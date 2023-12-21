«Ман Сити» не поддерживает Суперлигу: «Привержены ценностям европейского футбола и продолжим участвовать в турнирах УЕФА»
«Манчестер Сити» не присоединится к Суперлиге Европы.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
Позиция английского клуба в отношении этого турнира остается прежней, сообщает журналист Бен Джейкобс. Источники в клубе ссылаются на первоначальное заявление о выходе из Суперлиги от 2021 года.
Позднее «горожане» выступили с заявлением о Суперлиге.
«В 2021 году «Манчестер Сити» подтвердил, что официально начал процедуру выхода из группы, разрабатывающей планы создания Суперлиги.
Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему привержены ценностям европейского футбола и продолжим сотрудничать с другими клубами через ECA и участвовать в турнирах УЕФА», – сообщается в заявлении «Манчестер Сити».
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