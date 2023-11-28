Депутат Журова: «Футбольная сборная СССР выигрывала Олимпиаду дважды, а Россия даже не отбирается туда. В Союзе не было иностранцев, как часто играли с европейцами? Уезжали ли советские игроки? Нет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Аргентины по футболу Светлана Журова Государственная дума сборная СССР олимпийская сборная России Олимпийский футбольный турнир Политика Футбол

Светлана Журова напомнила о победах футбольной сборной СССР на Олимпиадах.

«Все к чему-то привыкли, например к сборам за границей, хотя сейчас никто не отменяет эти сборы у наших игроков. Футболисты как ездили в теплые страны, в которых тренировались, когда у нас холодно, так и ездят потренироваться.

Если же говорить о перспективах российского футбола, то давайте вспомним, как часто в Советском Союзе наша футбольная сборная играла с европейцами? Уезжали ли советские футболисты, приглашали их играть в какие-то иностранные клубы? Нет.

Но при этом СССР был олимпийским чемпионам дважды! Сейчас же Россия даже не отбирается на Олимпийские игры.

Я не вижу в нынешней ситуации проблем для футбола, можно развиваться и здесь. Просто некоторые футболисты теперь высказывают антипатриотичные вещи, говорят, что если вы не уедете из России, то вашей карьере конец. Но сами они все тренировались в России, получали российские деньги, а уехав из страны, начинают говорить, что российскому футболу конец.

Мы играли без иностранных клубов! В СССР не было даже иностранцев, которые сейчас, играя в России, передают опыт другой игры, учат чему-то новому.

Никто еще не отменял страны БРИКС. Та же Аргентина – чемпион мира! Можно делать встречи, игры, мастер-классы, совместно проводить сборы, если кому-то это надо, но об этом лучше тренеров спросить.

Говорят, что российский футбол закончился. Но если это так, значит, все это время мы вообще не развивали футбол и должны расписаться в собственной профнепригодности. Но это же не так! Зачем обижать игроков, которые готовы и хотят играть в России, и детей наших, которые тренируются здесь?

Наоборот, надо использовать все это для того: развивать, понимать, что мы еще можем сделать. Никакие санкции и запреты нам не страшны, наши деды и отцы ничего не боялись. Бояться – значит быть слабым, а слабым спортсмен быть не может. Если он пасует перед такими вызовами – значит, он не спортсмен для меня», – отметила депутат Государственной думы Журова.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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56 комментариев

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Назар Игорь
Не надо осуждать Журову. Они там настолько изолировались от внешнего мира что просто не знают нынешнего положения дел не только в спорте, но и в стране в целом. У них свой мирок с хорошими доходами, с халявными квартирами, дачами и машинами, наконец свой божок, которому они поклоняются и считают непогрешимым.
+79
-4
+75
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David Rigert
бредит тетка.
+61
-7
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antiginer
Тетя застряла в чб тв,а ведь не такая и старая. Дела...
+23
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+22
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Artem Piatkov
Ответ David Rigert
бредит тетка.
Да, Олимпиада в футболе котируется даже ниже, чем условная Лига Наций

Там играют по сути студенты (до 23) с поправкой, что можно 3 футболистов старше 23 пригласить (и едут в основном пенсионеры или звёзды типа Неймара, которые на крупных турнирах ничего не выиграли)

