«Зенит» 5 лет никому не уступал первую строчку. Будут точечные изменения в составе». Медведев о трансферах

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Р-Спорт Футбол

Александр Медведев заявил, что «Зенит» планирует точечные изменения в составе.

«Мы пять лет никому не уступали первую строчку и к зимнему перерыву, и по ходу сезона. Главное, что чемпионская гонка продолжается. Все самое интересное начнется с матча со «Спартаком» в начале марте.

Трансферы? Будут точечные изменения в составе. Но какие – не скажу», – сказал председатель правления «Зенита».

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24 комментария
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Весной и узнаем, кто там теперь спонор у КБ. Пятерочка, Семишагофф или Четыре лапы?
+26
-12
+14
Алип в МЮ?!
+10
-1
+9
Ответ Партизанен
Опять газ подорожает?
А что, Москве не хватает бюджета, состоящего на 80 с лишним % отобранных у остальной России?
+10
-3
+7
Ответ Mr.Belveder
Алип в МЮ?!
Выкупаем Малкома обратно ...
+5
-2
+3
Ответ Партизанен
Опять газ подорожает?
Ну билеты-то дорожают,почему газ не может?
+5
-2
+3
Ответ Afalina70z
Выкупаем Малкома обратно ...
Или Хулька
+4
-2
+2
Следовало бы искать сильных российских игроков, от Академии пока толку мало.
Васильев возможно заиграет.
Тюкавина с Пиняевым упустили. На фоне иностранцев, российская база Зенита сейчас очень скромная.
+1
0
+1
Ответ igls54
Весной и узнаем, кто там теперь спонор у КБ. Пятерочка, Семишагофф или Четыре лапы?
Четыре лапы... там копытца🤣
+8
-7
+1
Ответ Mr.Belveder
Или Хулька
И Дзюбу...
0
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0
Ответ igls54
Весной и узнаем, кто там теперь спонор у КБ. Пятерочка, Семишагофф или Четыре лапы?
Комментарий удален модератором
Ответ Redwhite heart
Комментарий удален модератором
КБ сердце, несолидно себя ведёшь на ветке Зенита. Впрочем, что ещё ожидать от спартача 😄
+3
-3
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ igls54
Весной и узнаем, кто там теперь спонор у КБ. Пятерочка, Семишагофф или Четыре лапы?
ваш спонсор " еврокубковые выездные победы 19"?
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Ответ Александр Жердин
А что, Москве не хватает бюджета, состоящего на 80 с лишним % отобранных у остальной России?
Я думаю, что даже больше чем 80%...
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Партизанен
Опять газ подорожает?
даже если гах подпшевеееь на Зенита этт нп скажется. так же как и если я Газпром уйдёт вообще . В Питере полно крупных компарий которые не просто подхватят, а подхватят лучше Газпрома.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ 7партак
даже если гах подпшевеееь на Зенита этт нп скажется. так же как и если я Газпром уйдёт вообще . В Питере полно крупных компарий которые не просто подхватят, а подхватят лучше Газпрома.
Газпром уйдёт и будут играть одни 3 млн. трансферы и свои воспитанники которые из фнл вылетели.
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