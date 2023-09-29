Почеттино о трансферах «Челси» зимой: «Уже работаем над улучшением команды. Я вовлечен в каждое решение»
Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» уже готовится к зимнему трансферному окну.
– Забитые голы – не новая проблема для этого клуба. Насколько важно поработать над этим в январе?
– У нас с владельцами и спортивными директорами очень хорошие отношения, и это хорошо. Думаю, как я и говорил ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен участвовать в этом процессе. Теперь я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, что нам нужно сделать в январе.
Футбол очень динамичен. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Брою, а также постараться больше забивать и действовать более уверенно. Но, конечно, параллельно мы работаем над тем, чтобы улучшить команду и то, как мы оцениваем ее готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже начинаем работать, – сказал главный тренер «Челси».
После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули в мае 2022 года лондонцы потратили более миллиарда евро на трансферы.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Лучшая команда АПЛ по владению, вторая по созданным голевым моментам после Сити.
Во всех матчах сезона xg выше, чем у соперников.
Будь сейчас здоров Нкунку - Челси мог бы быть в топ-4.
Но даже при такой динамике подьем Челси по таблице лишь вопрос времени.
И это при 10 игроках в лазарете.
Этой команде нужен топовый форвард и я не вижу причин, почему бы этот Челси не мог бороться за трофеи.
У команды большой потенциал, игроки будут становится только лучше.