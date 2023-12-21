«Ман Сити» не поддерживает Суперлигу: «Привержены ценностям европейского футбола и продолжим участвовать в турнирах УЕФА»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Суперлига Европы Футбол

«Манчестер Сити» не присоединится к Суперлиге Европы.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

Позиция английского клуба в отношении этого турнира остается прежней, сообщает журналист Бен Джейкобс. Источники в клубе ссылаются на первоначальное заявление о выходе из Суперлиги от 2021 года.

Позднее «горожане» выступили с заявлением о Суперлиге.

«В 2021 году «Манчестер Сити» подтвердил, что официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы создания Суперлиги.

Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим сотрудничать с другими клубами через ECA и участвовать в турнирах УЕФА», – сообщается в заявлении «Манчестер Сити».

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34 комментария
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Еженедельные встречи Реала с Барселоной не такая уж и шутка
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А зачем поддерживать то чего нет? Сити же не идиоты. Вот если будет нормальный проект, тогда и поддержат. А сейчас это воздух и нелучшего качества.
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Ответ Кондитер
как исключат из лиги чемпионов за нарушение фэйр плэй, сразу захотят
Ну Реал же не исключили до сих пор за кипеш с Суперлигой. ФФП по сравнению с этим - цветочки.😃
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Ответ Chexonte
Конечно против - там же не будет карманного Чиферина…
Сити не ладить с этим УЕФА вообще-то
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Ответ xQcoW
Приверженность араб сити честной игре сияет так же ярко, как их купленная трофейная копилка, а их умение добиваться прозрачности и честности в делах действительно служит ярким примером для всех клубов.
Перес выиграл суд ууу Дядя Перес всех уделал бла бла.

Ман Сити выиграл суд купили продажных арбитров. Лицемерием пахнет бро
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Ответ dr. cage
Посмотрите какие принципиальные ссыкуны) Сперва договорились, согласились, а уже опосля, когда услышали вскукареки популиста Джонсона, ломанулись огородами.. Но можно хату ставить, что клубы шейхов точно не последними будут вступать в СЛ..))
ставь хату, фанатик переса
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Клубы АПЛ и не только, даже если и хотят участвовать не признаются сейчас в этом. Санкции от УЕФА, палки в колеса, призрение через сми и т. д. Зачем сейчас об этом говорить?! Вот если она запустится, то сразу будет понятно кто за. Но думаю УЕФА не дураки и всячески будут «подкупать» топ клубы, чтоб те не шли туда. А у этой организации достаточно на это средств и власти.
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Красавчики, только уважение за позицию
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Не люблю их,но за такую позицию хвалю!
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Находящийся под расследованием МС бежит показать, какой он лояльный, в расчете на мягкое наказание.
Топ-клубы выигрывают от решения по суперлиге, даже не вступая в нее.
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Сюрприз-сюрприз!!
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оххх
подонки Ман Сити
отказываются от десятков миллионов за победу в АПЛ)
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Сейчас каждый клуб АПЛ будет говорить что они против чтоб избежать всяческих наказан й и преследований особенно Сити который может быть наказан за ФФП если докажут, а тут могут вообще не напрягать
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Ответ ман сити фейк
Миллиарды болельщиков и триллионы доходов гарантированы. Ну и Наполи наконец станет топ клубом
Кредитные средства?) А отдавать под что?))
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Им без надобности. Пока будет Суперлига - Сити вышвырнут в 6 дивизион Англии за подделку документов и неправовой завод в клуб шейховских денег. Там 115 эпизодов мошенничества в работе, а достаточно всего одного
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И поделом, нечего деньги разбазаривать частные.
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Ответ Last avenger
Сити этот суд кстати на руку, если Суперлига будет образована, из АПЛ их уже не погонят за финансовые махинации и спустят все на тормозах
Как будто кто то бы их погнал без суперлиги)
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Арабы которые содержат руководство уефа против, удивительно
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Ответ 2vdhrvmmzf
Арабы которые содержат руководство уефа против, удивительно
Как насчёт МЮ?
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Поддерживаю!!!
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Ответ Кондитер
как исключат из лиги чемпионов за нарушение фэйр плэй, сразу захотят
это шантаж.
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