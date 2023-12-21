Гендиректор Суперлиги: «Клубы могут отлично выступить в еврокубках, но не попасть туда на следующий сезон. Это несправедливо, мы решим эту проблему»
Гендиректор Суперлиги заявил, что турнир исправит недостатки нынешних еврокубков.
«Краеугольным камнем нашего предложения остаются десять принципов, которые мы опубликовали в феврале.
Некоторые из них стоит повторить, например, про то, что участие будет основано на спортивных заслугах. Постоянных членов не будет, а клубы останутся приверженцами своих национальных лиг.
В ходе обсуждений с клубами мы выявили две большие проблемы. Первая заключается в том, что клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Это несправедливо и не соответствует концепции спортивных заслуг.
Во-вторых, клубы не могут брать на себя обязательства по расходам на игроков, инфраструктуру, женские команды, потому что при нынешней системе подавляющее большинство клубов не может рассчитывать на доходы из Европы.
Мы считаем, что структура нашего турнира поможет решить эти проблемы и в то же время предоставит игрокам и болельщикам возможности для более высокого уровня футбола», – сказал Бернд Райхарт.
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мешки десятилетиями скупали рынок переплачивая в разы и было норм, а как конкуренты повявились так мерзость на пересе заныла
Кто тут искал здоровую конкуренцию в закрытом клубе богачей?)
"Клубы могут показывать отличные результаты на европейском уровне, но не участвовать в еврокубках в следующем сезоне" - нет, если не подменять понятия, то не могут. Это буквально невозможно.
заслуг перед чем или кем?!!
Потому что это подчеркивает ценность национальных чемпионатов.
А эта шайка хочет уничтожить национальные чемпионаты, чтобы делить бабло между избранными.
Позорлига во главе с позором футбола Пересом будет уничтожена.
Глейзеры никуда не рыпнутся 100%, они вообще в последние годы ничего особо менять не хотят их всё устраивает.
Правила квалификации в ек максимально прозрачные: финишируешь в еврокубковой зоне - будешь участвовать