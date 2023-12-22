Гендиректор Суперлиги: «Мы утроим доходы «малых» клубов по сравнению с тем, сколько им платит УЕФА. Расходы на бесплатные трансляции покроем за счет рекламы»

Теги телевидение деньги Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Бернд Райхарт объяснил, почему трансляции Суперлиги будут бесплатными.

Ранее генеральный директор турнира пообещал, что матчи будут транслироваться бесплатно, а клубам будут гарантированы солидарные выплаты.

«Мы утроим доходы по сравнению с тем, что УЕФА дает «малым» клубам. Все будет публично, будет много прозрачности.

Да, матчи Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Матчи будут транслироваться на платформе Unify. Мы сможем покрыть расходы за счет рекламы.

Эта модель устойчива в долгосрочной перспективе, потому что мы говорим о беспрецедентной фанатской платформе. Они получат к ней бесплатный доступ, и это ни с чем не сравнимо. Только лучшие европейские клубы могут предложить это», – сказал Райхарт.

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59 комментариев
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Обещают Нью-Васюки вселенского уровня
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Если по вашему ТВ не будет бесплатных фильмов Ван Дамма и Стивена Сигала, то он не будет считаться спортивным каналом
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Сказочник. Бесплатные трансляции - это, конечно, лютый бред и популизм. Суперлига переняла идею у Американских лиг с их огромными доходами, но вся суть Североамериканских лиг в том, что они получают баснословные доходы от продаж телеправ. И здесь лишь один вывод - руководители суперлиги пытаются просто обмануть всех. Чтобы генерировать те самые огромные доходы, которые обещает Суперлига цена трансляции должна быть гораздо дороже нынешних подписок за ЛЧ/АПЛ и тд
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И как обычно нет ни слова, как они "утроят" этот самый доход, кроме ахинеи "продадим рекламы на милярд".

У Суперлиги был бы шанс, если бы они показали остальным уже ГОТОВУЮ сделку с каким-нибудь Амазоном, Нетфликс или Apple TV.Причем на такую сумму, которая была бы в 3, а лучше в 4 раза больше, чем сейчас зарабатывают топы АПЛ или Бавария во всех турнирах, ну чтобы перекрыть финансовые и репутационные риски.Тогда бы остальные могли задуматься

Но у пуперлиги нет абсолютно ничего, только "эммм..пук-кек мы тут короче с пасанами придумали гениальный бузинес план продавать матч Ювентус-Сосьедад за миллиард долларов".

