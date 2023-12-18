Кержаков, Ерохин и Медведев посетили «Шоу Воли» на ТНТ. Гендиректор «Зенита» ответил о возможных трансферах: «Де Йонг без контракта. Летучий голландец»
Футболисты «Зенита» посетили шоу посетили «Шоу Воли» на ТНТ.
Вратарь Михаил Кержаков, полузащитник Александр Ерохин и генеральный директор клуба Александр Медведев стали гостями шоу Павла Воли.
– Помните момент, когда прилетели первые большие деньги?
– Это произошло уже в достаточно зрелом возрасте.
– Башня слетала?
– Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать.
– На что потратил первые деньги?
– Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нем вообще не умел ездить, – сказал Михаил Кержаков.
– Перерыв в чемпионате. У вас отдых или вы, как классный руководитель, тетрадки проверяете, когда дети на каникулах?
– Рабочие планы уже подготовлены, так что скоро в отпуск.
– Что «Зенит» в 2024 году подарит болельщикам, есть какие‑то эксклюзивы, прогнозы?
– Чемпионство — главный подарок, который мы будем готовить нашим болельщикам.
– Новые лица будут? Хотелось бы какие‑то инсайды.
– Де Йонг без контракта. Летучий голландец, – ответил Александр Медведев.
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