Почеттино о трансферах «Челси» зимой: «Уже работаем над улучшением команды. Я вовлечен в каждое решение»

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» уже готовится к зимнему трансферному окну.

– Забитые голы – не новая проблема для этого клуба. Насколько важно поработать над этим в январе?

– У нас с владельцами и спортивными директорами очень хорошие отношения, и это хорошо. Думаю, как я и говорил ранее, когда трансферное окно закрылось, я должен участвовать в этом процессе. Теперь я вовлечен сильнее – в каждое решение. Думаю, пора определяться с тем, что нам нужно сделать в январе.

Футбол очень динамичен. До января все может измениться. Сейчас нужно работать и стараться вылечить Нкунку и, конечно, Армандо Брою, а также постараться больше забивать и действовать более уверенно. Но, конечно, параллельно мы работаем над тем, чтобы улучшить команду и то, как мы оцениваем ее готовность к соревнованиям. Конечно, мы уже начинаем работать, – сказал главный тренер «Челси».

После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули в мае 2022 года лондонцы потратили более миллиарда евро на трансферы.

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37 комментариев

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•milord•
Нужно больше игроков! Главное, не забыть построить вторую раздевалку
+33
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LeviC.26
Челси далеко не так плох, как о них говорят сейчас.
Лучшая команда АПЛ по владению, вторая по созданным голевым моментам после Сити.
Во всех матчах сезона xg выше, чем у соперников.

Будь сейчас здоров Нкунку - Челси мог бы быть в топ-4.
Но даже при такой динамике подьем Челси по таблице лишь вопрос времени.
И это при 10 игроках в лазарете.

Этой команде нужен топовый форвард и я не вижу причин, почему бы этот Челси не мог бороться за трофеи.
У команды большой потенциал, игроки будут становится только лучше.
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igls54
Надо для начала разделить все приобретения на пластик, бумагу, стекло и органику
+7
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Mekanych Red Devil
Представляю какая ломка у Боули, уже почти месяц не дают никого подписать.
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дон_бомжови
Ответ •milord•
Нужно больше игроков! Главное, не забыть построить вторую раздевалку
о, свежак
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Фёдор Кузнецов
Челси это как в футбольном менеджере каком то, когда уже не так интересно играть матчи и просто покупаешь кучу интересных тебе игроков
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Rudenzik
Боули уже приготовил миллиард
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Ars Mount
Ответ igls54
Надо для начала разделить все приобретения на пластик, бумагу, стекло и органику
Все также пытаешься смешно пошутить?)
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Shuller18
Ответ •milord•
Нужно больше игроков! Главное, не забыть построить вторую раздевалку
Смех смехом, а игроки нужны. Как минимум форвард, потому что альтернативы среднему Джексону нет в принципе, ну не считать же таковым Броя
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Fernando313
Ответ LeviC.26
Челси далеко не так плох, как о них говорят сейчас. Лучшая команда АПЛ по владению, вторая по созданным голевым моментам после Сити. Во всех матчах сезона xg выше, чем у соперников. Будь сейчас здоров Нкунку - Челси мог бы быть в топ-4. Но даже при такой динамике подьем Челси по таблице лишь вопрос времени. И это при 10 игроках в лазарете. Этой команде нужен топовый форвард и я не вижу причин, почему бы этот Челси не мог бороться за трофеи. У команды большой потенциал, игроки будут становится только лучше.
Лукаку можно купить за 100млн
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wshnmn
Ответ LeviC.26
Челси далеко не так плох, как о них говорят сейчас. Лучшая команда АПЛ по владению, вторая по созданным голевым моментам после Сити. Во всех матчах сезона xg выше, чем у соперников. Будь сейчас здоров Нкунку - Челси мог бы быть в топ-4. Но даже при такой динамике подьем Челси по таблице лишь вопрос времени. И это при 10 игроках в лазарете. Этой команде нужен топовый форвард и я не вижу причин, почему бы этот Челси не мог бороться за трофеи. У команды большой потенциал, игроки будут становится только лучше.
Возможно, но в защите полнейший бардак, да и кип не вызывает доверия.
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love_sport737
Ответ igls54
Надо для начала разделить все приобретения на пластик, бумагу, стекло и органику
бумагу - это переработанный Заболотный?
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nbw8wsx7cp
Ответ igls54
Надо для начала разделить все приобретения на пластик, бумагу, стекло и органику
И прям отдельным пунктом «просто дерево»
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Shuller18
Ответ LeviC.26
Челси далеко не так плох, как о них говорят сейчас. Лучшая команда АПЛ по владению, вторая по созданным голевым моментам после Сити. Во всех матчах сезона xg выше, чем у соперников. Будь сейчас здоров Нкунку - Челси мог бы быть в топ-4. Но даже при такой динамике подьем Челси по таблице лишь вопрос времени. И это при 10 игроках в лазарете. Этой команде нужен топовый форвард и я не вижу причин, почему бы этот Челси не мог бороться за трофеи. У команды большой потенциал, игроки будут становится только лучше.
Да, создаем много, но класса, чтобы реализовать, не хватает
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*MVP*
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
скоро зима, а вы используете все те же шутки
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*MVP*
Ответ wshnmn
Возможно, но в защите полнейший бардак, да и кип не вызывает доверия.
Санчез именно как вратарь играет идеально. ногами привозит иногда, но впервые со времен Чеха есть реальная уверенность, что вратарь будет тащить (хотя бы иногда)
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Саша Пушкин
Он сам то с такими результатами до зимнего трансферного окна доработает? 27% набранных очков в АПЛ, едва ли это то, что ждут от Челси...
Хороший вопрос)
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Семён Жуйло
Вот ему обидно будет, если после всех закупок ему коленом под зад, вовлеченному.
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NartApsua
Нужно больше Укечукв и Фофан!
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Carver
Можно 4-5 вингеров взять, думаю )))
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Ноно Гомес
Форварда бы уровня Эрлинга...
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Nacho13
Это даже забавно
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MigraTjk
Вспомните как начинал Артета , сколько разговоров то было, дайте время Почу, все только и могут обсуждать трансферы Челси, все будет хорошо у них скоро эта банда будет сеять страх сначала в Чемпионшипе, а через 2 года и в АПЛ.)
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БолельщикСоСтажем
Но, помни, как только ты скажешь: «Довольно», - все твои трансферы превратятся в черепки (с) Золотая антилопа
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Александр Александров
Как его ещё не вы......ли из клуба?
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