Кержаков, Ерохин и Медведев посетили «Шоу Воли» на ТНТ. Гендиректор «Зенита» ответил о возможных трансферах: «Де Йонг без контракта. Летучий голландец»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия телевидение видео Александр Медведев Александр Ерохин Матч ТВ ахахаха Павел Воля Футбол

Футболисты «Зенита» посетили шоу посетили «Шоу Воли» на ТНТ.

Вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Александр Ерохин и генеральный директор клуба Александр Медведев стали гостями шоу Павла Воли.

– Помните момент, когда прилетели первые большие деньги?

– Это произошло уже в достаточно зрелом возрасте.

– Башня слетала?

– Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать.

– На что потратил первые деньги?

– Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить, – сказал Михаил Кержаков.

– Перерыв в чемпионате. У вас отдых или вы, как классный руководитель, тетрадки проверяете, когда дети на каникулах?

– Рабочие планы уже подготовлены, так что скоро в отпуск.

– Что «Зенит» в 2024 году подарит болельщикам, есть какие‑то эксклюзивы, прогнозы?

– Чемпионство — главный подарок, который мы будем готовить нашим болельщикам.

– Новые лица будут? Хотелось бы какие‑то инсайды.

– Де Йонг без контракта. Летучий голландец, – ответил Александр Медведев.

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3 комментария
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Не вечерний ургант конечно…
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Ерохин: что воля, что неволя..
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Жалкая пародия на ВУ.
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