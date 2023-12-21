Хавьер Тебас: «Вы не увидите Суперлигу в ближайшие 8 лет, ставлю 100 ужинов. 1000 на то, что бесплатных трансляций не будет»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас уверен, что проект Суперлиги не будет реализован.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Мы уже отреагировали. Каждому из нас придется действовать в рамках своих полномочий. Наша реакция заключается в том, что подавляющее большинство клубов выступают против этой модели. Давайте продолжим судебный процесс и постараемся добиться того, чтобы наши аудиовизуальные права не пострадали от кризиса из-за этих заявлений и того, что происходит в настоящее время. 

Время покажет, что мы были правы. Готов ли я поставить 25 ужинов? Я подниму ставку до 100 ужинов. Вы не увидите Суперлигу в ближайшие восемь лет.

А что касается бесплатных трансляций, я ставлю 1000 ужинов [что их не будет]. Они говорят, что Суперлига будет бесплатной [для зрителей]. Как вы думаете, это возможно?» – сказал президент Ла Лиги

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23 комментария
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Ответ Владимир Зюгаев
Принимаю пари Тебаса. парни, а как сообщить то ему что я принял пари)) попробую написать на имейл ла лиги, правда на английском, ибо испаниским не владею
В одноклассниках ему напиши
+36
-1
+35
АПЛ — процветает! Дорого, богато... Популярность, деньги... Шикарно. И я понятия не имею кто там глава /президент/руководитель.

Не словом, а делом.

У этого Тебаса всё разваливается, а он только ###### без умолку и ничего не делает. Пользы 0
+37
-4
+33
кто то в Твиттере комментил: "Азар будет там" ))))
+7
0
+7
Ответ Phantom1289
Ну а почему не возможно то? будут транслировать бесплатно игры, но с рекламой. Теоретически такое возможно.
Чел, чтобы понять, почему это невозможно, нужно просто взять в руки калькулятор. И открытые данные о том, сколько сейчас зарабатывают клубы от участия в ЛЧ/ЛЕ. Напомню, что общий призовой фонд 2млрд (ЛЧ) + 560 млн (ЛЕ) + 340 млн (ЛК). Чтобы переманить клубы к себе, нужно пообещать им как минимум не меньше, иначе нет смысла командам куда-то рыпаться вообще. Внимание вопрос: как ты думаешь, каким образом организаторы Суперлиги собираются привлечь более 3млрд евро в год?
+4
-1
+3
Ну а почему не возможно то? будут транслировать бесплатно игры, но с рекламой. Теоретически такое возможно.
+4
-2
+2
Принимаю пари Тебаса. парни, а как сообщить то ему что я принял пари)) попробую написать на имейл ла лиги, правда на английском, ибо испаниским не владею
+7
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+1
Бесплатно, это конечно қурам на смех, жириновщина
+3
-2
+1
Ответ Владимир Зюгаев
Принимаю пари Тебаса. парни, а как сообщить то ему что я принял пари)) попробую написать на имейл ла лиги, правда на английском, ибо испаниским не владею
Google Translate попробуй, ходят слухи что он переводит с русского на испанский.
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То есть и тебаса заинтересовали
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Ответ Владимир Зюгаев
Принимаю пари Тебаса. парни, а как сообщить то ему что я принял пари)) попробую написать на имейл ла лиги, правда на английском, ибо испаниским не владею
А англиский у тебя на уровне Винстона Черчеля да?
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Ответ Владимир Зюгаев
Принимаю пари Тебаса. парни, а как сообщить то ему что я принял пари)) попробую написать на имейл ла лиги, правда на английском, ибо испаниским не владею
Транслейтом переведи с русского на английский, а потом с английского на испанский. Если получишь ответ, дай знать, друг
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Ответ Phantom1289
Ну а почему не возможно то? будут транслировать бесплатно игры, но с рекламой. Теоретически такое возможно.
Как у некоторых буков, 240p в уголке ахах
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Ответ QWertY
И то? Бундеслига уже сейчас второй чемпионат после АПЛ: матчи отменные, трансляция качественная, атмосфера на стадионах даже клубов 3 дивизиона просто завораживает. Осталось поработать над маркетингом за пределами Германии и это уже будущий конкурент АПЛ
Смотрел я в прошлом году отменный матч двух безиднйгых команд, где клуб без хребта в очередной раз чашку Баварии отдаёт.
+1
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