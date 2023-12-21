Ассоциация европейских клубов о суде ЕС: «Решение не одобряет Суперлигу никоим образом. Благодаря нашей работе с УЕФА и ФИФА европейский футбол уже прогрессирует»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА ФИФА Ассоциация европейских клубов Суперлига Европы Футбол

Ассоциация европейских клубов выступила против запуска Суперлиги.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги и признал, что попытки ФИФА и УЕФА препятствовать ее запуску являются незаконными. В настоящее время в проекте остаются только «Реал» и «Барселона». 

«Решение суда никоим образом не поддерживает и не одобряет проект Суперлиги в какой-либо форме. С тех пор, как два года назад было инициировано разбирательство, в футбольной экосистеме Европы и всего мира уже были проведены значительные прогрессивные реформы управления, включая новые правила УЕФА для предварительного одобрения соревнований; и, в частности, реформы в рамках Меморандума о взаимопонимании ECA и совместной работы с УЕФА и ФИФА.

Благодаря ECA клубы уже сегодня принимают решение в отношении соревнований, в которых они участвуют.

Словом, мир футбола отошел от Суперлиги много лет назад, и прогрессивные реформы будут продолжаться. Прежде всего, футбол – это общественный договор, а не юридический контракт – все признанные заинтересованные стороны европейского и мирового футбола, включая конфедерации, федерации, клубы, лиги, игроков и болельщиков, более, чем когда-либо, едины в противостоянии попыткам нескольких лиц, преследующих личные цели, подорвать сами основы и базовые принципы футбола.

ECA продолжит сотрудничать с УЕФА, ФИФА и всеми признанными заинтересованными сторонами в футболе, чтобы развивать игру, основываясь на принципах спортивной меритократии, инклюзивности, открытой конкуренции и подлинной солидарности. Эти принципы лежат в основе Ассоциации», – говорится в заявлении ECA.

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33 комментария
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Оу, а глава Ассоциации европейских клубов это президент ПСЖ — Аль-Хелаифи. Учитывая, как УЕФА закрывала глаза на финансовый фейр-плэй, который не работает в отношении к ПСЖ, не удивительно, что они против.
+46
-4
+42
«И если что - накажем Эвертон» - добавили в заявлении ЕСА
+32
-4
+28
Это объединение клубов дискредитировало себя назначив в руководство владельца ПСЖ
+11
-1
+10
Ответ TaR
«И если что - накажем Эвертон» - добавили в заявлении ЕСА
Или "Ювентус"
+11
-2
+9
а че это в европе решение судов не уважают?
+7
-1
+6
Назревает эпичный кидок катарских шейхов - столько лет они вливают в уефа тонны бабла и вот, получается, что всё коту чеферина под хвост. На-ду-ли!👳‍♂️
+4
0
+4
Своим "прогрессом" играми Еврокубков в Январе (со след сезона) фактический отправили в баню весь футбол на Северо-Востоке Европы.
+4
-1
+3
Ответ Writer 1
Своим "прогрессом" играми Еврокубков в Январе (со след сезона) фактический отправили в баню весь футбол на Северо-Востоке Европы.
А вместо футбола пусть там наслаждаются меритократией, инклюзивностью и солидарностью.
+2
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+2
А я очень доволен, что суперлиги дали зеленый свет, чинуши из уефа и фифа совсем оборзели уже, испортили все турниры увеличив число команд. Пусть топ клубы сами решают где и с кем им играть
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+2
Ответ Real_v_dushe
Нет, конечно, потому что календари будут нормально составлены под эту лигу. И как будто сегодняшний календарь по сборным и еврокубкам нормален
Как нормально? Календарный год увеличат до 700 дней?)
Как играли среди недели, так и будут
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Ответ Purp
Оу, а глава Ассоциации европейских клубов это президент ПСЖ — Аль-Хелаифи. Учитывая, как УЕФА закрывала глаза на финансовый фейр-плэй, который не работает в отношении к ПСЖ, не удивительно, что они против.
Не только фейр-плей, но и ручные катарские судейки вроде Марчиняка
+4
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Ответ Writer 1
Вы впадаете в крайность, что изначально неверно. Так же я про Суперлигу ничего и не говорил. Я лишь подчеркнул факт, который уже известен. Да и 14 матчей в Суперлиге можно провести, если брать конец Июля-Август, также не факт, что будет именно 14 матчей, а может 10,12? Ничего ещё неизвестно. Но я рад, что позиции УЕФА, ФИФА теперь не монопольны, это пойдет на пользу футболу, а компромисс будет найден
Уже опубликован же проект. 14 игр + плей-офф. Т.е. финалисты проведут на 6 игр больше, чем в нынешней ЛЧ
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Ответ Катя_СПб
То-то в Суперлиге с ее минимум 14 матчами их в январе не будет.
Вы впадаете в крайность, что изначально неверно. Так же я про Суперлигу ничего и не говорил. Я лишь подчеркнул факт, который уже известен. Да и 14 матчей в Суперлиге можно провести, если брать конец Июля-Август, также не факт, что будет именно 14 матчей, а может 10,12? Ничего ещё неизвестно. Но я рад, что позиции УЕФА, ФИФА теперь не монопольны, это пойдет на пользу футболу, а компромисс будет найден
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Ответ Real_v_dushe
Нет, конечно, потому что календари будут нормально составлены под эту лигу. И как будто сегодняшний календарь по сборным и еврокубкам нормален
С чего это вдруг? Когда в России или Швеции проводить еще 14 матчей? Играть не 2, а 3 раза в неделю на протяжении полугода?
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Да уж еще как прогрессирует!!!!! Половина ,если не больше игроков травмированы ,из за огромного количества матчей….судейство с ВАР безобразное——-это ваши заслуги???
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Ответ Homelender_666
По их мнению, создание ненужных турниров=прогресс.
А прогресс=прибыль
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Ответ Benjamin
А я очень доволен, что суперлиги дали зеленый свет, чинуши из уефа и фифа совсем оборзели уже, испортили все турниры увеличив число команд. Пусть топ клубы сами решают где и с кем им играть
Суперлига предлагает пока такую же модель что и УЕФА с большим количеством матчей,если бы Суперлига базировалась на классическом варианте ЛЧ, то это было бы здорово. Пока шило на мыло.Наверняка все национальные федерации не отправят клубы в новый проект под различными угрозами,посмотрим, что будет
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Ответ ман сити фейк
Мне плевать. Хочется чтобы этот мусорлига вообще не повлиял на АПЛ. Хочу по выходным смотреть лучшую лигу мира.
полностью согласен
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Ответ Purp
Оу, а глава Ассоциации европейских клубов это президент ПСЖ — Аль-Хелаифи. Учитывая, как УЕФА закрывала глаза на финансовый фейр-плэй, который не работает в отношении к ПСЖ, не удивительно, что они против.
шейхи, чиферины напряглись.
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когда уже реал и барса выидут из УЕФА? Ждём
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Владелец псж негодует🤣
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Особенно лига конференций помогает развивать футбол. Турнир где даже Бочка Топола играет своим дублем. Почему чиновники из УЕФА отвечают за все клубы?
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