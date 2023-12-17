«Челси» рассматривает Рэмсдейла на замену травмированному Санчесу. «Арсенал» не хочет продавать голкипера без замены

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Маурисио Почеттино Давид Райя Аарон Рэмсдейл Роберт Санчес Карл Хейн Футбол

Аарон Рэмсдейл может продолжить карьеру в «Челси».

По информации talkSPORT, «синие» рассматривают возможность подписания вратаря «Арсенала» в связи с травмой колена Роберта Санчеса. В «Челси» опасаются, что основной голкипер может выбыть на длительный срок.

Отмечается, что Маурисио Почеттино на фоне неудовлетворительных результатов «Челси» в первой половине сезона настаивает на подписании игроков с опытом выступлений в АПЛ.

За ситуацией Рэмсдейла, проигравшего конкуренцию Давиду Райе, также следит «Ньюкасл», однако в данный момент «сороки» не могут позволить себе полноценный трансфер голкипера.

Однако «Арсенал» может не отпустить Рэмсдейла в январе, поскольку клуб хочет найти полноценную замену – в случае ухода Аарона из клуба зимой запасным вратарем «канониров» станет 21-летний Карл Хейн.

В текущем сезоне Рэмсдейл провел за «Арсенал» 5 матчей в АПЛ, пропустив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев
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Рамсдейла если и нужно было подписывать, то ещё летом, а не брать тогда Санчеса
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170 лямов + Энцо - забирайте
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Ответ Rostislav Kosyakin
Рамсдейла если и нужно было подписывать, то ещё летом, а не брать тогда Санчеса
Тогда он был основным вратарем Арсенала, а сейчас сидит на лавке. Так что сейчас должно быть проще и дешевле его купить
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Ответ alexis2020
Из клуба, который вероятно выиграет лигу чемпионов в середняк АПЛ? странный трансфер
Комментарий удален модератором
Ответ alexis2020
Из клуба, который вероятно выиграет лигу чемпионов в середняк АПЛ? странный трансфер
Я не фанат Ман Сити и Реала но если Арсенал попадёт к ним то их порвут на куски вот эти два глыбы. Не стоит забывать Баварию который Арсенал был самый удобный соперником на равне с Барсой
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Ответ Denis Spiridenock
Комментарий удален модератором
Я реально прих.рел)
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