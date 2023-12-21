Агуэро о лучшем игроке мира в 2023-м: «Месси будет лучшим, пока он играет. Никто не может с ним сравниться»
Серхио Агуэро назвал лучшего футболиста 2023 года.
– Кто, по твоему мнению, был лучшим игроком мира в 2023 году?
– Месси, он по-прежнему лучший и будет лучшим, пока он играет.
Есть и другие игроки, которые провели выдающийся сезон, например, Беллингем. Но с Лео никто не может сравниться, – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.
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Ну какой Месси лучший игрок в 2023 году? Топ-10 возможно, и то скорее за имя. но топ-1 или топ-3 это идиотизм...