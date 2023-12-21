Ассоциация европейских клубов о суде ЕС: «Решение не одобряет Суперлигу никоим образом. Благодаря нашей работе с УЕФА и ФИФА европейский футбол уже прогрессирует»

Ассоциация европейских клубов выступила против запуска Суперлиги.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги и признал, что попытки ФИФА и УЕФА препятствовать ее запуску являются незаконными. В настоящее время в проекте остаются только « » и « ».

«Решение суда никоим образом не поддерживает и не одобряет проект Суперлиги в какой-либо форме. С тех пор, как два года назад было инициировано разбирательство, в футбольной экосистеме Европы и всего мира уже были проведены значительные прогрессивные реформы управления, включая новые правила УЕФА для предварительного одобрения соревнований; и, в частности, реформы в рамках Меморандума о взаимопонимании ECA и совместной работы с УЕФА и ФИФА.

Благодаря ECA клубы уже сегодня принимают решение в отношении соревнований, в которых они участвуют.

Словом, мир футбола отошел от Суперлиги много лет назад, и прогрессивные реформы будут продолжаться. Прежде всего, футбол – это общественный договор, а не юридический контракт – все признанные заинтересованные стороны европейского и мирового футбола, включая конфедерации, федерации, клубы, лиги, игроков и болельщиков, более, чем когда-либо, едины в противостоянии попыткам нескольких лиц, преследующих личные цели, подорвать сами основы и базовые принципы футбола.

ECA продолжит сотрудничать с УЕФА, ФИФА и всеми признанными заинтересованными сторонами в футболе, чтобы развивать игру, основываясь на принципах спортивной меритократии, инклюзивности, открытой конкуренции и подлинной солидарности. Эти принципы лежат в основе », – говорится в заявлении ECA.

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