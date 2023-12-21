Бернд Райхарт: «Суперлига – альтернатива ЛЧ, это открытое и меритократическое соревнование. Саудовских клубов не будет – это европейский проект»
Генеральный директор Суперлиги высказался о будущем турнира.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Мир футбола привык к жесткой 70-летней монополии. Придется менять чип. Кому-то это будет стоить дороже, кому-то меньше. Клубы должны понимать, какие огромные возможности у них есть.
До сих пор даже лучшим клубам Европы угрожали [чтобы они не вступали в состав Суперлиги]. Угрозы реальны. Я видел комментарии команд, в которых упоминалась Суперлига прошлого, а не нынешняя. Сейчас это открытое и меритократическое соревнование.
В Суперлиге не будет никаких привилегий ни для одного клуба. Ни один саудовский клуб не сможет войти в ее состав. Это европейский и только европейский проект.
Ла Лига и Суперлига могут прекрасно сосуществовать. Суперлига – альтернатива Лиге чемпионов.
Мы работаем на благо футбола и поэтому разговариваем со всеми, включая УЕФА. Нас не хотели слушать, так работает монополия. Теперь ситуация изменилась», – сказал Бернд Райхарт.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
С чего бы уефа не умеет в турниры и шоу, ЛЧ вполне себе всех устраивает и болельщиков и игроков.
Сырой проект какой то непонятной лиги, какие выгоды от этого будут клубам? Игрокам? Болельщикам?
Пока видна выгода только Пересу с Лапортой, один станет можно сказать королём футбола, второй спасёт свой тонущий клуб. Зачем эта авантюра англичанам, немцам и тд?
Твой минус ждет тебя 😆
Так вот, открою тебе новость...
Райхарт имеет ввиду то, что Уефа непрочь продать ЛЧ Саудитам и соответственно в ней будут тогда играть еще и Саудовские клубы. И Саудиты хотят из нее сделать Лигу Чемпионов Мира!!!
В инете много инфы....
То есть, будете наблюдать за матчем в 1/8 ЛЧ АльВахда - Боруссия Дортмунд...
Но в итоге все равно прогадал и зазывает малышей чтобы ему дяди дали миллиард) Которым он делиться естественно не будет
какая Суперлига, когда Пересу жить осталось 2 понедельника
ржу с дурачков верящих в это