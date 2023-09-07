Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи переизбран главой Ассоциации европейских клубов – единогласно

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ассоциация европейских клубов Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Нассер Аль-Хелайфи останется на посту главы Ассоциации европейских клубов.

Президент «ПСЖ» был переизбран на должность руководителя ECA по итогам заседания генеральной ассамблеи организации. Его полномочия продлены до 2027 года.

Как передает beIN Sports, решение принято единогласно.

Аль-Хелайфи возглавляет ECA с 2021 года. Также он входит в состав исполнительного комитета УЕФА.

Фото: ecaeurope.com

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19 комментариев

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Peter Parker
За деньги да
+41
-3
+38
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Двестик Двестик
С чего так много удивленных комментов?

Так устроен мир, калькой с которого мы сами уже лет 30 являемся -)
+15
-1
+14
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mr kovalsky
Норм такой президент ассоциации, который угрожает судьям после матчей пытаясь вломиться в их кабинки
+9
-3
+6
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Отец Абду
Ответ Гномович!
Месси и его фаны за победу на ЧМ, должны всю жизнь Аль-Хелайфи целовать ноги.
Какой же он негодяй... Лучше купил бы ЛЧ своему клубу, а не ЧМ аргентинцам:)
+13
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+4
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a2wai
Прогнулись под жулика в очередной раз.
+4
-2
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Саша Пушкин
Ответ Peter Parker
За деньги да
Во времена, когда у Гинера были деньги и палец, он тоже много где председательствовал в отечественном футболе.
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instasamka
Ответ Гномович!
Месси и его фаны за победу на ЧМ, должны всю жизнь Аль-Хелайфи целовать ноги.
Странно почему он Мбаппе не может купить ЛЧ, или хотя бы Золотой мяч, ну или золотую бутсу хотя бы. Очень странно.
+2
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Виктор Петров
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Ответ Гномович!
Месси и его фаны за победу на ЧМ, должны всю жизнь Аль-Хелайфи целовать ноги.
сама то написала что поняла?
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Экспертное мнение
Ответ Гномович!
Месси и его фаны за победу на ЧМ, должны всю жизнь Аль-Хелайфи целовать ноги.
Странный конечно этот Аль-Хелаифи, покупает кубки ЛЧ Реалу и чемпионаты мира Аргентине, тогда как его ПСЖ так и ходит с 0 победами в ЛЧ, как и сборная Катара с 0 очками на ЧМ.
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Тарас Озбилиз
главный коррупционер будет следить за финансовым фейр-плеем? вот это по-нашему, по-европейски.
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Max Zhomkov
деньги деньги дребеденьги позабыть покой и лень, делать деньги , делать деньги, остальное все дребедедень
0
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Leon Betov
Ответ Гномович!
Месси и его фаны за победу на ЧМ, должны всю жизнь Аль-Хелайфи целовать ноги.
Это точно. легенда Аргентины
+16
-16
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Кефтеме
Ответ Гномович!
Месси и его фаны за победу на ЧМ, должны всю жизнь Аль-Хелайфи целовать ноги.
Заговор против хейтеров Месси, как так можно выступать против милых плюшевых хейтеров Месси.
Хватит керосином дышать 😂
+2
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