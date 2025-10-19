Павлюченко после 1:1 с «Ростовом»: «У «Спартака» есть характер – сравняли вдесятером. Ничья – большой плюс для команды»
Роман Павлюченко считает, что «Спартак» показал характер в игре с «Ростовом».
Матч 12-го тура Мир РПЛ прошел в Москве и завершился со счетом 1:1. Хозяева с 26-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику за фол на форварде Егоре Голенкове.
«Молодцы, что вдесятером сравняли счет. Это говорит о том, что у команды есть характер.
Ничья – это большой плюс для «Спартака», – сказал бывший нападающий красно-белых.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3892 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости