«Рано судить-рядить». Гендиректор «Зенита» о том, одобряет ли клуб Суперлигу

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Суперлига Европы Футбол

Генеральный директор «Зенита» не стал оценивать возрождение проекта Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

– В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. «Зенит» одобряет этот турнир?

– Рано судить-рядить, – сказал Александр Медведев

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14 комментариев
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«Главный у них такой - с круглой мордой... Всё поговорками говорил.»
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Ответ </c/>
полюбому зенит хочет туда попасть и потом заявлять, что они якобы суперклуб...денег навалят 2 млрд на развитие и вперёд...
Новость о Зените , а первый Глор нашего бледно розового фарма ) комплексы ?
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полюбому зенит хочет туда попасть и потом заявлять, что они якобы суперклуб...денег навалят 2 млрд на развитие и вперёд...
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Типичный представитель мафии , пока почву прощупывают с кем вопросики можно решать , с Чеферином или с Пересом, а уже потом выступят с заявлением с целью лизнуть
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Ответ Даня Шулаков
для нас,это единственная возможность вернуться в "еврокубки" (если можно так назвать) + Газпром может стать одним из спонсоров суперлиги
так и будет, денег навалят и пролезут туда если будут создавать, пока в открытую многие лиги торгуются с уефа якобы являясь приверженцами старого порядка, тем самым клянчят деньги, если уефа не предложит ничего нового и не будет давать больше денег, то рано или поздно те кто кто сейчас против уйдут за деньгами...
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Газпром ФК не приглашали и не будут приглашать
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напомнить сказ о том, что говорили бывший и действующий директора зенита про участие в лч?
Ты прям всё о Зените знаешь !) молодец 👍 это тебе не бледно розовый лузер 🐷
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Ответ костянчик1918
Новость о Зените , а первый Глор нашего бледно розового фарма ) комплексы ?
Этот всегда первый на ветках Зенита
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Ответ костянчик1918
Ты прям всё о Зените знаешь !) молодец 👍 это тебе не бледно розовый лузер 🐷
клоунские заявления от вашего клуба периодически звучат, особенно про победу в лч от Фурсенко или полуфинал от Медведева в период отстранения и 3-х подряд вылетов из лч с Семаком до этого...
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