Гендиректор Суперлиги: «Клубы могут отлично выступить в еврокубках, но не попасть туда на следующий сезон. Это несправедливо, мы решим эту проблему»

Теги Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Гендиректор Суперлиги заявил, что турнир исправит недостатки нынешних еврокубков.

«Краеугольным камнем нашего предложения остаются десять принципов, которые мы опубликовали в феврале.

Некоторые из них стоит повторить, например, про то, что участие будет основано на спортивных заслугах. Постоянных членов не будет, а клубы останутся приверженцами своих национальных лиг.

В ходе обсуждений с клубами мы выявили две большие проблемы. Первая заключается в том, что клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Это несправедливо и не соответствует концепции спортивных заслуг.

Во-вторых, клубы не могут брать на себя обязательства по расходам на игроков, инфраструктуру, женские команды, потому что при нынешней системе подавляющее большинство клубов не может рассчитывать на доходы из Европы.

Мы считаем, что структура нашего турнира поможет решить эти проблемы и в то же время предоставит игрокам и болельщикам возможности для более высокого уровня футбола», – сказал Бернд Райхарт.

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45 комментариев
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ахахаха, вот это спортивный принцип)
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Короче, всё тот же закрытый клуб за всей завесой популизма
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Да АПЛ, ПСЖ и консервативные немцы пошлют Суперлигу, о чём эти разговоры
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+27
Как вы решите?) Убийством спортивного принципа?
+25
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+21
Пхах, вот и ваша вшивая мемлига)
+19
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Почему же это несправедливо, это очень справедливо, это и есть спортивный принцип отбора, проявил себя в национальном первенстве (длительном турнире) - добро пожаловать в еврокубки, нет - так извини.
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+16
Клуб отлично выступает в национальной лиге, но не попадает к еврокубки, потому что место занято грандом. Это справедливо?
+15
-2
+13
хоть бы клубы суперлиги забанили 🙏🏻
мешки десятилетиями скупали рынок переплачивая в разы и было норм, а как конкуренты повявились так мерзость на пересе заныла
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+13
Ответ Трент Резнор
Как вы решите?) Убийством спортивного принципа?
Странное заявление. Постоянных участников не будет, но при этом сказал былые спортивные заслуги. Простые болельщики итак настроены агрессивно против Суперлиги, так что зачем всё усложнять такими заявлениями 🤷‍♂️
+10
-2
+8
Если англичане в это не будут вписываться, то суперлига мертва. А англичане в это не будут вписываться, потому что апл по доходам уже суперлига и зачем им создавать что то еще и делиться с кем то.
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Хм, то есть клуб проваливает чемпионат и не попадает в Европу, а в Суперлиге говорят, что "решат вопросик".
Кто тут искал здоровую конкуренцию в закрытом клубе богачей?)
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+6
Ну то есть то, что суперлига - элитистский проект всё верно?
+6
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+6
Ответ qiqe
хоть бы клубы суперлиги забанили 🙏🏻 мешки десятилетиями скупали рынок переплачивая в разы и было норм, а как конкуренты повявились так мерзость на пересе заныла
согласен, нет развивать ЛаЛигу, теперь хотят выкачивать деньги за счет других топ-клубов
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+4
Ответ RowLD
Комментарий скрыт
Что значит не будет постоянных участников? Барсу и Реал можно будет выбить из Суперлиги? Дешевый популизм и больше ничего.
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Ответ RowLD
Опубликованный формат подразумевает, что можно. Команды будут перемещаться между дивизионами
Сколько команд будут перемещаться ? Например, условный Реал занял в Ла Лиге 10 место, а в Супер Лиге ну скажем то же 10 и он из дивизиона Star некуда не уходит. Вопрос: как занимаемое место в Ла Лиге влияет на место в Супер Лиге ?!
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Ответ NartApsua
Ну тогда и победитель ЛЧ не должен в ней участвовать на следующий год, если не пробился в неё через национальный чемпионат.
Я лично не против, но вот сделали такое исключение (как и для победителя ЛЕ), но это же исключение, а не правило, разницу улавливаете?
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+3
Вот и перешли к главному. Топ-клубы (главным образом из Испании и Италии) хотят больше денег, сколько не кричи про ужасную монополию УЕФА и не обещай бесплатные трансляции.

"Клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать в еврокубках в следующем сезоне" - нет, если не подменять понятия, то не могут. Это буквально невозможно.
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Спалил контору
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Первая заключается в том, что клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Это несправедливо и не соответствует концепции спортивных заслу
заслуг перед чем или кем?!!
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Ответ Фрэнк Канистра
Если англичане в это не будут вписываться, то суперлига мертва. А англичане в это не будут вписываться, потому что апл по доходам уже суперлига и зачем им создавать что то еще и делиться с кем то.
У англичан еще и закон оперативно парламент принял, создавая регулятора, который будет контролировать такие вещи. Там очень консервативное общество и , если будет угроза низшим лигам( а их там с десяток), то ни в какую суперлигу никто не впишется
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Ответ Leon Petov
Да АПЛ, ПСЖ и консервативные немцы пошлют Суперлигу, о чём эти разговоры
псж еще кому то интересен? летом мбаппе уйдет и про них вообще забудут.
+1
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+1
Ответ Leon Petov
Да АПЛ, ПСЖ и консервативные немцы пошлют Суперлигу, о чём эти разговоры
У современного футбола есть лишь один язык — язык денег. Если купюры в Суперлиге будут шуршать слаще, то никто долго думать не станет.
+3
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Ответ Leon Petov
Да АПЛ, ПСЖ и консервативные немцы пошлют Суперлигу, о чём эти разговоры
Вот за Боэли и Глейзеров я бы не был так уверен
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+1
Это как раз справедливо, клованы.
Потому что это подчеркивает ценность национальных чемпионатов.

А эта шайка хочет уничтожить национальные чемпионаты, чтобы делить бабло между избранными.

Позорлига во главе с позором футбола Пересом будет уничтожена.
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короче, Перес и Ляпорта набивают карманы, остальным крошки
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Ответ Hasan Boysiahyader
Сколько команд будут перемещаться ? Например, условный Реал занял в Ла Лиге 10 место, а в Супер Лиге ну скажем то же 10 и он из дивизиона Star некуда не уходит. Вопрос: как занимаемое место в Ла Лиге влияет на место в Супер Лиге ?!
В Суперлиге планируется (пишу о том, формате, что был опубликован сегодня, возможно, потом что-то будет меняться) 3 дивизиона. В Star (высшем) и Gold (втором) будет 16 команд. Их разделят на 2 группы по 8 команд. 4 лучшие в своих группах выйдут в плей-офф, а последние команды в своих группах вылетают в дивизион Gold, на их место попадают финалисты плей-офф дивизиона Gold. В иерархии, которую сейчас предложила А22, домашние лиги фигурируют только ниже дивизиона Blue (это третий и низший дивизион). Как я это понимаю, каждый год команды будут вылетать из дивизиона Blue (где, кстати, будет уже 32 команды) и пытаться туда пробиться через национальные чемпионаты в следующем сезоне, а на их место придут команды, которым согласно занятому месту в чемпионате, будет положено место в дивизионе Blue. То есть не может быть такого, что команда играла в высшем дивизионе, а в следующем сезоне не будет играть ни в одном из дивизионов Суперлиги. Ей надо сначала вылететь во второй дивизион, потом в третий и только потом она вылетает из Суперлиги полностью, с возможностью вернуться по результатам следующего сезона
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Ответ RowLD
Опубликованный формат подразумевает, что можно. Команды будут перемещаться между дивизионами
По их же описанию механизма - в 3 дивизионе будут 32 команды и туда команды будут приходить по заслугам нац. чемпионатов и эти 32 будут бороться за место в дивизионе Gold на следующий сезон. По сути условно это открытый турнир в котором возможно (!), когда-нибудь Реал, лет через 100 он опуститься в дивизион Blue. Как в АПЛ, когда-нибудь Ливерпуль в Чемпионшип упадет, когда-нибудь.
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Ответ NartApsua
Ну тогда и победитель ЛЧ не должен в ней участвовать на следующий год, если не пробился в неё через национальный чемпионат.
Камон. Не допускать действующего чемпиона - такое себе.
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Ответ Андрей Хомиченок
Вот за Боэли и Глейзеров я бы не был так уверен
Глейзеров интересует доход. АПЛ генерирует огромные суммы денег. МЮ исключат из АПЛ при вхождение в Суперлигу. Будет Суперлига приносить сколько приносит АПЛ? Сомнительно.
Глейзеры никуда не рыпнутся 100%, они вообще в последние годы ничего особо менять не хотят их всё устраивает.
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"Клубы могут отлично выступить в еврокубках, но не попасть туда на следующий сезон. Это несправедливо, мы решим эту проблему"
Правила квалификации в ек максимально прозрачные: финишируешь в еврокубковой зоне - будешь участвовать
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