Дюков о решении остаться в УЕФА: «В Азии против нас 26 стран, поддержавших санкции в отношении РФ»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Политика Спорт-Экспресс Футбол

Александр Дюков высказался о решении РФС остаться в УЕФА.

– Есть ощущение, что вы недоработали в вопросе перехода в Азию. Что лично сделали вы, чтобы стран, не желающих там нас видеть, стало меньше?

— Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию.

Спорт, к сожалению, давно не вне политики. Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч. Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

– Кто против нас в Азии?

— Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

— То есть 26 членов АФК против нас?

— Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран. В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Есть пример Азиатских игр.

– Чиновники ФИФА и УЕФА говорили, что возвращение возможно по окончании СВО. Как скоро?

— Думаю, никто этого точно не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они давно вернули бы нас в соревнования. Но есть влияние правительств, которое нужно учитывать. Однако их позиция со временем меняется, – сказал президент РФС.

РФС еще раз отказался от Азии – что это значит? Видят двойные стандарты

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4 комментария
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"возвращение возможно по окончанию сво. Как скоро?" - журнализд серьёзно думает, что Дюков знает ответ?)
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Хорошо, что в россии не так, и Дюков абсолютно свободен от власти
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Ответ TRUMAN88
А в Европе? 25?
В Европе почти все. Но смысл менять шило на мыло?
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