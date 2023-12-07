Нассер Аль-Хелайфи заявил, что «Ювентус» хочет вернуться в ЕСА: «Их владелец звонил мне. Если они остановят свой глупый проект Суперлиги – им будут рады»

Нассер Аль-Хелайфи рассказал, как «Ювентусу» вернуться в ECA.

Туринцы покинули Ассоциацию европейских клубов в 2021 году, решив основать .

«Если они остановят то, за что они пытаются бороться, – а я считаю этот проект [Суперлиги] глупым – то им всегда будут рады.

Я разговаривал с владельцем, он позвонил мне. Думаю, они хотят вернуться. Им тут будут рады», – сказал глава ЕСА Нассер Аль-Хелайфи.

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