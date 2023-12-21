Гендиректор «Пари НН» о Суперлиге: «Обязательно подадим заявку. Постучимся – вдруг откроют»

Теги премьер-лига Россия Пари НН Суперлига Европы Давид Мелик-Гусейнов Футбол

В «Пари НН» отреагировали на решение суда ЕС в пользу Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

«Это хорошая новость. Обязательно подадим заявку от нашего клуба на участие в Суперлиге. Постучимся к ним в двери, а вдруг откроют. Придем не с пустыми руками. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае – головой и ногами.

Поэтому до начала работы лиги будем стараться профессионально расти, добиваться отличных результатов в спорте и в зрелищности. И это не шутки.
Уверен, что наши футболисты именно такое желание загадают себе на Новый год. Ну, еще чтобы все были здоровы», – написал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

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30 комментариев
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А вот и первый, до кого таки дошла щепотка аргентинского кокаина с Месси на упаковке.
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Шансы есть,говорят в супертурнире недобор сейчас
Реал, Барса, Наполи и НН хороший чемпионат будет
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Вот и главный фаворит объявился
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Всё, руководство УЕФА срочно вылетает в Нижний, чтобы отговаривать. А то после такого заявления все европейские топ-клубы решат, что Суперлига неизбежна.
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На Сантьяго Бернабеу аншлаг в ожидании Пари Нижний Жермен..
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Может прокатить, если перепутают с Пари Сен-Жермен
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Что с лицом, Чиферин?
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На всякий случай подай заявку в пердив, быстрее попадёшь.
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Реал - НН в финале 🔥✌️
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Ответ kellhus
А вот и первый, до кого таки дошла щепотка аргентинского кокаина с Месси на упаковке.
он путает Суперлигу и ФНЛ 😂
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Спасибо, поржал.
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Штрих к портрету гендиректора: раньше этот продавец лекарств возглавлял аж Минздрав Нижегородской области и ничем кроме красивой болтовни и громких ,но пустых заявлений не запомнился.
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Ответ luu
На всякий случай подай заявку в пердив, быстрее попадёшь.
Туда они и без всяких заявок попадут.
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"Придем не с пустыми руками. Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В нашем случае – головой и ногами" – напомнило стих Бродского, который зачитал Василий Уткин в FIFA 07:

"Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой".

Только тут эта поэтичность совсем ни к месту. Вроде написано, что не шутка, а читается как еще более странная шутка.
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Учитыва, что в Супер-пупер Лиге будут играть только 2 клуба, то вполне могут взять.
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Ожидание Пари Сен-Жермен
Реальность: Пари НН
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Шах и мат АПЛ
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Идеальная реклама. Перес в восторге.
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ахмат подтягивается
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Париж с нами , шептались боссы Суперлиги
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Откроют и пошлют на ***
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ПСЖ - Пари НН. Это нужно организовать.
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С надеждой на то, что ПСЖ перепутают с Пари НН?!
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Будущий победитель Суперлиги. Приятного просмотра
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Ответ kellhus
А вот и первый, до кого таки дошла щепотка аргентинского кокаина с Месси на упаковке.
Нет вчера 642 кг перехватили (
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Пари спонсор
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