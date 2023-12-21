«Рано судить-рядить». Гендиректор «Зенита» о том, одобряет ли клуб Суперлигу
Генеральный директор «Зенита» не стал оценивать возрождение проекта Суперлиги.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
– В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. «Зенит» одобряет этот турнир?
– Рано судить-рядить, – сказал Александр Медведев.
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