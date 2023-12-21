«Рано судить-рядить». Гендиректор «Зенита» о том, одобряет ли клуб Суперлигу

Генеральный директор «Зенита» не стал оценивать возрождение проекта Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу , постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

– В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. « » одобряет этот турнир?

– Рано судить-рядить, – сказал .

Гендиректор «Пари НН» о Суперлиге: «Обязательно подадим заявку. Постучимся – вдруг откроют»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам