Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине в 4-й раз
Лионель Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине.
Нападающий «Интер Майами» и аргентинской национальной команды получил награду «Золотая Олимпия-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса.
Месси был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года.
Награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями.
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Просто откройте мировые сми за вчеоашний день и посмотрите как мир 18 декабря объявил днем Аргентины.
Ну а что творилось в аргентинских медиа можно глянуть к примеру на TyC Sports.
Когда уже люди начнут читать новость внимательно
2019 Луис Скола БАСКЕТБОЛ
Дальше что?
Теперь ферштейн?)
Еще раз СПОРТСМЕНУ.
Не футболисту.
Когда читать научимся?
2013 - Майдана (бокс)
2014 - Камбьяссо (поло)
2015 - Парето (дзюдо)
2016 - Дель Потро (теннис)
2017 - Пиньятелло (плавание)
2018 - Канапино (гонщик)
2019 - Скола (баскетбол)
2020 - Шварцман (теннис)
2021-2023 - Месси