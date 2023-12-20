Ещенко об отказе от перехода в Азию: «Наше будущее там слишком непонятно. А в Европу можем вернуться уже летом»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Андрей Ещенко поддержал отказ РФС от перехода в Азию.

На сегодняшнем заседании исполком РФС принял решение остаться в УЕФА.

«Думаю, что в РФС люди грамотно подходят к такому серьезному вопросу. Если приняли решение не переходить в Азию, значит есть причины.

Какой смысл уже сейчас переходить в Азию? Что там будем делать? Слишком непонятно наше будущее там.

А в Европу мы можем вернуться уже летом. Это только мои предположения», – сказал бывший защитник «Спартака» и сборной России.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит?

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12 комментариев
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Возможно выборы пройдут не по тому плану который все знают... Ох , но это как поверить в сказку )))
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Полагаю, именно летом ФИФА приползет к нам на коленях и будет молить вернуться? Без нас же в Европе нет футбола…
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Тут он прав в одном. Один прекрасным летом Россия вернётся в международные игры, по футболу в частности.
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Ответ Биомеханоид
А что летом будет?
Июнь!
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А что летом будет?
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даже если взять самый оптимистичный вариант , что Зеленский и Путин договорятся о перемирии (каким то чудом, предпосылок нет). То всё равно много сборных будут бойкотировать. Англия-100%. Прибалтика , Польша -99% , Скандинавия - 99%. Да и ещё много стран. Так что долго ещё в бане сидеть(не в той где пар)
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Летом какого года? 2035-го? Сказал бы честно, что лучше не играть совсем, чем играть не в Европе. Еще несколько лет РФС сможет морочить всем голову мнимыми надеждами на еврокубки, но рано или поздно выбор придется сделать.
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Летом какого года?
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каким летом? Пока идут боевые действия у них есть причина не брать нас.
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Ответ Инна Навская
Возможно выборы пройдут не по тому плану который все знают... Ох , но это как поверить в сказку )))
Не дай Боже, если выборы пойдут по иному сценарию. Ну, совсем это не нужно сейчас, прям совсем.
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Ответ Max Zhomkov
даже если взять самый оптимистичный вариант , что Зеленский и Путин договорятся о перемирии (каким то чудом, предпосылок нет). То всё равно много сборных будут бойкотировать. Англия-100%. Прибалтика , Польша -99% , Скандинавия - 99%. Да и ещё много стран. Так что долго ещё в бане сидеть(не в той где пар)
Так если они договорятся, это означает, что и весь остальной политикум достиг консенсуса, вы дважды два умеете слагать?)
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