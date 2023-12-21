Президент РФС высказался о возможном возвращении на систему «весна – осень».

– Вернулся вопрос перехода на «весну – осень»…

– Вопрос вернулся после последних матчей этого года. Наверное, правильно все регламентные нормы пересмотреть, чтобы они учитывали картинку. Не только безопасность проведения матча. Картинка была экзотическая, но не та, которую мы ждем. Поэтому изменения в регламентные нормы нужно внести, чтобы решать проблему переноса матчей.

В каком формате проводить? Вы знаете, что во Второй лиге мы перевели часть соревнований на «весну – осень», то же касается юношеских соревнований. Что касается РПЛ и Первой лиги, это должно быть решение клубов.

Мы к этому вопросу возвращались несколько раз за последние годы, пока позиция клубов – все оставить как есть. РПЛ руководствуется тем, что будут перерывы на матчи сборных, с паузой ничего не сделать. И если говорить о начале чемпионата, то его можно на неделю‑две раньше [назначать], каждый раз клубам это предлагается, но все они хотят начинать в конце июля, это их выбор.

То есть, по сути, поменяется нумерация туров, но нам все равно придется заканчивать в декабре. И погода всегда непредсказуемая: сейчас вот можно играть, а две недели назад было проблематично.

Если доработать регламент, то появится возможность переноса из‑за неблагоприятных погодных условий. Но инициатива должна идти от клубов и , пока такой инициативы нет. Ведется обсуждение внесения изменений в регламент, чтобы создать более сложную систему обсуждения переноса матча, которая будет учитывать не только безопасность матча, но и качество картинки и тому подобное, – сказал .

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