Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи переизбран главой Ассоциации европейских клубов – единогласно

Нассер Аль-Хелайфи останется на посту главы Ассоциации европейских клубов.

Президент « » был переизбран на должность руководителя ECA по итогам заседания генеральной ассамблеи организации. Его полномочия продлены до 2027 года.

Как передает beIN Sports, решение принято единогласно.

возглавляет ECA с 2021 года. Также он входит в состав исполнительного комитета УЕФА.

Фото: ecaeurope.com

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