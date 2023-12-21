Бернд Райхарт: «Суперлига – альтернатива ЛЧ, это открытое и меритократическое соревнование. Саудовских клубов не будет – это европейский проект»

Теги Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Генеральный директор Суперлиги высказался о будущем турнира.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Мир футбола привык к жесткой 70-летней монополии. Придется менять чип. Кому-то это будет стоить дороже, кому-то меньше. Клубы должны понимать, какие огромные возможности у них есть.

До сих пор даже лучшим клубам Европы угрожали [чтобы они не вступали в состав Суперлиги]. Угрозы реальны. Я видел комментарии команд, в которых упоминалась Суперлига прошлого, а не нынешняя. Сейчас это открытое и меритократическое соревнование.

В Суперлиге не будет никаких привилегий ни для одного клуба. Ни один саудовский клуб не сможет войти в ее состав. Это европейский и только европейский проект.

Ла Лига и Суперлига могут прекрасно сосуществовать. Суперлига – альтернатива Лиге чемпионов.

Мы работаем на благо футбола и поэтому разговариваем со всеми, включая УЕФА. Нас не хотели слушать, так работает монополия. Теперь ситуация изменилась», – сказал Бернд Райхарт.

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39 комментариев
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Ответ Валдис Пельш
Комментарий удален модератором
Это бан
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+14
Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Причём здесь диктатура?)
С чего бы уефа не умеет в турниры и шоу, ЛЧ вполне себе всех устраивает и болельщиков и игроков.
Сырой проект какой то непонятной лиги, какие выгоды от этого будут клубам? Игрокам? Болельщикам?
Пока видна выгода только Пересу с Лапортой, один станет можно сказать королём футбола, второй спасёт свой тонущий клуб. Зачем эта авантюра англичанам, немцам и тд?
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Сейчас конечно очень много шума вокруг Суперлиги, и будет это ещё достаточно долго. Но мне не совсем понятно, как турнир, на котором выросло не одно поколение, который многих вдохновлял всё это время, удивлял, покорял, радовал, разочаровывал и в принципе приносил кучу эмоций, сейчас может оказаться забытым, из-за выскочки Суперлиги. Я конечно понимаю, что некоторые вопросы к УЕФА имеются. Но всё это, что было с нами в Лиге Чемпионов, даже при полноценном запуске Суперлиге забыто и оставлено в прошлом не будет. Всё-таки давайте вспомним, кто приносил нам удовольствие по вечерам на середине сложной недели 😉
+8
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В составе лиги всего две команды, а они рассуждают про запреты. Это очень смешно, для начала наберите хотя бы команд 10. Пока все идет к тому, что будете собирать клубы из РПЛ. Все кто могли уже отказались от этого проекта
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Ответ Руслан Хайбулов
зря он так про саудитов, надо было написать, двери открыты для шейхов, и хана УЕФА которая живёт на взятках хозяев ПСЖ и Ман Сити. зачем им содержать такие дорогие клубы когда они могут свои заявить в Суперлигу
Видимо, среди европейских клубов разных мастей сильны антисаудовские настроения. Иначе он не был бы столь категоричен по отношению к ним.
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Риго, не заставляй ждать тебя так долго)

