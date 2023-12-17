Тебас о Суперлиге: «В 2021-м она готовилась тайно, а теперь строится на лжи. Это не открытое и не демократическое соревнование, оно вредит национальным лигам»

Хавьер Тебас обвинил организаторов Суперлиги Европы во лжи.

Ранее генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что организаторы планируют создать открытое соревнование и уже связались с представителями 60 клубов. Он также выразил надежду на то, что 21 декабря Европейский суд вынесет вердикт в пользу нового турнира.

«Я уже упоминал, что в эти дни Суперлига генерирует фэйковые новости. Некоторые СМИ утверждали, что « » была одним из клубов, с которыми они связались, но клуб это уже опроверг.

Важно отметить, что в 2021 году первая Суперлига готовилась тайно, а теперь «новая» Суперлига декабря 2023 года строится на лжи. На самом деле они не связывались ни с одним клубом, это не открытое и не демократическое соревнование, и оно также наносит вред национальным лигам.

Они лгут так много, что до сих пор скрывают, что за компанией A22 Sports, фэйковыми новостями, инфлюэнсерами в социальных сетях стоит «высшее существо», «спаситель» футбола... (вероятно, имеет в виду президента «Реала» Флорентино Переса – Sports.ru).

В эти дни они будут продолжать лгать, и на следующий день после вынесения приговора они будут продолжать лгать... «покупать» статьи, заказывать видео, обманывать. Это не шутка, это чистая правда.

Футбол не хотел организации Суперлиги в апреле 2021 года, он не захочет этого и в декабре 2023-го», – заявил президент .

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