Ещенко об отказе от перехода в Азию: «Наше будущее там слишком непонятно. А в Европу можем вернуться уже летом»
Андрей Ещенко поддержал отказ РФС от перехода в Азию.
На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение остаться в УЕФА.
«Думаю, что в РФС люди грамотно подходят к такому серьезному вопросу. Если приняли решение не переходить в Азию, значит есть причины.
Какой смысл уже сейчас переходить в Азию? Что там будем делать? Слишком непонятно наше будущее там.
А в Европу мы можем вернуться уже летом. Это только мои предположения», – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной России.
РФС еще раз отказался от Азии – что это значит?
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