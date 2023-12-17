Тебас о Суперлиге: «В 2021-м она готовилась тайно, а теперь строится на лжи. Это не открытое и не демократическое соревнование, оно вредит национальным лигам»

Теги Ла Лига высшая лига Сербия Црвена Звезда Хавьер Тебас Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Хавьер Тебас обвинил организаторов Суперлиги Европы во лжи.

Ранее генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что организаторы планируют создать открытое соревнование и уже связались с представителями 60 клубов. Он также выразил надежду на то, что 21 декабря Европейский суд вынесет вердикт в пользу нового турнира. 

«Я уже упоминал, что в эти дни Суперлига генерирует фэйковые новости. Некоторые СМИ утверждали, что «Црвена Звезда» была одним из клубов, с которыми они связались, но клуб это уже опроверг.

Важно отметить, что в 2021 году первая Суперлига готовилась тайно, а теперь «новая» Суперлига декабря 2023 года строится на лжи. На самом деле они не связывались ни с одним клубом, это не открытое и не демократическое соревнование, и оно также наносит вред национальным лигам.

 Они лгут так много, что до сих пор скрывают, что за компанией A22 Sports, фэйковыми новостями, инфлюэнсерами в социальных сетях стоит «высшее существо», «спаситель» футбола... (вероятно, Тебас имеет в виду президента «Реала» Флорентино Переса – Sports.ru). 

В эти дни они будут продолжать лгать, и на следующий день после вынесения приговора они будут продолжать лгать... «покупать» статьи, заказывать видео, обманывать. Это не шутка, это чистая правда.

Футбол не хотел организации Суперлиги в апреле 2021 года, он не захочет этого и в декабре 2023-го», – заявил президент Ла Лиги

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15 комментариев
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за пару лет, Ла Лига уже потерял ту силу который овладел в 2010х. во многом, Тебас, это ты в этом виноват.
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Ну Тебас точно вредит одной национальной лиге.
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Ответ RealJon
за пару лет, Ла Лига уже потерял ту силу который овладел в 2010х. во многом, Тебас, это ты в этом виноват.
а это тебас заставлял покупать игроков по 100 лямов и отдавать большую часть денег на зарплаты? Где деньги Севильи? А она многократный победитель ЛЕ. А где бабло барсы? А Атлетико выкинуло бабки на ветер. Это тебас во всем виноват?
+4
-3
+1
Ответ Женя Дерунов
а это тебас заставлял покупать игроков по 100 лямов и отдавать большую часть денег на зарплаты? Где деньги Севильи? А она многократный победитель ЛЕ. А где бабло барсы? А Атлетико выкинуло бабки на ветер. Это тебас во всем виноват?
посмотри на трансферы «многократного победителя ле» и сравни с трансферами фулхема или виллы за год, севилья распродает своих лидеров, любой английский лифт же может позволить закуп на 100 млн в год.
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Так в итоге Црвена Звезда опровергла? Если это так, то Тебас полностью прав?
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Какое же всё-таки омерзительное существо этот тебас
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Идея не умерла. Интриги,скандалы и ложь. И,главное,на кону большие деньги. Ожесточенная схватка за будущее европейского клубного футбола продолжается
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Буду краток: дед, пей таблетки
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На фоне новости про клубный ЧМ)) Ну-ну)
Зато УЕФА и ФИФА открыто действуют и просто топят нынешнюю структуру футбола. Бейся с чиновниками этих организаций, Тебас, и глядишь, Суперлига и не понадобится.
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Забавно, как Тебас и Чеферин говорят о демократичности соревнований, при этом пытаются обнулять свои сроки, чтобы ещё оставаться на должности определенное количество времени
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шавка УЕФА
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А ла лига, уефа и фифа - образцы демократии. Все президентские выборы с одним кандидатом проводятся
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