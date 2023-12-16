«Зенит» 5 лет никому не уступал первую строчку. Будут точечные изменения в составе». Медведев о трансферах
Александр Медведев заявил, что «Зенит» планирует точечные изменения в составе.
«Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Все самое интересное начнется с матча со «Спартаком» в начале марте.
Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие – не скажу», – сказал председатель правления «Зенита».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Васильев возможно заиграет.
Тюкавина с Пиняевым упустили. На фоне иностранцев, российская база Зенита сейчас очень скромная.