P.s.Еще дарю бесплатно пуперлиги такую же гениальную идею, как продажа рекламы на вывеске Реал-Аталанта: прикрутить к этому самому бесплатному стримингу Unify донантную полоску DonationAlerts или сразу номер карты Переса банка Сантандер или же сразу пуперлигу транслировать на Твиче, не заморачиваясь со своей платформой.Думаю все согласятся, что мой бизнес-план ничем не хуже чем у этого Райхарта с его "рекламными контрактами".
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Ответ Тиджани Бабангида
Обещают Нью-Васюки вселенского уровня
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! (с)
бгг
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+10
Ответ Rabbia
Если новый формат лч потерпит крах, то шанс у суперлиги будет
В разы легче откатить назад формат ЛЧ, чем ваять суперлигу.
+11
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+9
Пусть работают, предлагают, если сделают что-то интересное, многие могут передумать. Все в их руках.
Конкретики пока мало, а для запуска нужно все до деталей прописать и показать на суд футбольной общественности/
+14
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+9
Больше всего не хочется видеть превращение в американский спорт, где из 2-4 часов трансляций рекламы 70 процентов
+8
-1
+7
Сколько рекламы будет за тайм?
+7
-1
+6
Бернд Райхарт! Давай к нам в кандидаты в президенты 2024 записывайся! Здесь любят лапшу!
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+5
Ответ vel
Практически перестал смотреть матчи ЛЧ. Реал-Бенфика, Сити-Порту, да любой матч в котором отсутствует прямое противостояние успешных топ клубов, - полная апатия к игре. Вплоть до полуфиналов - 90% проходных, не вызывающих интереса/интриги матчей. Практически всегда заранее известен победитель. Поэтому с нетерпением жду Суперлигу.
Разумеется в суперлиге Реал-Бенфика, Сити-Порту специально для тебя подтянут трусы повыше и сыграют выдающийся футбол по заказу. И даже баян на поле порвут.
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Ответ vel
Практически перестал смотреть матчи ЛЧ. Реал-Бенфика, Сити-Порту, да любой матч в котором отсутствует прямое противостояние успешных топ клубов, - полная апатия к игре. Вплоть до полуфиналов - 90% проходных, не вызывающих интереса/интриги матчей. Практически всегда заранее известен победитель. Поэтому с нетерпением жду Суперлигу.
) в суперлигу зовут в первую очередь с "именем", а не крутых по игре. И даже там будут и лидеры и аутсайдеры)
Наивно полагать, что будет ровная лига. Особенно когда два хитромордых выписывают себе бонусы по лярду
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Ответ ss_podonok
ну и каждый кухонный экономист со спортса считает себя умнее этих людей и уже раскрыл гениальную аферу))
А что, уже есть готовый бизнес-план? Или хоть какие-то финансовые выкладки? Пока нет ничего, кроме болтовни.
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"Расходы на бесплатные трансляции покроем засчёт рекламы" - да что там, одними донатами соберёте миллиарды
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Ответ Leon Petov
Да, утроите доходы малым клубам, а себе удесятерите
Какой кошмар! Врагу не пожелаешь
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Пока все звучит как: земля-крестьянам, заводы-рабочим))
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говорит как Мавроди
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Не надо быть гением чтобы понимать как работают американцы. Они добавят обязательные рекламные паузы, введут таймауты, которые смогут брать тренеры и будут во время остановок крутить рекламу.
10 рекламных слотов раскиданные внутри матча по 1,5 минутным перерывам приносят гораздо больше денег, чем 1 рекламный слот на 15 минут. Это как бы очевидно всем. И по этому американцы этим активно пользуются.
А просмотр могул сделать бесплатным, а потом сделают платным и потом заставят покупать и дополнительные подписки.
Американцы отлично умеют продавать и считать. Они создают самый продаваемый контент в мире и в плане рекламы и пропаганды они далеко впереди всего мира, но я не могу смотреть их спорт. Я очень люблю Баскетбол, но мне очень тяжело смотреть и я не помню когда в последний раз смотрел матч от начала и до конца, я их просто выключаю из за постоянной рекламы и остановок. И с футболом будет тоже самое.
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Если новый формат лч потерпит крах, то шанс у суперлиги будет
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Ну , слава Богу !
Вадуц и Андорра будут в Суперлиге !
А то я уж волноваться начал за малые клубы
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В перспективе может быть, но это лишь проект.
Попытка купить малые клубы выглядит убого.
УЕФА без проблем сможет сделать адекватный ответ.
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Ответ Lux_Vid Александров
Комментарий удален модератором
Извини, что попытался поговорить, как с адекватным человеком, ошибки со всеми случаются)
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Первые пару лет трансляции будут бесплатными, для того что бы заманить людей, а потом можно уже и сделать платным)))
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мастер вешать лапшу на уши
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Очередные общие фразы без грамма конкретики.
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Нижний Новгород точно в деле!
Вопрос - кто займет место Пари НН в РПЛ)
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мягко стелет
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Ответ александр модов
Пока все звучит как: земля-крестьянам, заводы-рабочим))
И каждой Изауре по фазенде! (для тех, кто помнит 🤪)
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Ответ кто здесь!?
А что, уже есть готовый бизнес-план? Или хоть какие-то финансовые выкладки? Пока нет ничего, кроме болтовни.
за закрытыми дверьми всё есть. никто не будет создавать и тем более доводить до такого уровня (хайп и суды) простую мысль "в баре в 6 утра". сколько бы там Тебас и Чефир не пыжились - уже всё есть за закрытыми дверьми. И уж если помнить, что у руля клубов стоят явно не ПТУшники Васи, которые на спортсе в лужу пукают, а люди с реальным управленческим опытом и экономическим образованием - то там уже не просто концепция, а уже всё давно просчитано и рассчитано. И если говорят, что бесплатные трансляции отобьются - значит, что уже давно всё учтено.
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Слишком сладкие обещания, чтобы это было правдой.
В итоге от такой наглой лжи идет лишь отторжение
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