  • Павлюченко после 1:1 с «Ростовом»: «У «Спартака» есть характер – сравняли вдесятером. Ничья – большой плюс для команды»
Павлюченко после 1:1 с «Ростовом»: «У «Спартака» есть характер – сравняли вдесятером. Ничья – большой плюс для команды»

Роман Павлюченко считает, что «Спартак» показал характер в игре с «Ростовом».

Матч 12-го тура Мир РПЛ прошел в Москве и завершился со счетом 1:1. Хозяева с 26-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Александера Джику за фол на форварде Егоре Голенкове.

«Молодцы, что вдесятером сравняли счет. Это говорит о том, что у команды есть характер.

Ничья – это большой плюс для «Спартака», – сказал бывший нападающий красно-белых.

