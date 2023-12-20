Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине в 4-й раз

Лионель Месси признан лучшим спортсменом года в Аргентине.

Нападающий « » и аргентинской национальной команды получил награду «Золотая Олимпия-2023», присуждаемую Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса.

был признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз. Также он получил приз лучшему футболисту года.

Награду лучшей аргентинской спортсменке получила бегунья Белен Касетта, установившая рекорд Южной Америки по бегу на 3000 метров с препятствиями.

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