С ЧМ и Евро по уровню ОИ и рядом не стояли

П. С.: Кстати, даже в хоккее условный Кубок Мира, который в Канаде разыгрывают, по именам сильнее, чем ОИ и хоккейный ЧМ
+22
-3
+19
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КобеКириленко
Че она вообще несёт? У них там в Думе,есть тесты на наркотики или на IQ? Оказывается сборная СССР редко играла с европейскими сборными. А ещё с иностранными клубами не встречались. Я уж молчу про Олимпиаду. Она уже после создания ЧМ была третьеразрядным турниром. Это наши все что угодно делали: меня систему календаря чемпионата,вызывали лучших футболистов,кормили их допингом. И в итоге все равно проигрывали условной ГДР. Вот из за таких неадвекатов мы и реализуем во всех сферах не больше половину возможностей.
+18
-1
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Евгений Квасников
тётка застряла в прошлом. увы сравнивать тогда и сейчас очень спорно.Небо и земля.
+16
-3
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Night Crawler
Могу ошибаться, но советские футболисты, как и польские, ГДР-овские и другие из соцстран не считались профессионалами (получали зп как офицеры, работники ведомств, заводов и т.д.), поэтому не подлежали возрастному лимиту. А 30-летним опытным мужикам всё-же полегче обыгрывать 20-летних пацанов. Да и на Олимпиаду капстраны обычно забивали - не тот уровень.
+8
-1
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snork
Все пафосные слова таких как Журова гроша ломаного не стоят. Такие как она крушили все на своем пути к чему прикасались ради собственного благополучия. Придет время оценят их деятельность, степень их лжи и воздадут по «заслугам».
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АРТУР АЛИЕВ
В СССР депутаты не отдыхали в загнивающем западе и не имели там недвижимость, а дети их учились дома. Почему бы это не вспомнить и не применить нынешним "избранникам народа"
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brig_Mercury
Интересно, а как во времена СССР жили депутаты? Не знаю, как Журова, а депутат Шипулин во времена СССР отъехал бы на Колыму за свои нетрудовые ежегодные доходы. И на Журову тоже что-то нашлось бы. Наверное на иномарках в то время не часто можно было встретить слугу народа. Или пусть от смартфона откажется в пользу вертушки проводной. Футбол кстати тоже вперёд шагнул. Во времена СССР не было такой зависимости от тренера и такой интенсивности игры даже близко. Так что как обычно показала свою профессиональную непригодность как представитель спорта в Думе.
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ta-tosha
Ты тоже уже никуда не уедешь, разве что на кичу
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Этот Райола хочет денег
Сборная СССР играла на ЧМ, ЧЕ, ОИ. А так же регулярно товарняки с различными сборными мира. Мотивация была и запредельная. Тетка просто натягивает сову на глобус
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JENNINGS
Она явно нездорова🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Тёма Тёма
Тогда развивалась наука, фармакология, тренерское новаторство... А сейчас всё это в руинах. А с этого надо начинать. Тогда и результат придет, независимо от Европы
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Саша Пушкин
Ответ Назар Игорь
Не надо осуждать Журову. Они там настолько изолировались от внешнего мира что просто не знают нынешнего положения дел не только в спорте, но и в стране в целом. У них свой мирок с хорошими доходами, с халявными квартирами, дачами и машинами, наконец свой божок, которому они поклоняются и считают непогрешимым.
Она хоть отдает себе отчет в том, что крошит и на придворный Зенит- провинциальную команду, которую сочувствующие ей называют главной в стране и вообще витриной всего отечественного ногомяча?
Про Зенит, который под разговоры из каждого утюга про патриотизм и импортозамещение, превратился в бразильскую команду?
Там лишь два человека, которые могли бы быть призваны в сборную выходят в старте.
Кто там рядом с ней кормится и чуть сообразительнее ее, объясните этой тетке, что нагоняя на властную игрушку и памятник российской коррупции, можно потом иметь бледный вид и придется долго оправдываться.
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Don_Krebs
Если же говорить о перспективах российского футбола, то давайте вспомним, как часто в Советском Союзе наша футбольная сборная играла с европейцами? ------------

Очень часто. Именно постоянное участие в отборах и финальных турнирах ЧЕ, ЧМ и олимпиад, а также огромное количество товарищеских матчей с классными командами сделало ее довольно крепкой по европейским меркам сборной. Советский футбол учился у европейского и имел возможность мгновенно применять позаимствованные идеи на практике, развивать, адаптировать их под себя. Без этого не было бы расцвета киевского Динамо и великолепной сборной Лобановского как синтеза передовой футбольной теории Европы и придуманных на ее основе собственных разработок.
Но характерно, что даже тут у совков начинается все та же старая песня, которая сводит весь спорт к сборным. Эта тяга к потемкинским деревням у имперских лизоблюдов неистребима. Как будто не существует клубного спорта, юношеского спорта, детского. Нет, для диктаторских режимов спорт - всего лишь инструмент политики, для них если нет сборных - нет смысла в таком спорте.
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DiegoBaggioRonaldinho
Нынешняя сборная СССР - это Зинченко, Кварацхелия, Мудрик, Мхитарян, Миколенко, Шомуродов, Сперцян, Малиновский, Турбин, Довбик, Мамардашвили, Яремчук, Алип, Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук и многие другие!
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A K
И что это советские футболисты не уезжали? Может, мешало что-то?
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maryat
Такое не лечится, соболезную ей
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Заборостроитель
Ответ Artem Piatkov
Да, Олимпиада в футболе котируется даже ниже, чем условная Лига Наций Там играют по сути студенты (до 23) с поправкой, что можно 3 футболистов старше 23 пригласить (и едут в основном пенсионеры или звёзды типа Неймара, которые на крупных турнирах ничего не выиграли) С ЧМ и Евро по уровню ОИ и рядом не стояли П. С.: Кстати, даже в хоккее условный Кубок Мира, который в Канаде разыгрывают, по именам сильнее, чем ОИ и хоккейный ЧМ
Фаны Месси и Халка не согласны😀
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Proline
Сборная СССР играла во всех турнирах, советские клубы играли в Еврокубках, а легионеры тогда были редкостью и в Европе.
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Заборостроитель
С 60 годов по несколько раз в год до недавнего принятого решения
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Ебздрогыч
Никто еще не отменял страны БРИКС. Та же Аргентина – чемпион мира!

