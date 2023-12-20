Ещенко об отказе от перехода в Азию: «Наше будущее там слишком непонятно. А в Европу можем вернуться уже летом»

Андрей Ещенко поддержал отказ РФС от перехода в Азию.

На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение остаться в УЕФА.

«Думаю, что в РФС люди грамотно подходят к такому серьезному вопросу. Если приняли решение не переходить в Азию, значит есть причины.

Какой смысл уже сейчас переходить в Азию? Что там будем делать? Слишком непонятно наше будущее там.

А в Европу мы можем вернуться уже летом. Это только мои предположения», – сказал бывший защитник « » и сборной России.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит?

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