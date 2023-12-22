Гендиректор Суперлиги: «Мы утроим доходы «малых» клубов по сравнению с тем, сколько им платит УЕФА. Расходы на бесплатные трансляции покроем за счет рекламы»
Бернд Райхарт объяснил, почему трансляции Суперлиги будут бесплатными.
Ранее генеральный директор турнира пообещал, что матчи будут транслироваться бесплатно, а клубам будут гарантированы солидарные выплаты.
«Мы утроим доходы по сравнению с тем, что УЕФА дает «малым» клубам. Все будет публично, будет много прозрачности.
Да, матчи Суперлиги можно будет смотреть бесплатно. Матчи будут транслироваться на платформе Unify. Мы сможем покрыть расходы за счет рекламы.
Эта модель устойчива в долгосрочной перспективе, потому что мы говорим о беспрецедентной фанатской платформе. Они получат к ней бесплатный доступ, и это ни с чем не сравнимо. Только лучшие европейские клубы могут предложить это», – сказал Райхарт.
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У Суперлиги был бы шанс, если бы они показали остальным уже ГОТОВУЮ сделку с каким-нибудь Амазоном, Нетфликс или Apple TV.Причем на такую сумму, которая была бы в 3, а лучше в 4 раза больше, чем сейчас зарабатывают топы АПЛ или Бавария во всех турнирах, ну чтобы перекрыть финансовые и репутационные риски.Тогда бы остальные могли задуматься
Но у пуперлиги нет абсолютно ничего, только "эммм..пук-кек мы тут короче с пасанами придумали гениальный бузинес план продавать матч Ювентус-Сосьедад за миллиард долларов".
P.s.Еще дарю бесплатно пуперлиги такую же гениальную идею, как продажа рекламы на вывеске Реал-Аталанта: прикрутить к этому самому бесплатному стримингу Unify донантную полоску DonationAlerts или сразу номер карты Переса банка Сантандер или же сразу пуперлигу транслировать на Твиче, не заморачиваясь со своей платформой.Думаю все согласятся, что мой бизнес-план ничем не хуже чем у этого Райхарта с его "рекламными контрактами".
бгг
Конкретики пока мало, а для запуска нужно все до деталей прописать и показать на суд футбольной общественности/
Наивно полагать, что будет ровная лига. Особенно когда два хитромордых выписывают себе бонусы по лярду
10 рекламных слотов раскиданные внутри матча по 1,5 минутным перерывам приносят гораздо больше денег, чем 1 рекламный слот на 15 минут. Это как бы очевидно всем. И по этому американцы этим активно пользуются.
А просмотр могул сделать бесплатным, а потом сделают платным и потом заставят покупать и дополнительные подписки.
Американцы отлично умеют продавать и считать. Они создают самый продаваемый контент в мире и в плане рекламы и пропаганды они далеко впереди всего мира, но я не могу смотреть их спорт. Я очень люблю Баскетбол, но мне очень тяжело смотреть и я не помню когда в последний раз смотрел матч от начала и до конца, я их просто выключаю из за постоянной рекламы и остановок. И с футболом будет тоже самое.
Вадуц и Андорра будут в Суперлиге !
А то я уж волноваться начал за малые клубы
Попытка купить малые клубы выглядит убого.
УЕФА без проблем сможет сделать адекватный ответ.
Вопрос - кто займет место Пари НН в РПЛ)
В итоге от такой наглой лжи идет лишь отторжение