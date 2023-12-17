«Челси» рассматривает Рэмсдейла на замену травмированному Санчесу. «Арсенал» не хочет продавать голкипера без замены

Аарон Рэмсдейл может продолжить карьеру в «Челси».

По информации talkSPORT, «синие» рассматривают возможность подписания вратаря « » в связи с травмой колена . В « » опасаются, что основной голкипер может выбыть на длительный срок.

Отмечается, что на фоне неудовлетворительных результатов «Челси» в первой половине сезона настаивает на подписании игроков с опытом выступлений в АПЛ.

За ситуацией Рэмсдейла, проигравшего конкуренцию Давиду Райе, также следит « », однако в данный момент «сороки» не могут позволить себе полноценный трансфер голкипера.

Однако «Арсенал» может не отпустить Рэмсдейла в январе, поскольку клуб хочет найти полноценную замену – в случае ухода Аарона из клуба зимой запасным вратарем «канониров» станет 21-летний Карл Хейн.

В текущем сезоне Рэмсдейл провел за «Арсенал» 5 матчей в АПЛ, пропустив 2 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

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