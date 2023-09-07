Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи переизбран главой Ассоциации европейских клубов – единогласно
Нассер Аль-Хелайфи останется на посту главы Ассоциации европейских клубов.
Президент «ПСЖ» был переизбран на должность руководителя ECA по итогам заседания генеральной ассамблеи организации. Его полномочия продлены до 2027 года.
Как передает beIN Sports, решение принято единогласно.
Аль-Хелайфи возглавляет ECA с 2021 года. Также он входит в состав исполнительного комитета УЕФА.
Фото: ecaeurope.com
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Так устроен мир, калькой с которого мы сами уже лет 30 являемся -)
Хватит керосином дышать 😂