Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине в 4-й раз

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги Интер Майами Футбол

Лионель Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине.

Нападающий «Интер Майами» и аргентинской национальной команды получил награду «Золотая Олимпия-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса.

Месси был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года. 

Награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всего 4 раза?) интересно, кто же мог то обогнать Мессию?) пошел гуглить…..
+13
0
+13
Ответ kaka10
Я не удивлюсь, если на выборах президента в марте Месси выиграет у Пyтина
если это будут честные выборы, то у него выиграет даже Ригоберка
+16
-4
+12
Ответ Жалько Печалич
в четвертый раз всего, даже у аргов всё куда более справедливее, нежели чем у лягушатников..
Это награда лучшему спортсмену, лучшим футболистом Аргентины Лео признавался 16 раз, заплачь)))
+16
-8
+8
Ответ Leon Petov
Видимо в Аргентине его только 4 раза считали лучшим футболистом мира. Ведь футбол главный спорт в мире
Он лучший в Аргентине футболист (16 раз)
+4
0
+4
Ответ Tristan...
Сейчас опять поднимется истерика «опять куплено! Почему не Холанд, Беллингем???»
уже начали некоторые)
+4
0
+4
А кто если не Месси?:)
+14
-11
+3
Ответ savik-A.M.
в Аргентине 30 лучшего вручали Марадоне , потл появился Месси , стране надо на кого-то. надрпчивать , это уже религия
Признали лучшим того, кто год назад поставил нацию на самую вершину.
Просто откройте мировые сми за вчеоашний день и посмотрите как мир 18 декабря объявил днем Аргентины.
Ну а что творилось в аргентинских медиа можно глянуть к примеру на TyC Sports.
+4
-1
+3
Ответ Он саМый
Даже в Аргентине понимают, что больше 4 ЗМ ему давать - откровенный цирк
Награда спортсмену, а не футболисту

Когда уже люди начнут читать новость внимательно
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
"Ведь футбол главный спорт в мире" когда читать научимся?
2015 - Паула Парета ДЗЮДО
2019 Луис Скола БАСКЕТБОЛ

Дальше что?
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
"Ведь футбол главный спорт в мире" когда читать научимся?
в 2020 Шварцман ТЕННИС.

Теперь ферштейн?)
+2
0
+2
Ответ Жалько Печалич
в четвертый раз всего, даже у аргов всё куда более справедливее, нежели чем у лягушатников..
Награда ЛУЧШЕМУ СПОРТСМЕНУ.
Еще раз СПОРТСМЕНУ.

Не футболисту.
+2
0
+2
Сейчас опять поднимется истерика «опять куплено! Почему не Холанд, Беллингем???»
+12
-10
+2
Ответ VERBLYUD
Удивительно, но Лео не признавали лучшим спортсменом Аргентины в 2008(когда выиграл Олимпиаду), 2009(6 трофеев в год и ЗМ), 2012(91 гол, ЗМ и ЗБ) и 2015(Требл, ЗМ).
Ого! Удивительно!
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Видимо в Аргентине его только 4 раза считали лучшим футболистом мира. Ведь футбол главный спорт в мире
Награда лучшему СПОРТСМЕНУ, а не футболисту.
Когда читать научимся?
+3
-2
+1
Ответ alligator
Всего 4 раза?) интересно, кто же мог то обогнать Мессию?) пошел гуглить…..
Удивительно, но Лео не признавали лучшим спортсменом Аргентины в 2008(когда выиграл Олимпиаду), 2009(6 трофеев в год и ЗМ), 2012(91 гол, ЗМ и ЗБ) и 2015(Требл, ЗМ).
+5
-4
+1
Ответ Он саМый
Даже в Аргентине понимают, что больше 4 ЗМ ему давать - откровенный цирк
«Также он получил приз лучшему футболисту года» - читаем
+1
0
+1
Ответ Он саМый
Что этот "монстр" сделал за год?
Ну, например, в 2023 году он выиграл ЗМ и FIFA The best, был признан спортсменом года по версии Laureus, выиграл Чемпионат Франции и Кубок Лиг, без пенальти набрал 40 очков по Г+П в 44 матчах... Я правильно понимаю, что 🐔 даже с наградой лучшего спортсмена Аргентины не согласны?
+1
0
+1
лучше игрок история футбол⚽
+6
-5
+1
Ответ rigobersong
А кто если не Месси?:)
Когда-то давно мог быть теннисист, Дель Потро например. А ещё.. ну не знаю, танцор танго что-ли))
+1
0
+1
Ответ Guillermo
Когда-то давно мог быть теннисист, Дель Потро например. А ещё.. ну не знаю, танцор танго что-ли))
Сборную по регби могли отметить, недавно третье место на ЧМ брали.
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
что за Белен Кассета, и почему мне гугл кассеты ТДК показывает?
Потому что "TDK - идеальные кассеты для домашнего видео". (такой слоган у них был в передаче "Сто к одному")
0
0
0
Ответ Tristan...
Сейчас опять поднимется истерика «опять куплено! Почему не Холанд, Беллингем???»
особенность "болельщиков" Месси в том что они всегда думают о других)))
+3
-3
0
Бальзам для хейтеров 😂😂
+1
-1
0
Ответ rigobersong
А кто если не Месси?:)
2012 - Мартинес (бокс)
2013 - Майдана (бокс)
2014 - Камбьяссо (поло)
2015 - Парето (дзюдо)
2016 - Дель Потро (теннис)
2017 - Пиньятелло (плавание)
2018 - Канапино (гонщик)
2019 - Скола (баскетбол)
2020 - Шварцман (теннис)
2021-2023 - Месси
0
0
0
Золотых мячей 8, а лучший в Аргентине только 4 раза. Что за монстры-спортсмены в Аргентине???
+1
-1
0
Ответ Сикарио
Небогата Аргентина на спортсменов, раз старого изгоя лучшим признают))
Такой бред нести это надо уметь, но вы переплюнули всех
0
0
0
сново УЕФА всех подкупает 😂
+2
-2
0
Ответ kpe_k
Потому что "TDK - идеальные кассеты для домашнего видео". (такой слоган у них был в передаче "Сто к одному")
да, это были шикарные кассеты, но я хотел на девушку взглянуть
0
0
0
Лео Месси полностью заслужил!
+1
-1
0
Так вот что это было с наклейками его портрета на 673 кг.Это был анонс этой приятной новости для всех истинных почитателей его таланта .Дело раскрыто.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий