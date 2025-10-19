  • Спортс
  • Петржела об РПЛ: «Буду держать кулаки за «Локомотив», они могут выиграть титул. Клуб решил сделать ставку на своих игроков, а не на иностранцев, именно поэтому желаю им удачи»
Петржела об РПЛ: «Буду держать кулаки за «Локомотив», они могут выиграть титул. Клуб решил сделать ставку на своих игроков, а не на иностранцев, именно поэтому желаю им удачи»

Властимил Петржела желает «Локомотиву» чемпионства в нынешнем сезоне.

Железнодорожники разгромили ЦСКА (3:0) в 12-м туре Мир РПЛ и идут первыми в турнирной таблице, набрав 26 очков.

«Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Да, вполне возможно выиграть титул и с таким количеством иностранцев. Буду держать кулаки за эту команду в нынешнем сезоне, поскольку там очень много россиян в составе.

Как мне Батраков? К сожалению, не видел его в деле, но я рад, что у вас появился игрок, которого так сильно хвалят журналисты. Я всегда поддерживал и буду поддерживать молодых российских футболистов.

Рад, что в «Локомотиве» решили сделать ставку на своих игроков, а не на иностранцев. Именно поэтому я желаю удачи этой команде», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoВластимил Петржела
logoАлексей Батраков
logoЗенит
Комментарии
