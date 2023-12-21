Агуэро о лучшем игроке мира в 2023-м: «Месси будет лучшим, пока он играет. Никто не может с ним сравниться»

Серхио Агуэро назвал лучшего футболиста 2023 года.

– Кто, по твоему мнению, был лучшим игроком мира в 2023 году?

– , он по-прежнему лучший и будет лучшим, пока он играет.

Есть и другие игроки, которые провели выдающийся сезон, например, . Но с Лео никто не может сравниться, – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.

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