Новый президент Аргентины послал этот брикс далеко и надолго
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Артур Джаниашвили
Я тоже хочу быть Журовой. Думать не надо, бабки платят, жильё правительственное. Сказка.
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Kit244098
Как же простой тренер из первой лиги своими словами возбудил всю эту свору. Слушаешь их всех и душа поёт. Даже совок взялись вспоминать. Скоро наверное дойдут до Дмитрия Донского и до Александра Невского. Жги ещё, Светка))
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Александр Лобода
И так во всем... депутаты в нашей стране настолько оторваны от реальности, что их высказывания ну это просто рука-лицо....
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Vals
Уверен, что эта тётка даже не знает как проводится отбор на футбольную Олимпиаду и кто там вообще может играть. 🤣
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D-M
Ответ Pasta
Советская сборная по футболу что-то выигрывала(хотя на Олимпиады в целом пофиг, там ценность была в Евро и в мемном звание "чемпионы мира в товарняках"), потому что была СОВЕТСКАЯ система подготовки спортсменов. Были развиты ДЮСШ, детский и юношеский уровень, был хороший "скаутинг" талантов и отбор этих самых талантов. Плюс СССР все же был больше, и поэтому где-то помогала Украинская АССР, где-то Белорусская, а где-то Грузинская. А сейчас что? СССР стал загибаться еще сам по себе, из-за кризиса власти... Вместо Ленина и Сталина, пришли люди гораздо более убогого уровня, и закономерно все закончилось на бездарнейшем Горбачеве. Но с момента развала СССР, прошло уже 32 года, а Россия толком нигде ничего не улучшила... Медицина в упадке, образование в упадке, спорт в упадке... Везде приватизации, капитализации, оптимизации и прочее... Журова либо дура, либо говорит лишь то, что "ей велят", либо скорее всего оба этих пункта. Вопрос в том, что делают спортсмены в Думе и почему они решают(ну якобы), как жить простым людям? Журова не разбирается в капитализме, коммунизме, социализме, экономике, истории, и даже как выяснилось не знает причин успеха советской футбольной школы... Что она может кому-то говорить, кого-то учить и за кого-то что-то решать? Покаталась на коньках и хватит. На пенсию карасей ловить в проруби... При чем тут б**ть вообще легионеры... Причинно-следственные связи вообще не тут и даже не там, их просто нету в принципе...
"Украинская АССР" ахаха)) Горбачев у него "бездарнейший")) смотря с кем сравнивать))
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enrique rodriguez
Ответ AERN
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Как наличие медали добавляет человеку совести или мозгов?
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RWMen
Ответ Ебздрогыч
Никто еще не отменял страны БРИКС. Та же Аргентина – чемпион мира! Новый президент Аргентины послал этот брикс далеко и надолго
И что дальше? Он имбецил, ты так не считаешь?
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RWMen
Ответ Kit244098
Как же простой тренер из первой лиги своими словами возбудил всю эту свору. Слушаешь их всех и душа поёт. Даже совок взялись вспоминать. Скоро наверное дойдут до Дмитрия Донского и до Александра Невского. Жги ещё, Светка))
Причем здесь тренер из первой лиги? Она про Березуцкого говорила.
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justbored
Ответ Night Crawler
Могу ошибаться, но советские футболисты, как и польские, ГДР-овские и другие из соцстран не считались профессионалами (получали зп как офицеры, работники ведомств, заводов и т.д.), поэтому не подлежали возрастному лимиту. А 30-летним опытным мужикам всё-же полегче обыгрывать 20-летних пацанов. Да и на Олимпиаду капстраны обычно забивали - не тот уровень.
Пургу какую-то несёте.
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RWMen
Ответ peantros1963
"как часто в Советском Союзе наша футбольная сборная играла с европейцами?" Каждый год играли. Почему как спортсмен - так идиот за редким исключением, а как спортсменка - так 146%? Фемки, ау? Да, я сексист и мизогин. )))
