Хавьер Тебас: «Вы не увидите Суперлигу в ближайшие 8 лет, ставлю 100 ужинов. 1000 на то, что бесплатных трансляций не будет»
Хавьер Тебас уверен, что проект Суперлиги не будет реализован.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Мы уже отреагировали. Каждому из нас придется действовать в рамках своих полномочий. Наша реакция заключается в том, что подавляющее большинство клубов выступают против этой модели. Давайте продолжим судебный процесс и постараемся добиться того, чтобы наши аудиовизуальные права не пострадали от кризиса из-за этих заявлений и того, что происходит в настоящее время.
Время покажет, что мы были правы. Готов ли я поставить 25 ужинов? Я подниму ставку до 100 ужинов. Вы не увидите Суперлигу в ближайшие восемь лет.
А что касается бесплатных трансляций, я ставлю 1000 ужинов [что их не будет]. Они говорят, что Суперлига будет бесплатной [для зрителей]. Как вы думаете, это возможно?» – сказал президент Ла Лиги.
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Не словом, а делом.
У этого Тебаса всё разваливается, а он только ###### без умолку и ничего не делает. Пользы 0