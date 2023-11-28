Депутат Журова: «Футбольная сборная СССР выигрывала Олимпиаду дважды, а Россия даже не отбирается туда. В Союзе не было иностранцев, как часто играли с европейцами? Уезжали ли советские игроки? Нет»
Светлана Журова напомнила о победах футбольной сборной СССР на Олимпиадах.
«Все к чему-то привыкли, например к сборам за границей, хотя сейчас никто не отменяет эти сборы у наших игроков. Футболисты как ездили в теплые страны, в которых тренировались, когда у нас холодно, так и ездят потренироваться.
Если же говорить о перспективах российского футбола, то давайте вспомним, как часто в Советском Союзе наша футбольная сборная играла с европейцами? Уезжали ли советские футболисты, приглашали их играть в какие-то иностранные клубы? Нет.
Но при этом СССР был олимпийским чемпионам дважды! Сейчас же Россия даже не отбирается на Олимпийские игры.
Я не вижу в нынешней ситуации проблем для футбола, можно развиваться и здесь. Просто некоторые футболисты теперь высказывают антипатриотичные вещи, говорят, что если вы не уедете из России, то вашей карьере конец. Но сами они все тренировались в России, получали российские деньги, а уехав из страны, начинают говорить, что российскому футболу конец.
Мы играли без иностранных клубов! В СССР не было даже иностранцев, которые сейчас, играя в России, передают опыт другой игры, учат чему-то новому.
Никто еще не отменял страны БРИКС. Та же Аргентина – чемпион мира! Можно делать встречи, игры, мастер-классы, совместно проводить сборы, если кому-то это надо, но об этом лучше тренеров спросить.
Говорят, что российский футбол закончился. Но если это так, значит, все это время мы вообще не развивали футбол и должны расписаться в собственной профнепригодности. Но это же не так! Зачем обижать игроков, которые готовы и хотят играть в России, и детей наших, которые тренируются здесь?
Наоборот, надо использовать все это для того: развивать, понимать, что мы еще можем сделать. Никакие санкции и запреты нам не страшны, наши деды и отцы ничего не боялись. Бояться – значит быть слабым, а слабым спортсмен быть не может. Если он пасует перед такими вызовами – значит, он не спортсмен для меня», – отметила депутат Государственной думы Журова.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Там играют по сути студенты (до 23) с поправкой, что можно 3 футболистов старше 23 пригласить (и едут в основном пенсионеры или звёзды типа Неймара, которые на крупных турнирах ничего не выиграли)
С ЧМ и Евро по уровню ОИ и рядом не стояли
П. С.: Кстати, даже в хоккее условный Кубок Мира, который в Канаде разыгрывают, по именам сильнее, чем ОИ и хоккейный ЧМ
Про Зенит, который под разговоры из каждого утюга про патриотизм и импортозамещение, превратился в бразильскую команду?
Там лишь два человека, которые могли бы быть призваны в сборную выходят в старте.
Кто там рядом с ней кормится и чуть сообразительнее ее, объясните этой тетке, что нагоняя на властную игрушку и памятник российской коррупции, можно потом иметь бледный вид и придется долго оправдываться.
Очень часто. Именно постоянное участие в отборах и финальных турнирах ЧЕ, ЧМ и олимпиад, а также огромное количество товарищеских матчей с классными командами сделало ее довольно крепкой по европейским меркам сборной. Советский футбол учился у европейского и имел возможность мгновенно применять позаимствованные идеи на практике, развивать, адаптировать их под себя. Без этого не было бы расцвета киевского Динамо и великолепной сборной Лобановского как синтеза передовой футбольной теории Европы и придуманных на ее основе собственных разработок.
Но характерно, что даже тут у совков начинается все та же старая песня, которая сводит весь спорт к сборным. Эта тяга к потемкинским деревням у имперских лизоблюдов неистребима. Как будто не существует клубного спорта, юношеского спорта, детского. Нет, для диктаторских режимов спорт - всего лишь инструмент политики, для них если нет сборных - нет смысла в таком спорте.
Новый президент Аргентины послал этот брикс далеко и надолго