Твой минус ждет тебя 😆
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зря он так про саудитов, надо было написать, двери открыты для шейхов, и хана УЕФА которая живёт на взятках хозяев ПСЖ и Ман Сити. зачем им содержать такие дорогие клубы когда они могут свои заявить в Суперлигу
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Вспомните кто создавал УЕФА и ФИФА? Не Реал Мадрид ли? 😁
Также Реал Мадрид создал Евросоюз и ООН и, возможно, Соединенные Штаты Америки (но это неточно).
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Ответ alexmixer9
Причём здесь диктатура?) С чего бы уефа не умеет в турниры и шоу, ЛЧ вполне себе всех устраивает и болельщиков и игроков. Сырой проект какой то непонятной лиги, какие выгоды от этого будут клубам? Игрокам? Болельщикам? Пока видна выгода только Пересу с Лапортой, один станет можно сказать королём футбола, второй спасёт свой тонущий клуб. Зачем эта авантюра англичанам, немцам и тд?
судя как играют АПЛ в лч,это и сейчас им особо не нужна)
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Ответ добрый грек
Интересно, что " ни один саудовский клуб не сможет войти в её состав" прозвучало после отказа от участия в Суперлиге ПСЖ и Мансити.
МанСити и ПСЖ не имеют отношения к Саудовской Аравии, у них владельцы из других стран.
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Ответ добрый грек
Интересно, что " ни один саудовский клуб не сможет войти в её состав" прозвучало после отказа от участия в Суперлиге ПСЖ и Мансити.
Ты не слишком следишь за футболом раз такое пишешь)))
Так вот, открою тебе новость...
Райхарт имеет ввиду то, что Уефа непрочь продать ЛЧ Саудитам и соответственно в ней будут тогда играть еще и Саудовские клубы. И Саудиты хотят из нее сделать Лигу Чемпионов Мира!!!
В инете много инфы....
То есть, будете наблюдать за матчем в 1/8 ЛЧ АльВахда - Боруссия Дортмунд...
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Ответ добрый грек
Интересно, что " ни один саудовский клуб не сможет войти в её состав" прозвучало после отказа от участия в Суперлиге ПСЖ и Мансити.
Так речь идет именно про саудовские клубы, а не европейские чьи владельцы Саудовцы (как бы это не звучало)
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Вспомните кто создавал УЕФА и ФИФА? Не Реал Мадрид ли? 😁
Нет, не он. Поучи матчасть.
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Ответ #SharkTeam
какие еще законы але. Перес и Ко придумали лабуду, чтобы другие частные владельцы не могли тратить собственные деньги на собственный клуб. Но в итоге все равно прогадал и зазывает малышей чтобы ему дяди дали миллиард) Которым он делиться естественно не будет
Дядя Мансур? 😁
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Ответ #SharkTeam
какие еще законы але. Перес и Ко придумали лабуду, чтобы другие частные владельцы не могли тратить собственные деньги на собственный клуб. Но в итоге все равно прогадал и зазывает малышей чтобы ему дяди дали миллиард) Которым он делиться естественно не будет
потому что эти американские фонды придумали платить клубам через лигу и инвестиции. А меркантильным англичанам плевать от кого деньги. От алигархов и России (Усманов, Абрамович) саудиты, шейхи или американцы. Англичанам всегда было плевать, главное чтобы потоки миллиардов не прекращались.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Нет, лучше пусть Сити нарушает все законы, а наказывают другие клубы. Это справедливость? 😁
какие еще законы але. Перес и Ко придумали лабуду, чтобы другие частные владельцы не могли тратить собственные деньги на собственный клуб.
Но в итоге все равно прогадал и зазывает малышей чтобы ему дяди дали миллиард) Которым он делиться естественно не будет
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Ответ #SharkTeam
Вранье. Да еще и недальновидное
Вранье, это когда Ман Сити и ПСЖ нарушают ФФП, а страдает клуб из Румынии или Венгрии 😁
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Комментарий удален модератором
Ответ Руслан Хайбулов
Комментарий удален модератором
Перес на Путина поболее похож так то
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Ответ Arthurino
Чеферин, который хотел позвать Аль-Наср и Аль-Хиляль в ЛЧ: 🚬🗿
Как все охотно повелись на вбросы каких-то арабских журналюг
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Ответ Руслан Хайбулов
зря он так про саудитов, надо было написать, двери открыты для шейхов, и хана УЕФА которая живёт на взятках хозяев ПСЖ и Ман Сити. зачем им содержать такие дорогие клубы когда они могут свои заявить в Суперлигу
большая политика
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Ответ ДедаДома.нет
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
европейских топ клубов тоже не будет, лишь горстка.
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Хех. За всеми красивыми словами стоят банальные вопросы денег. Даже сейчас инициаторы говорят УЕФА - пересмотрим распределение денег и можете оставаться у власти )
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А чел то складно говорит
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ахахах
какая Суперлига, когда Пересу жить осталось 2 понедельника
ржу с дурачков верящих в это
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Интересно, что " ни один саудовский клуб не сможет войти в её состав" прозвучало после отказа от участия в Суперлиге ПСЖ и Мансити.
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Комментарий удален модератором
Чеферин, который хотел позвать Аль-Наср и Аль-Хиляль в ЛЧ: 🚬🗿
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