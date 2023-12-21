Гендиректор «Пари НН» о Суперлиге: «Обязательно подадим заявку. Постучимся – вдруг откроют»
В «Пари НН» отреагировали на решение суда ЕС в пользу Суперлиги.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
«Это хорошая новость. Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют. Придем не с пустыми руками. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае – головой и ногами.
Поэтому до начала работы лиги будем стараться профессионально расти, добиваться отличных результатов в спорте и в зрелищности. И это не шутки.
Уверен, что наши футболисты именно такое желание загадают себе на Новый год. Ну, еще чтобы все были здоровы», – написал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.
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Реал, Барса, Наполи и НН хороший чемпионат будет
"Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой".
Только тут эта поэтичность совсем ни к месту. Вроде написано, что не шутка, а читается как еще более странная шутка.
Реальность: Пари НН