино получит больше влияния на трансферы «Челси».
Как сообщает Independent, большое количество подписаний после смены руководства в «Челси», которое привело к переполненности состава, было связано с желанием новых владельцев провести полную перестройку команды. Несмотря на то, что «синие» планируют активную работу в зимнее трансферное окно, цель клуба состоит в точечном усилении команды.
За Почеттино останется последнее слово в вопросе трансферов после обсуждения их со спортивным руководством «Челси», поскольку клуб намерен подписывать игроков под нужды главного тренера. Схожую трансферную политику проводит «Манчестер Сити».
Сообщается, что приоритетом «Челси» этой зимой является подписание центрфорварда. В частности, рассматривается кандидатура нападающего «Брентфорда» Айвена Тоуни, чей срок дисквалификации за нарушения регламента о ставках истечет 16 января.
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И вишенка на торте капитан команды травмат. Я не считаю капитанскую повязку каким то религиозным символом, как некоторые ярые фанаты, но все равно достаточно странно если у клуба капитан вечно лечится. То есть с ним и сыграться не могут, да и чтобы не делали его конкуренты по позиции, как он вылечится, то займет место в основе. Это достаточно странная ситуация для клуба.
Компани например тоже капитан травмат, но много начал пропускать, когда ему 30 стукнуло, а не 23 и он был сыгран с партнерами, да и не ныл оставаясь на скамейке даже здоровым. И был таким дядькой типа Ибры или ТС, который и на скамейке пользу приносит.
Напрашивается трансфер Лукаку.
Приоритет на январь - центрфорвард, вратарь, опорник, цз и вингер.
Действуй, Почеттино!