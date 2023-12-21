Агуэро о лучшем игроке мира в 2023-м: «Месси будет лучшим, пока он играет. Никто не может с ним сравниться»

Теги МЛС Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами Джуд Беллингем Футбол

Серхио Агуэро назвал лучшего футболиста 2023 года.

– Кто, по твоему мнению, был лучшим игроком мира в 2023 году?

– Месси, он по-прежнему лучший и будет лучшим, пока он играет.

Есть и другие игроки, которые провели выдающийся сезон, например, Беллингем. Но с Лео никто не может сравниться, – сказал бывший нападающий сборной Аргентины. 

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21 комментарий
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Месси не нужно пользоваться туалетной бумагой,ведь есть язык Агуэро!👌
+37
-4
+33
Ригоберга аргентинская версия
+23
-2
+21
Ответ Гамаль Хайдаров
Ригоберга аргентинская версия
Скорее, VERBLYUD ) Месси головного мозга
+12
0
+12
боже, какой ж оп олиз
+14
-3
+11
Когда-нибудь соберутся вместе Агуэро, Ди Мария и Суарес и от их слюны начнется всемирный потоп
+10
-2
+8
Bляяя я уже лет 15 являюсь ярым поклонником Лео, но в последнее время просто бесят эти лизоблюды... да и сам Месси, который говорит что бог хотел чтоб он с Аргентиной стали чемпионами...

Ну какой Месси лучший игрок в 2023 году? Топ-10 возможно, и то скорее за имя. но топ-1 или топ-3 это идиотизм...
+10
-2
+8
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
🤡
+8
-1
+7
Серхио Глубокая глотка
+7
-1
+6
А вот и муж меси заговорил опять
+6
-1
+5
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Очень хорошо, а теперь в палату
+6
-1
+5
Коричневый язык
+5
-1
+4
Ответ Пацанчик реальный
Месси не нужно пользоваться туалетной бумагой,ведь есть язык Агуэро!👌
Просто надо ему сказать , что ЧМ был в декабре прошлого года ))
+5
-1
+4
Ответ OldRedWhite
Просто надо ему сказать , что ЧМ был в декабре прошлого года ))
ты не прав, чемпионат мира проходит раз в 4 ГОДА, то есть он 4 года действующий чемпион мира, и значит все эти 4 года он должен получать золотой мяч, золотую перчатку золотые бусы и тд. не забывай об этом!
+3
0
+3
Что-то Рига с Игорьком ничего не комментируют - ах точно,они не могут,их задержали с 670 кг. кокоса!
+4
-2
+2
Он прав..
+2
-2
0
Ответ С бодуна
Месси и сейчас лучший игрок с отрывом
с отрывом фляги.
0
0
0
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Аххххахахахахахахахахахахахахахахахахахаххаахахахахахахахаххахахахаахх
+2
-2
0
Ответ Man Me
ты не прав, чемпионат мира проходит раз в 4 ГОДА, то есть он 4 года действующий чемпион мира, и значит все эти 4 года он должен получать золотой мяч, золотую перчатку золотые бусы и тд. не забывай об этом!
ещё золотой свисток и золотой туалет. так как золотое очко надо на что-то присаживать)))
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0
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Ответ Man Me
ты не прав, чемпионат мира проходит раз в 4 ГОДА, то есть он 4 года действующий чемпион мира, и значит все эти 4 года он должен получать золотой мяч, золотую перчатку золотые бусы и тд. не забывай об этом!
Золотую Малину им обоим впору получать или Золотой Унитаз !
0
0
0
Комментарий удален пользователем
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