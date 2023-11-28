Депутат Журова: «Футбольная сборная СССР выигрывала Олимпиаду дважды, а Россия даже не отбирается туда. В Союзе не было иностранцев, как часто играли с европейцами? Уезжали ли советские игроки? Нет»

Светлана Журова напомнила о победах футбольной сборной СССР на Олимпиадах.

«Все к чему-то привыкли, например к сборам за границей, хотя сейчас никто не отменяет эти сборы у наших игроков. Футболисты как ездили в теплые страны, в которых тренировались, когда у нас холодно, так и ездят потренироваться.

Если же говорить о перспективах российского футбола, то давайте вспомним, как часто в Советском Союзе наша футбольная сборная играла с европейцами? Уезжали ли советские футболисты, приглашали их играть в какие-то иностранные клубы? Нет.

Но при этом СССР был олимпийским чемпионам дважды! Сейчас же Россия даже не отбирается на .

Я не вижу в нынешней ситуации проблем для футбола, можно развиваться и здесь. Просто некоторые футболисты теперь высказывают антипатриотичные вещи, говорят, что если вы не уедете из России, то вашей карьере конец. Но сами они все тренировались в России, получали российские деньги, а уехав из страны, начинают говорить, что российскому футболу конец.

Мы играли без иностранных клубов! В СССР не было даже иностранцев, которые сейчас, играя в России, передают опыт другой игры, учат чему-то новому.

Никто еще не отменял страны БРИКС. Та же – чемпион мира! Можно делать встречи, игры, мастер-классы, совместно проводить сборы, если кому-то это надо, но об этом лучше тренеров спросить.

Говорят, что российский футбол закончился. Но если это так, значит, все это время мы вообще не развивали футбол и должны расписаться в собственной профнепригодности. Но это же не так! Зачем обижать игроков, которые готовы и хотят играть в России, и детей наших, которые тренируются здесь?

Наоборот, надо использовать все это для того: развивать, понимать, что мы еще можем сделать. Никакие санкции и запреты нам не страшны, наши деды и отцы ничего не боялись. Бояться – значит быть слабым, а слабым спортсмен быть не может. Если он пасует перед такими вызовами – значит, он не спортсмен для меня», – отметила депутат думы Журова.

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