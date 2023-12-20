Александр Дюков: «Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Задали вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками»

Теги премьер-лига Россия РФС высшая лига Израиль Александр Дюков Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

Александр Дюков упрекнул международные футбольные организации в двойных стандартах.

– Чем отличается ситуация между Россией и Украиной от ситуации с Палестиной и Израилем? Вы задавали такой вопрос?

– Мы не можем играть, а Израиль и Палестина могут. Вот в этом и разница. Мы обратили на это внимание. Вы видите, какая реакция: никаких решений.

Мы в целом против отстранения и в том случае, и в другом. Мы задали такой вопрос коллегам, почему такая разница. В ответ они развели руками. Не буду называть фамилии, но это было. Двойные стандарты, так как есть политическое давление. Это факт, – сказал президент РФС. 

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14 комментариев
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Ответ Fierce
Направляйте официальный вопрос Чеферинам с Инфантинами, а не "спрашивайте у коллег".
Им перкрасный дали ответ, который им нельзя озвучивать
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+3
это что за коллеги, если их имена стесняешься озвучить?
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All football federations are equal but some football federations are more equal than others
+1
0
+1
Александр Дюков: Задали вопрос коллегам, почему такая разница. Ответ убил
+3
-3
0
Направляйте официальный вопрос Чеферинам с Инфантинами, а не "спрашивайте у коллег".
+1
-1
0
Израиль тоже не должен играть. нельзя допускать до соревнований как страну-агрессор
+1
-1
0
Напомните, когда Омерика бомбила Ирак, Сербию и прочие государства, ее отстраняли от каких-либо активностей?
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Ответ Aleksandr Dubovik
Ну вот тоже поражаюсь, Азербайджан внаглую отжимает территорию у армян с помощью турков и для всех как будто ничего не произошло.
Оккупированные Арменией территории Азербайджан освободил, и это признают как политики так и разумные люди
+1
-1
0
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