Она женщина, делайте скидку!)
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RWMen
Ответ Pasta
Советская сборная по футболу что-то выигрывала(хотя на Олимпиады в целом пофиг, там ценность была в Евро и в мемном звание "чемпионы мира в товарняках"), потому что была СОВЕТСКАЯ система подготовки спортсменов. Были развиты ДЮСШ, детский и юношеский уровень, был хороший "скаутинг" талантов и отбор этих самых талантов. Плюс СССР все же был больше, и поэтому где-то помогала Украинская АССР, где-то Белорусская, а где-то Грузинская. А сейчас что? СССР стал загибаться еще сам по себе, из-за кризиса власти... Вместо Ленина и Сталина, пришли люди гораздо более убогого уровня, и закономерно все закончилось на бездарнейшем Горбачеве. Но с момента развала СССР, прошло уже 32 года, а Россия толком нигде ничего не улучшила... Медицина в упадке, образование в упадке, спорт в упадке... Везде приватизации, капитализации, оптимизации и прочее... Журова либо дура, либо говорит лишь то, что "ей велят", либо скорее всего оба этих пункта. Вопрос в том, что делают спортсмены в Думе и почему они решают(ну якобы), как жить простым людям? Журова не разбирается в капитализме, коммунизме, социализме, экономике, истории, и даже как выяснилось не знает причин успеха советской футбольной школы... Что она может кому-то говорить, кого-то учить и за кого-то что-то решать? Покаталась на коньках и хватит. На пенсию карасей ловить в проруби... При чем тут б**ть вообще легионеры... Причинно-следственные связи вообще не тут и даже не там, их просто нету в принципе...
Она дура, но стала победителем Олимпиады, этого мало для хейтеров со спортса?
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Sanya Kruus
Они не уезжали, они сбегали
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KOT_B_yHTAX
Сколько раз набивает мяч Журова? Кто нить знает? Круче Мостового?
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Australian
’’Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите’’. (С). Стыдно же нести такое. Ведь ей референты, помощники по штату положены. А она - все сама, сама:))
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FunyaFun
Какая же она недалекая… Слов нет.
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Dmitriy Racheev
Было - Народные депутаты в эсэсэр впахивают на обычных производствах, спотрсмены выигрывают олимпиады и это не помешает стране развалиться. Стало - Ограниченные старушки-бездельницы из депутатского корпуса бредят эсэсэср, спортсмены не едут никуда кроме кубка дружественной пустыни, страна встаёт с колен.
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peantros1963
"как часто в Советском Союзе наша футбольная сборная играла с европейцами?" Каждый год играли. Почему как спортсмен - так идиот за редким исключением, а как спортсменка - так 146%? Фемки, ау? Да, я сексист и мизогин. )))
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Аврал
Ой,вы ещё комментите её бред?Уважайте себя,проходите мимо...)
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Nickolay Lyskov
А еще без айфонов, мерседесов, адидасов, с калькуляторами человеков в космос запускали, и спутники к Луне, которые не падали в океан или на ту же Луну. Эвона как было. Самое интересное, тогда Думы в стране не было. Может, это как-то связано?
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HRYNDEL
Ей опять штоль таблетки забыли дать???
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toyka
Hui с пальцем сравнивает кажется...
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kazus
Больше этой женщине не наливайте
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Квебек
если не играть то и не выиграть
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Иван Шаров
Вот вроде депутат, а зачем говорить о том, чего не понимаешь... И так они все делают
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Roman Betenya
А в 1870-м вратарям запрещено было прикасаться к мячу руками.
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